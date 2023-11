Ottimizzazione delle prestazioni delle app senza codice con DigitalOcean

Perché scegliere DigitalOcean per la tua app No-Code?

DigitalOcean è un popolare fornitore di infrastrutture cloud noto per le sue funzionalità di semplicità, convenienza e scalabilità. Queste qualità lo rendono una scelta eccellente per l'esecuzione di app no-code come quelle sviluppate sulla piattaforma AppMaster . I seguenti fattori evidenziano i vantaggi di scegliere DigitalOcean per la tua applicazione no-code:

Semplicità: DigitalOcean è rinomato per la sua interfaccia user-friendly e l'approccio diretto alla gestione dell'infrastruttura. Ciò semplifica la configurazione, la manutenzione e la scalabilità della tua app senza codice nel cloud.

DigitalOcean è rinomato per la sua interfaccia user-friendly e l'approccio diretto alla gestione dell'infrastruttura. Ciò semplifica la configurazione, la manutenzione e la scalabilità della tua app senza codice nel cloud. Rapporto costo-efficacia: rispetto ad altri principali fornitori di servizi cloud, DigitalOcean offre prezzi competitivi, garantendoti il ​​miglior valore per il tuo investimento. Questo è essenziale per le aziende e le startup che lavorano con un budget limitato.

rispetto ad altri principali fornitori di servizi cloud, DigitalOcean offre prezzi competitivi, garantendoti il ​​miglior valore per il tuo investimento. Questo è essenziale per le aziende e le startup che lavorano con un budget limitato. Scalabilità: man mano che la tua applicazione cresce, crescono anche i tuoi requisiti infrastrutturali. DigitalOcean offre varie opzioni di scalabilità, inclusi bilanciatori del carico e supporto Kubernetes , garantendo che la tua app no-code possa gestire le crescenti richieste di traffico e risorse.

man mano che la tua applicazione cresce, crescono anche i tuoi requisiti infrastrutturali. DigitalOcean offre varie opzioni di scalabilità, inclusi bilanciatori del carico e supporto Kubernetes , garantendo che la tua app possa gestire le crescenti richieste di traffico e risorse. Ecosistema di sviluppatori: DigitalOcean vanta una vivace comunità di sviluppatori e un'ampia libreria di tutorial, che lo rendono una risorsa preziosa per suggerimenti e migliori pratiche nella gestione dell'infrastruttura cloud.

DigitalOcean vanta una vivace comunità di sviluppatori e un'ampia libreria di tutorial, che lo rendono una risorsa preziosa per suggerimenti e migliori pratiche nella gestione dell'infrastruttura cloud. Integrazione con AppMaster : la capacità della piattaforma AppMaster di generare file binari reali e codice sorgente (a seconda dell'abbonamento) garantisce una distribuzione e un hosting senza soluzione di continuità sui server cloud DigitalOcean. Di conseguenza, la tua app no-code beneficia delle prestazioni, della scalabilità e della sicurezza migliorate offerte da DigitalOcean.

Associando la tua app sviluppata da AppMaster all'infrastruttura DigitalOcean, puoi fornire un'applicazione veloce, reattiva e affidabile che soddisfa i requisiti esigenti degli utenti moderni.

Configurazione del tuo account DigitalOcean

Iniziare con DigitalOcean è un processo semplice e diretto. Per configurare il tuo account DigitalOcean e iniziare a ottimizzare le prestazioni della tua app no-code, segui questi passaggi:

