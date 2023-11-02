تحسين أداء التطبيقات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية باستخدام DigitalOcean

لماذا تختار DigitalOcean لتطبيقك No-Code ؟

تعد DigitalOcean مزودًا مشهورًا للبنية التحتية السحابية ومعروفًا ببساطته وفعاليته من حيث التكلفة وميزات قابلية التوسع. هذه الصفات تجعله خيارًا ممتازًا لتشغيل التطبيقات no-code مثل تلك التي تم تطويرها على منصة AppMaster . تسلط العوامل التالية الضوء على مزايا اختيار DigitalOcean لتطبيقك no-code:

البساطة: تشتهر DigitalOcean بواجهتها سهلة الاستخدام ونهجها المباشر في إدارة البنية التحتية. وهذا يجعل من السهل إعداد التطبيق الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية وصيانته وتوسيع نطاقه في السحابة.

تشتهر DigitalOcean بواجهتها سهلة الاستخدام ونهجها المباشر في إدارة البنية التحتية. وهذا يجعل من السهل إعداد التطبيق الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية وصيانته وتوسيع نطاقه في السحابة. فعالية التكلفة: بالمقارنة مع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين الآخرين، تقدم DigitalOcean أسعارًا تنافسية، مما يضمن حصولك على أفضل قيمة لاستثمارك. يعد هذا أمرًا ضروريًا للشركات والشركات الناشئة التي تعمل بميزانية محدودة.

بالمقارنة مع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين الآخرين، تقدم DigitalOcean أسعارًا تنافسية، مما يضمن حصولك على أفضل قيمة لاستثمارك. يعد هذا أمرًا ضروريًا للشركات والشركات الناشئة التي تعمل بميزانية محدودة. قابلية التوسع: مع نمو تطبيقك، تنمو أيضًا متطلبات البنية التحتية لديك. توفر DigitalOcean خيارات متعددة للقياس، بما في ذلك موازنات التحميل ودعم Kubernetes ، مما يضمن قدرة تطبيقك no-code على التعامل مع الطلبات المتزايدة على حركة المرور والموارد.

مع نمو تطبيقك، تنمو أيضًا متطلبات البنية التحتية لديك. توفر DigitalOcean خيارات متعددة للقياس، بما في ذلك موازنات التحميل ودعم Kubernetes ، مما يضمن قدرة تطبيقك على التعامل مع الطلبات المتزايدة على حركة المرور والموارد. النظام البيئي للمطورين: تفتخر DigitalOcean بمجتمع مطورين نابض بالحياة ومكتبة واسعة من البرامج التعليمية، مما يجعلها مصدرًا قيمًا للنصائح وأفضل الممارسات عند إدارة البنية التحتية السحابية الخاصة بك.

تفتخر DigitalOcean بمجتمع مطورين نابض بالحياة ومكتبة واسعة من البرامج التعليمية، مما يجعلها مصدرًا قيمًا للنصائح وأفضل الممارسات عند إدارة البنية التحتية السحابية الخاصة بك. التكامل مع AppMaster : تضمن قدرة منصة AppMaster على إنشاء ملفات ثنائية حقيقية وكود المصدر (اعتمادًا على الاشتراك) النشر والاستضافة بسلاسة على خوادم DigitalOcean السحابية. ونتيجة لذلك، يستفيد تطبيقك no-code من الأداء المحسن وقابلية التوسع والأمان الذي توفره DigitalOcean.

من خلال إقران تطبيق AppMaster الخاص بك مع البنية التحتية لـ DigitalOcean، يمكنك تقديم تطبيق سريع وسريع الاستجابة وموثوق يلبي المتطلبات المطلوبة للمستخدمين المعاصرين.