Iscriviti: vai su DigitalOcean e fai clic sul pulsante "Iscriviti" nell'angolo in alto a destra. Inserisci i dettagli richiesti, come indirizzo email e password, e completa la procedura di registrazione. Verifica e-mail: controlla la tua casella di posta elettronica per l'e-mail di verifica inviata da DigitalOcean. Fai clic sul collegamento di verifica per confermare la tua identità e ottenere l'accesso completo al tuo account. Configurazione dell'account: una volta verificata la tua e-mail, accedi al tuo account DigitalOcean e ti verrà richiesto di impostare un nuovo progetto. Dai un nome al tuo progetto, seleziona il suo scopo e configura eventuali impostazioni aggiuntive secondo necessità. Fatturazione: per accedere a tutte le funzionalità di DigitalOcean ed evitare restrizioni del servizio, aggiungi un metodo di pagamento e scegli un ciclo di fatturazione adatto. DigitalOcean accetta carte di credito e pagamenti PayPal. Inizializza l'infrastruttura: dopo aver impostato il progetto e la fatturazione, avrai accesso all'intera gamma di servizi DigitalOcean. Inizia creando un Droplet (un server privato virtuale) o configurando un cluster Kubernetes, a seconda delle esigenze della tua applicazione. Seleziona la regione, le dimensioni e il sistema operativo appropriati per soddisfare le specifiche della tua app AppMaster .

Una volta configurati il ​​tuo account e la tua infrastruttura DigitalOcean, puoi distribuire la tua app no-code sviluppata da AppMaster.

Fonte immagine: DigitalOcean

Distribuzione del tuo progetto AppMaster su DigitalOcean

La distribuzione della tua app no-code, sviluppata sulla piattaforma AppMaster, su DigitalOcean richiede pochi passaggi. Questa guida fornirà una descrizione del processo di distribuzione, coinvolgendo sia i componenti backend che frontend della tua app:

Esporta il tuo progetto AppMaster : a seconda del tuo piano di abbonamento AppMaster (Business, Business+ o Enterprise), genera file binari backend e frontend o il codice sorgente. Connettiti al tuo server DigitalOcean: utilizzando un client SSH, stabilisci una connessione con il tuo DigitalOcean Droplet o il cluster Kubernetes. Assicurati di avere l'indirizzo IP, il nome utente e la chiave privata corretti per l'autenticazione sicura. Carica il tuo progetto AppMaster : trasferisci i file binari esportati o il codice sorgente sul tuo server DigitalOcean utilizzando strumenti client SFTP (Secure File Transfer Protocol) come FileZilla o WinSCP. Distribuzione back-end: configura il tuo server in base alle specifiche della tua app, come l'installazione delle dipendenze pertinenti e l'impostazione delle autorizzazioni appropriate. Configura il database primario compatibile con PostgreSQL supportato dalle app generate AppMaster . Distribuisci l'app di backend avviando il file binario eseguibile o costruendo ed eseguendo il codice sorgente del backend. Distribuzione front-end: configura il server web (ad esempio, Nginx o Apache) creando un host virtuale o un blocco server che punti alla directory contenente i file binari o il codice sorgente generati dall'app frontend. Assicurarsi che le impostazioni del proxy siano configurate correttamente, stabilendo una connessione tra il server web e il server backend. Configurazione del dominio: se disponi di un dominio personalizzato, configura le impostazioni DNS del tuo dominio in modo che puntino all'indirizzo IP del tuo server DigitalOcean. Aggiorna la configurazione della tua app per riflettere l'indirizzo del dominio personalizzato. Certificato SSL: per comunicazioni sicure, installa un certificato SSL/TLS, acquistandone uno da un'autorità di certificazione o utilizzando un'opzione gratuita come Let's Encrypt. Aggiorna la configurazione del tuo server web per utilizzare SSL/TLS. Testa e verifica: assicurati che l'app no-code AppMaster distribuita sia attiva e funzioni correttamente. Testa l'applicazione su vari dispositivi e browser per confermare un'esperienza utente ottimale e coerente.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Questi passaggi garantiranno che la tua app no-code AppMaster venga distribuita con successo su DigitalOcean, offrendo prestazioni e scalabilità migliorate.

Ottimizza l'archiviazione dei tuoi dati con DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces è un servizio di archiviazione di oggetti che fornisce una soluzione scalabile, economica e affidabile per ospitare i dati delle tue applicazioni no-code. Quando sviluppi la tua app sulla piattaforma AppMaster, puoi integrare perfettamente DigitalOcean Spaces nella tua applicazione per migliorare le prestazioni e ridurre la latenza. In questa sezione esamineremo i vantaggi dell'utilizzo di DigitalOcean Spaces e come integrarli con la tua app no-code sviluppata utilizzando la piattaforma AppMaster.

Vantaggi della soluzione di archiviazione DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces offre funzionalità che migliorano significativamente le capacità di archiviazione dei dati della tua app:

Servizio completamente gestito : non devi preoccuparti di mantenere e aggiornare la tua infrastruttura di archiviazione, poiché DigitalOcean gestisce tutto questo per te.

: non devi preoccuparti di mantenere e aggiornare la tua infrastruttura di archiviazione, poiché DigitalOcean gestisce tutto questo per te. Supporto CDN : DigitalOcean Spaces è dotato di funzionalità CDN integrata, che ti consente di caricare rapidamente i tuoi dati e ridurre la latenza per i tuoi utenti.

: DigitalOcean Spaces è dotato di funzionalità CDN integrata, che ti consente di caricare rapidamente i tuoi dati e ridurre la latenza per i tuoi utenti. Durabilità dei dati : costruiti con sistemi di archiviazione ridondanti, DigitalOcean Spaces offre durabilità dei dati, garantendo che i tuoi dati siano protetti e disponibili in ogni momento.

: costruiti con sistemi di archiviazione ridondanti, DigitalOcean Spaces offre durabilità dei dati, garantendo che i tuoi dati siano protetti e disponibili in ogni momento. Scalabilità : DigitalOcean Spaces è altamente scalabile e si espande automaticamente in base ai requisiti della tua app, eliminando la necessità di pianificazione manuale della capacità.

: DigitalOcean Spaces è altamente scalabile e si espande automaticamente in base ai requisiti della tua app, eliminando la necessità di pianificazione manuale della capacità. Efficienza dei costi : con i prezzi con pagamento in base al consumo, paghi solo per lo spazio di archiviazione e la larghezza di banda che utilizzi: ciò ti consente di risparmiare denaro rispetto ai sistemi di archiviazione preassegnati.

Integrazione AppMaster con DigitalOcean Spaces

Per integrare la tua app no-code creata utilizzando la piattaforma AppMaster con DigitalOcean Spaces, segui questi passaggi:

Crea uno spazio : dopo aver effettuato l'accesso al tuo account DigitalOcean, vai alla pagina Spazi, quindi fai clic su "Crea spazio". Scegli una regione del data center geograficamente vicina al tuo pubblico di destinazione per ridurre la latenza. Configura lo spazio : dai un nome al tuo spazio e configura le sue impostazioni in base alle tue esigenze. Ad esempio, abilita la CDN se desideri servire i contenuti più velocemente e impostare le autorizzazioni di accesso desiderate. Genera chiavi API : vai alla sezione API nella dashboard di DigitalOcean e crea nuove chiavi di accesso a Spaces. Riceverai una chiave di accesso e una chiave segreta, che utilizzerai per connettere la tua app allo Space. Integra le chiavi API : nel tuo progetto AppMaster , aggiungi nuove API REST o endpoint WSS che comunicheranno con il tuo spazio (utilizzando un'API compatibile con S3). Inserisci la chiave di accesso e la chiave segreta generate in precedenza nel processo aziendale della tua app. Ricordati di conservare queste chiavi in ​​modo sicuro. Configura i componenti AppMaster : aggiorna i componenti di gestione dei file e delle immagini della tua app in AppMaster per utilizzare DigitalOcean Space come backend di archiviazione. In questo modo, tutti i nuovi caricamenti di dati andranno direttamente nel tuo Spazio.

Dopo aver completato questi passaggi, la tua app no-code memorizzerà i suoi dati in DigitalOcean Spaces, migliorando le prestazioni, la disponibilità e la scalabilità della tua soluzione di archiviazione.

Scala la tua applicazione con i bilanciatori di carico DigitalOcean e Kubernetes

Man mano che la tua app no-code cresce, è fondamentale garantire che rimanga performante e disponibile in ogni momento. I bilanciatori di carico DigitalOcean e Kubernetes possono aiutarti a scalare la tua app, soddisfare la crescente base di utenti e mantenere un'elevata disponibilità.