إعداد حساب DigitalOcean الخاص بك

إن بدء استخدام DigitalOcean هو عملية بسيطة ومباشرة. لإعداد حساب DigitalOcean الخاص بك والبدء في تحسين أداء تطبيقك no-code ، اتبع الخطوات التالية:

التسجيل: انتقل إلى DigitalOcean وانقر على زر "التسجيل" في الزاوية اليمنى العليا. املأ التفاصيل المطلوبة، مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وأكمل عملية التسجيل. التحقق من البريد الإلكتروني: تحقق من صندوق بريدك الإلكتروني بحثًا عن رسالة التحقق التي أرسلتها DigitalOcean. انقر فوق رابط التحقق لتأكيد هويتك والحصول على حق الوصول الكامل إلى حسابك. إعداد الحساب: بمجرد التحقق من بريدك الإلكتروني، قم بتسجيل الدخول إلى حساب DigitalOcean الخاص بك، وسيُطلب منك إعداد مشروع جديد. قم بتسمية مشروعك، وحدد الغرض منه، وقم بتكوين أي إعدادات إضافية حسب الحاجة. الفوترة: للوصول إلى جميع ميزات DigitalOcean وتجنب قيود الخدمة، أضف طريقة دفع واختر دورة الفوترة المناسبة. تقبل DigitalOcean بطاقات الائتمان ومدفوعات PayPal. تهيئة البنية التحتية: بعد إعداد مشروعك وإعداد الفواتير، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من خدمات DigitalOcean. ابدأ بإنشاء Droplet (خادم افتراضي خاص) أو إعداد مجموعة Kubernetes، وفقًا لاحتياجات تطبيقك. حدد المنطقة والحجم ونظام التشغيل المناسب ليتوافق مع مواصفات تطبيق AppMaster الخاص بك.

بمجرد إعداد حساب DigitalOcean والبنية الأساسية الخاصة بك، يمكنك نشر تطبيق AppMaster الذي no-code.

مصدر الصورة: ديجيتال أوشن

نشر مشروع AppMaster الخاص بك على DigitalOcean

يتطلب نشر تطبيقك no-code ، والذي تم تطويره على منصة AppMaster ، إلى DigitalOcean بضع خطوات. سيوفر هذا الدليل مخططًا تفصيليًا لعملية النشر، بما في ذلك مكونات الواجهة الخلفية والأمامية لتطبيقك:

تصدير مشروع AppMaster الخاص بك: اعتمادًا على خطة اشتراك AppMaster الخاصة بك (Business أو Business+ أو Enterprise)، قم بإنشاء ملفات ثنائية للواجهة الخلفية والأمامية أو الكود المصدري. الاتصال بخادم DigitalOcean الخاص بك: باستخدام عميل SSH، قم بإنشاء اتصال مع مجموعة DigitalOcean Droplet أو Kubernetes الخاصة بك. تأكد من أن لديك عنوان IP الصحيح واسم المستخدم والمفتاح الخاص للمصادقة الآمنة. تحميل مشروع AppMaster الخاص بك: انقل الملفات الثنائية المصدرة أو كود المصدر إلى خادم DigitalOcean الخاص بك باستخدام أدوات العميل SFTP (بروتوكول نقل الملفات الآمن) مثل FileZilla أو WinSCP. النشر الخلفي: قم بتكوين الخادم الخاص بك وفقًا لمواصفات تطبيقك، مثل تثبيت التبعيات ذات الصلة وتعيين الأذونات المناسبة. قم بإعداد قاعدة البيانات الأساسية المتوافقة مع PostgreSQL والتي تدعمها التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster . انشر تطبيق الواجهة الخلفية عن طريق بدء الملف الثنائي القابل للتنفيذ أو إنشاء وتشغيل التعليمات البرمجية المصدر للواجهة الخلفية. نشر الواجهة الأمامية: قم بتكوين خادم الويب (على سبيل المثال، Nginx أو Apache) عن طريق إنشاء مضيف افتراضي أو كتلة خادم تشير إلى الدليل الذي يحتوي على الملفات الثنائية التي تم إنشاؤها في تطبيق الواجهة الأمامية أو رمز المصدر. تأكد من تكوين إعدادات الوكيل بشكل صحيح، وإنشاء اتصال بين خادم الويب وخادم الواجهة الخلفية. تكوين المجال: إذا كان لديك نطاق مخصص، فقم بتكوين إعدادات DNS الخاصة بنطاقك للإشارة إلى عنوان IP الخاص بخادم DigitalOcean الخاص بك. قم بتحديث تكوين تطبيقك ليعكس عنوان المجال المخصص. شهادة SSL: للاتصال الآمن، قم بتثبيت شهادة SSL/TLS، إما عن طريق شراء واحدة من مرجع مصدق أو باستخدام خيار مجاني مثل Let's Encrypt. قم بتحديث تكوين خادم الويب الخاص بك لاستخدام SSL/TLS. الاختبار والتحقق: تأكد من أن تطبيق AppMaster no-code والذي تم نشره نشط ويعمل بشكل صحيح. اختبر التطبيق على مختلف الأجهزة والمتصفحات للتأكد من حصولك على تجربة مستخدم مثالية ومتسقة.