Bilanciatori del carico DigitalOcean

I bilanciatori di carico sono fondamentali per distribuire in modo efficiente il traffico di rete in entrata su vari server backend, evitando che ogni singolo server venga sopraffatto. I bilanciatori di carico DigitalOcean offrono i seguenti vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di bilanciamento del carico:

Auto Scaling : man mano che il traffico della tua app fluttua, i bilanciatori di carico DigitalOcean possono adattare automaticamente la propria capacità, garantendo un'esperienza utente fluida senza intervento manuale.

: man mano che il traffico della tua app fluttua, i bilanciatori di carico DigitalOcean possono adattare automaticamente la propria capacità, garantendo un'esperienza utente fluida senza intervento manuale. Terminazione SSL : scarica il sovraccarico della crittografia SSL dai server della tua app, migliorandone le prestazioni mantenendo una connessione sicura tra gli utenti e la tua app.

: scarica il sovraccarico della crittografia SSL dai server della tua app, migliorandone le prestazioni mantenendo una connessione sicura tra gli utenti e la tua app. Controlli dello stato : assicurati che solo server integri e reattivi gestiscano il traffico della tua app, mantenendo un elevato livello di disponibilità e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Configura un bilanciatore del carico DigitalOcean con l'applicazione AppMaster distribuita seguendo questi passaggi:

Vai alla sezione Load Balancer nel tuo account DigitalOcean e crea un nuovo Load Balancer. Configura il tuo sistema di bilanciamento del carico con gli indirizzi IP dei server backend della tua applicazione o il servizio Kubernetes (se utilizzi Kubernetes), insieme alle impostazioni di controllo dello stato appropriate. Configura la terminazione SSL, fornendo il tuo certificato SSL e imposta il bilanciamento del carico per l'ascolto sulle porte desiderate.

Una volta completati questi passaggi, la tua app no-code creata con AppMaster beneficerà di una migliore disponibilità e distribuzione del traffico grazie ai bilanciatori di carico DigitalOcean.

Scalabilità con DigitalOcean Kubernetes

Kubernetes è una potente piattaforma di orchestrazione per la distribuzione, la gestione e il dimensionamento delle applicazioni containerizzate. DigitalOcean Kubernetes offre un servizio Kubernetes completamente gestito che semplifica la gestione e la distribuzione dei contenitori. L'integrazione della tua app AppMaster con DigitalOcean Kubernetes offre i seguenti vantaggi:

Distribuzioni e aggiornamenti automatizzati : semplifica il processo di distribuzione dell'app e assicurati che la tua app rimanga aggiornata con le funzionalità e le correzioni più recenti.

: semplifica il processo di distribuzione dell'app e assicurati che la tua app rimanga aggiornata con le funzionalità e le correzioni più recenti. Auto Scaling : scala la tua applicazione verso l'alto o verso il basso in base ai requisiti attuali, garantendo un utilizzo e prestazioni ottimali delle risorse.

: scala la tua applicazione verso l'alto o verso il basso in base ai requisiti attuali, garantendo un utilizzo e prestazioni ottimali delle risorse. Alta disponibilità : distribuisci la tua app in più zone di disponibilità per ridurre il rischio di tempi di inattività e garantire un servizio ininterrotto per i tuoi utenti.

Per distribuire la tua applicazione generata da AppMaster su DigitalOcean Kubernetes:

Configura un cluster Kubernetes in DigitalOcean in base alla configurazione desiderata. Connetti i componenti frontend e backend della tua app AppMaster esistente al cluster Kubernetes. Crea immagini Docker dei componenti frontend e backend della tua app, quindi caricale nel registro contenitori preferito. Utilizza i manifest Kubernetes per definire le impostazioni di distribuzione della tua applicazione, come i limiti delle risorse e le regole di scalabilità automatica. Distribuisci la tua applicazione sul cluster Kubernetes. Con DigitalOcean Kubernetes integrato, la tua app no-code trarrà vantaggio dalla scalabilità automatica, dall'elevata disponibilità e da una migliore gestione delle risorse.

Monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni con DigitalOcean

L'ottimizzazione delle prestazioni della tua app no-code è fondamentale per garantire la soddisfazione e il coinvolgimento degli utenti. DigitalOcean fornisce strumenti di monitoraggio integrati che ti aiutano a monitorare le prestazioni della tua app per identificare potenziali colli di bottiglia e migliorare l'utilizzo delle risorse.

Monitoraggio delle prestazioni delle app con le metriche DigitalOcean

DigitalOcean Metrics è una soluzione di monitoraggio integrata che fornisce preziose informazioni sull'utilizzo delle risorse della tua app. Alcuni dei parametri chiave che puoi monitorare includono: \

Utilizzo della CPU : monitora l'utilizzo della CPU della tua app per assicurarti che funzioni in modo efficiente senza sovraccaricare i tuoi server.

: monitora l'utilizzo della CPU della tua app per assicurarti che funzioni in modo efficiente senza sovraccaricare i tuoi server. Utilizzo della memoria : monitora il consumo di memoria della tua app e rileva perdite di memoria o altri problemi di prestazioni.

: monitora il consumo di memoria della tua app e rileva perdite di memoria o altri problemi di prestazioni. Rete : misura il throughput di rete della tua app e identifica potenziali colli di bottiglia della larghezza di banda.

: misura il throughput di rete della tua app e identifica potenziali colli di bottiglia della larghezza di banda. I/O disco : analizza l'attività del disco della tua app per determinare l'efficienza con cui legge e scrive i dati.

Puoi accedere a queste e ad altre metriche tramite la dashboard di DigitalOcean o utilizzando l'API di DigitalOcean. Sfrutta queste informazioni per prendere decisioni basate sui dati, ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare le prestazioni della tua app, il tutto senza uscire dalla piattaforma DigitalOcean.

Suggerimenti e best practice per l'ottimizzazione delle prestazioni

Dopo aver acquisito informazioni dettagliate sulle prestazioni della tua app, prendi in considerazione le seguenti ottimizzazioni e best practice su misura per le distribuzioni DigitalOcean:

Ottimizza le query del database : analizza le prestazioni delle query, aggiungi indici e riduci i join non necessari per ottimizzare il carico sul tuo database. Dati nella cache : utilizza tecnologie di memorizzazione nella cache come Redis o Memcached per memorizzare nella cache i dati a cui si accede di frequente, riducendo il carico sui server e migliorando i tempi di risposta. Ottimizza le risorse frontend : minimizza i file CSS, JavaScript e HTML e ottimizza le immagini per ridurre le dimensioni del payload e migliorare i tempi di caricamento della tua app. Utilizza reti per la distribuzione di contenuti (CDN) : integra CDN come Spaces CDN di DigitalOcean per alleggerire la distribuzione di risorse statiche e accelerare la distribuzione di contenuti per gli utenti di tutto il mondo. Scala orizzontalmente : invece di scalare la tua app verticalmente (aggiungendo più risorse a un singolo server), considera la scalabilità orizzontale aggiungendo più server all'infrastruttura della tua app. Questa opzione è più economica e più adatta alla gestione di applicazioni su larga scala.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Implementando questi suggerimenti e best practice per l'ottimizzazione delle prestazioni, puoi migliorare le prestazioni e l'affidabilità della tua app no-code su DigitalOcean, garantendo un'esperienza utente eccellente e un'architettura applicativa scalabile.

Misure e pratiche di sicurezza con DigitalOcean

Garantire la sicurezza della tua applicazione no-code è un aspetto cruciale dello sviluppo e della distribuzione e DigitalOcean fornisce una suite completa di funzionalità di sicurezza che possono aiutarti a proteggere la tua app. In questa sezione, esploreremo diverse misure di sicurezza e best practice che dovresti considerare di implementare quando utilizzi DigitalOcean per ospitare la tua app no-code AppMaster.

Configura firewall e imposta gruppi di sicurezza

DigitalOcean fornisce Cloud Firewall, che ti consentono di creare regole di sicurezza per filtrare il traffico in entrata e in uscita verso le tue risorse, come Droplet e cluster Kubernetes. Queste regole ti aiutano a limitare l'accesso a indirizzi IP, porte e protocolli specifici, creando così un ambiente più sicuro per la tua applicazione. Puoi anche configurare gruppi di sicurezza per applicare un insieme coerente di regole firewall a più risorse, semplificando la gestione e riducendo gli errori di configurazione.

Aggiorna e applica patch regolarmente al tuo server

Mentre DigitalOcean si occupa degli aggiornamenti della propria infrastruttura, dovresti assicurarti che i server delle tue app no-code siano aggiornati con le patch e le correzioni di sicurezza più recenti. L'aggiornamento regolare dei server può impedire lo sfruttamento delle vulnerabilità, mantenendo la tua app al sicuro da potenziali minacce alla sicurezza. Puoi impostare aggiornamenti automatici sul tuo server per ridurre al minimo i costi di manutenzione e garantire che vengano applicati aggiornamenti tempestivi.

Utilizza la crittografia per proteggere i tuoi dati

La crittografia dei dati è essenziale per salvaguardare le informazioni sensibili, sia in transito che a riposo. I bilanciatori di carico di DigitalOcean, ad esempio, forniscono terminazione SSL/TLS integrata, consentendoti di scaricare la decrittografia del traffico in entrata sul bilanciatore di carico. Ciò garantisce che i dati trasmessi da e verso la tua applicazione siano crittografati e solo i client autorizzati possano interagire con il tuo servizio.

Inoltre, DigitalOcean Spaces supporta la crittografia lato client, consentendoti di crittografare i tuoi dati prima di trasferirli su Spaces. Ciò garantisce che solo tu, o le parti autorizzate, possiate accedere ai vostri dati nella loro forma non crittografata.

Abilita monitoraggio e avvisi

Le funzionalità di monitoraggio e avviso di DigitalOcean ti aiutano a tenere traccia dello stato e delle prestazioni della tua app. Monitorando i parametri chiave, come l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria e i tempi di risposta, puoi rilevare potenziali minacce alla sicurezza, come attacchi Denial of Service (DoS) o picchi improvvisi e imprevisti nel consumo di risorse. L'impostazione di avvisi su questi parametri può aiutarti a rispondere rapidamente agli incidenti, garantendo un impatto minimo sulle prestazioni e sulla disponibilità della tua app.

Segui le best practice per la gestione di identità e accessi

Gestire l'accesso alle tue risorse DigitalOcean è fondamentale per garantire che solo gli utenti autorizzati possano eseguire azioni sull'infrastruttura della tua app. Implementa metodi di autenticazione forti, come l'autenticazione a due fattori (2FA) , e segui il principio del privilegio minimo, concedendo agli utenti solo le autorizzazioni minime richieste per i loro ruoli. Ciò aiuta a ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato e riduce il potenziale impatto in caso di account compromesso.

Utilizza il VPC di DigitalOcean per l'isolamento della rete

Un Virtual Private Cloud (VPC) è uno spazio di rete privato all'interno di DigitalOcean, che migliora la sicurezza e la privacy delle tue risorse isolandole dalle reti pubbliche e dalle risorse di altri clienti. L'utilizzo dei VPC di DigitalOcean garantisce che i componenti della tua app abbiano un'esposizione limitata alle minacce esterne e possano comunicare in modo sicuro all'interno della rete privata, riducendo così al minimo la superficie di attacco.

La protezione della tua app no-code ospitata su DigitalOcean coinvolge molteplici aspetti, dalla configurazione dei firewall e l'aggiornamento dei server, alla pratica della corretta gestione delle identità e degli accessi e all'utilizzo dei VPC per l'isolamento della rete. L'adesione a queste misure di sicurezza e alle migliori pratiche può migliorare significativamente il livello di sicurezza della tua applicazione no-code sviluppata da AppMaster e garantire un ambiente sicuro per la gestione dei dati sensibili.