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ستضمن هذه الخطوات نشر تطبيق AppMaster no-code بنجاح على DigitalOcean، مما يوفر أداءً محسنًا وقابلية للتوسع.

قم بتحسين تخزين بياناتك باستخدام DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces هي خدمة تخزين كائنات توفر حلاً قابلاً للتطوير وفعالاً من حيث التكلفة وموثوقًا لاستضافة بيانات تطبيقك no-code. عند تطوير تطبيقك على منصة AppMaster ، يمكنك دمج DigitalOcean Spaces بسلاسة في تطبيقك لتحسين الأداء وتقليل زمن الوصول. في هذا القسم، سنتناول فوائد استخدام DigitalOcean Spaces وكيفية دمجها مع تطبيقك no-code والذي تم تطويره باستخدام منصة AppMaster.

فوائد حلول تخزين مساحات DigitalOcean

توفر DigitalOcean Spaces ميزات تعمل على تحسين قدرات تخزين بيانات تطبيقك بشكل كبير:

خدمة مُدارة بالكامل : لا داعي للقلق بشأن صيانة البنية الأساسية للتخزين وتحديثها، حيث تتولى DigitalOcean كل ذلك نيابةً عنك.

: لا داعي للقلق بشأن صيانة البنية الأساسية للتخزين وتحديثها، حيث تتولى DigitalOcean كل ذلك نيابةً عنك. دعم CDN : تأتي DigitalOcean Spaces مزودة بوظيفة CDN مدمجة، مما يسمح لك بتحميل بياناتك بسرعة وتقليل زمن الوصول للمستخدمين.

: تأتي DigitalOcean Spaces مزودة بوظيفة CDN مدمجة، مما يسمح لك بتحميل بياناتك بسرعة وتقليل زمن الوصول للمستخدمين. متانة البيانات : تم تصميم DigitalOcean Spaces باستخدام أنظمة تخزين متكررة، مما يوفر متانة البيانات، مما يضمن حماية بياناتك وتوافرها في جميع الأوقات.

: تم تصميم DigitalOcean Spaces باستخدام أنظمة تخزين متكررة، مما يوفر متانة البيانات، مما يضمن حماية بياناتك وتوافرها في جميع الأوقات. قابلية التوسع : تتميز مساحات DigitalOcean بقابلية كبيرة للتوسع، وتتوسع تلقائيًا بناءً على متطلبات تطبيقك، مما يلغي الحاجة إلى تخطيط السعة يدويًا.

: تتميز مساحات DigitalOcean بقابلية كبيرة للتوسع، وتتوسع تلقائيًا بناءً على متطلبات تطبيقك، مما يلغي الحاجة إلى تخطيط السعة يدويًا. كفاءة التكلفة : مع تسعير الدفع أولاً بأول، فإنك تدفع فقط مقابل مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي الذي تستخدمه - وهذا يمكّنك من توفير المال مقارنة بأنظمة التخزين المخصصة مسبقًا.

دمج AppMaster مع DigitalOcean Spaces

لدمج تطبيقك no-code والذي تم إنشاؤه باستخدام منصة AppMaster مع DigitalOcean Spaces، اتبع الخطوات التالية:

إنشاء مساحة : بعد تسجيل الدخول إلى حساب DigitalOcean الخاص بك، انتقل إلى صفحة Spaces، ثم انقر فوق "إنشاء مساحة". اختر منطقة مركز بيانات قريبة جغرافيًا من جمهورك المستهدف لتقليل زمن الوصول. تكوين المساحة : قم بتسمية المساحة الخاصة بك وقم بتكوين إعداداتها وفقًا لاحتياجاتك. على سبيل المثال، قم بتمكين CDN إذا كنت تريد تقديم المحتوى بشكل أسرع وتعيين أذونات الوصول المطلوبة. إنشاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات : انتقل إلى قسم واجهة برمجة التطبيقات في لوحة تحكم DigitalOcean، وقم بإنشاء مفاتيح وصول جديدة إلى Spaces. ستتلقى مفتاح الوصول والمفتاح السري، اللذين ستستخدمهما لربط تطبيقك بالمساحة. دمج مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات : في مشروع AppMaster الخاص بك، أضف REST API أو نقاط نهاية WSS جديدة ستتواصل مع مساحتك (باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع S3). أدخل مفتاح الوصول والمفتاح السري الذي تم إنشاؤه مسبقًا في عملية عمل التطبيق الخاص بك. تذكر أن تقوم بتخزين هذه المفاتيح بشكل آمن. تكوين مكونات AppMaster : قم بتحديث مكونات معالجة الملفات والصور الخاصة بتطبيقك في AppMaster لاستخدام مساحة DigitalOcean كواجهة خلفية للتخزين. بهذه الطريقة، ستنتقل جميع عمليات تحميل البيانات الجديدة مباشرةً إلى مساحتك الخاصة.

بعد إكمال هذه الخطوات، سيقوم تطبيقك no-code بتخزين بياناته في DigitalOcean Spaces، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والتوفر وقابلية التوسع لحل التخزين الخاص بك.

توسيع نطاق تطبيقك باستخدام موازنات التحميل DigitalOcean وKubernetes

مع نمو تطبيقك no-code ، من المهم التأكد من أنه يظل فعالاً ومتاحًا في جميع الأوقات. بإمكان DigitalOcean Load Balancers وKubernetes مساعدتك على توسيع نطاق تطبيقك، وتلبية احتياجات قاعدة المستخدمين المتنامية، والحفاظ على التوفر العالي.

موازنات الأحمال الرقمية من DigitalOcean

تعد موازنات التحميل ضرورية لتوزيع حركة مرور الشبكة الواردة بكفاءة عبر خوادم الواجهة الخلفية المختلفة، مما يمنع أي خادم منفرد من الإرهاق. توفر موازنات الأحمال الرقمية من DigitalOcean المزايا التالية مقارنة بطرق موازنة الأحمال التقليدية:

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القياس التلقائي : مع تقلب حركة مرور تطبيقك، يمكن لموازنات التحميل DigitalOcean ضبط سعتها تلقائيًا، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة دون تدخل يدوي.

: مع تقلب حركة مرور تطبيقك، يمكن لموازنات التحميل DigitalOcean ضبط سعتها تلقائيًا، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة دون تدخل يدوي. إنهاء طبقة المقابس الآمنة (SSL) : إلغاء تحميل عبء تشفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) من خوادم التطبيقات لديك، مما يؤدي إلى تحسين أدائها مع الحفاظ على اتصال آمن بين المستخدمين وتطبيقك.

: إلغاء تحميل عبء تشفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) من خوادم التطبيقات لديك، مما يؤدي إلى تحسين أدائها مع الحفاظ على اتصال آمن بين المستخدمين وتطبيقك. عمليات التحقق من السلامة : تأكد من أن الخوادم السليمة والمستجيبة فقط هي التي تتعامل مع حركة مرور تطبيقك، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من التوفر وتقليل وقت التوقف عن العمل.

قم بإعداد DigitalOcean Load Balancer باستخدام تطبيق AppMaster الذي تم نشره باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم Load Balancer في حساب DigitalOcean الخاص بك وقم بإنشاء Load Balancer جديد. قم بتكوين Load Balancer باستخدام عناوين IP لخوادم الواجهة الخلفية لتطبيقك أو خدمة Kubernetes (إذا كنت تستخدم Kubernetes)، بالإضافة إلى إعدادات التحقق من الصحة المناسبة. قم بتكوين إنهاء SSL، وتوفير شهادة SSL الخاصة بك، وقم بتعيين Load Balancer للاستماع إلى المنافذ المطلوبة.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيستفيد تطبيقك no-code والذي تم إنشاؤه باستخدام AppMaster من التوفر المحسن وتوزيع حركة المرور بفضل DigitalOcean Load Balancers.

التوسع باستخدام DigitalOcean Kubernetes

Kubernetes عبارة عن منصة تنسيق قوية لنشر التطبيقات الموجودة في حاويات وإدارتها وتوسيع نطاقها. تقدم DigitalOcean Kubernetes خدمة Kubernetes مُدارة بالكامل تعمل على تبسيط إدارة الحاويات ونشرها. يوفر دمج تطبيق AppMaster الخاص بك مع DigitalOcean Kubernetes المزايا التالية:

عمليات النشر والتحديثات التلقائية : تبسيط عملية نشر التطبيق والتأكد من بقاء تطبيقك محدثًا بأحدث الميزات والإصلاحات.

: تبسيط عملية نشر التطبيق والتأكد من بقاء تطبيقك محدثًا بأحدث الميزات والإصلاحات. القياس التلقائي : قم بتوسيع تطبيقك لأعلى أو لأسفل بناءً على متطلباتك الحالية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والأداء.

: قم بتوسيع تطبيقك لأعلى أو لأسفل بناءً على متطلباتك الحالية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والأداء. التوفر العالي : انشر تطبيقك في مناطق توافر الخدمات المتعددة لتقليل مخاطر التوقف وضمان الخدمة دون انقطاع للمستخدمين.

لنشر التطبيق الذي تم إنشاؤه بواسطة AppMaster على DigitalOcean Kubernetes:

قم بإعداد مجموعة Kubernetes في DigitalOcean وفقًا للتكوين المطلوب. قم بتوصيل مكونات الواجهة الأمامية والخلفية لتطبيق AppMaster الحالي بمجموعة Kubernetes. قم بإنشاء صور Docker للواجهة الأمامية والخلفية لتطبيقك، ثم قم بتحميلها إلى سجل الحاوية المفضل لديك. استخدم بيانات Kubernetes لتحديد إعدادات نشر تطبيقك، مثل حدود الموارد وقواعد القياس التلقائي. انشر تطبيقك على مجموعة Kubernetes. مع دمج DigitalOcean Kubernetes، سيستفيد تطبيقك no-code من التوسع التلقائي والتوفر العالي وإدارة الموارد بشكل أفضل.

المراقبة وضبط الأداء باستخدام DigitalOcean

يعد تحسين أداء تطبيقك no-code أمرًا بالغ الأهمية لضمان رضا المستخدم ومشاركته. توفر DigitalOcean أدوات مراقبة مدمجة تساعدك على تتبع أداء تطبيقك لتحديد الاختناقات المحتملة وتحسين استخدام الموارد.

مراقبة أداء التطبيق باستخدام DigitalOcean Metrics

DigitalOcean Metrics هو حل مراقبة متكامل يوفر رؤى قيمة حول استخدام موارد تطبيقك. تتضمن بعض المقاييس الرئيسية التي يمكنك مراقبتها ما يلي: \

استخدام وحدة المعالجة المركزية : تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية لتطبيقك للتأكد من أنه يعمل بكفاءة دون زيادة التحميل على خوادمك.

: تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية لتطبيقك للتأكد من أنه يعمل بكفاءة دون زيادة التحميل على خوادمك. استخدام الذاكرة : راقب استهلاك ذاكرة تطبيقك واكتشف تسرب الذاكرة أو مشكلات الأداء الأخرى.

: راقب استهلاك ذاكرة تطبيقك واكتشف تسرب الذاكرة أو مشكلات الأداء الأخرى. الشبكات : قم بقياس إنتاجية شبكة التطبيق الخاص بك وتحديد الاختناقات المحتملة في النطاق الترددي.

: قم بقياس إنتاجية شبكة التطبيق الخاص بك وتحديد الاختناقات المحتملة في النطاق الترددي. إدخال/إخراج القرص : قم بتحليل نشاط قرص تطبيقك لتحديد مدى كفاءة قراءة البيانات وكتابتها.

يمكنك الوصول إلى هذه المقاييس وغيرها من خلال لوحة معلومات DigitalOcean أو باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ DigitalOcean. استفد من هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتحسين تخصيص الموارد، وتحسين أداء تطبيقك، كل ذلك دون مغادرة منصة DigitalOcean.

نصائح ضبط الأداء وأفضل الممارسات

بمجرد حصولك على نظرة ثاقبة لأداء تطبيقك، فكر في التحسينات وأفضل الممارسات التالية المصممة لعمليات نشر DigitalOcean:

تحسين استعلامات قاعدة البيانات : تحليل أداء الاستعلام وإضافة الفهارس وتقليل الصلات غير الضرورية لتحسين التحميل على قاعدة البيانات الخاصة بك. بيانات التخزين المؤقت : استخدم تقنيات التخزين المؤقت مثل Redis أو Memcached لتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، مما يقلل الحمل على الخوادم لديك ويحسن أوقات الاستجابة. تحسين أصول الواجهة الأمامية : تصغير ملفات CSS و JavaScript وHTML وتحسين الصور لتقليل أحجام الحمولة وتحسين أوقات تحميل تطبيقك. استخدم شبكات تسليم المحتوى (CDNs) : قم بدمج شبكات CDN مثل Spaces CDN الخاصة بـ DigitalOcean لتفريغ تسليم الأصول الثابتة وتسريع تسليم المحتوى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. القياس أفقيًا : بدلاً من توسيع نطاق تطبيقك عموديًا (إضافة المزيد من الموارد إلى خادم واحد)، فكر في التوسع أفقيًا عن طريق إضافة المزيد من الخوادم إلى البنية الأساسية لتطبيقك. يعد هذا الخيار أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر ملاءمة للتعامل مع التطبيقات واسعة النطاق.

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من خلال تنفيذ نصائح ضبط الأداء وأفضل الممارسات هذه، يمكنك تحسين أداء وموثوقية تطبيقك no-code على DigitalOcean، مما يضمن تجربة مستخدم ممتازة وبنية تطبيق قابلة للتطوير.

التدابير والممارسات الأمنية مع DigitalOcean

يعد ضمان أمان تطبيقك no-code جانبًا مهمًا من جوانب التطوير والنشر، وتوفر DigitalOcean مجموعة شاملة من ميزات الأمان التي يمكن أن تساعد في حماية تطبيقك. في هذا القسم، سنستكشف العديد من إجراءات الأمان وأفضل الممارسات التي يجب أن تفكر في تنفيذها عند استخدام DigitalOcean لاستضافة تطبيق AppMaster no-code.

تكوين جدران الحماية وإعداد مجموعات الأمان

توفر DigitalOcean جدران حماية سحابية، والتي تسمح لك بإنشاء قواعد أمان لتصفية حركة المرور الواردة والصادرة إلى مواردك، مثل مجموعات Droplets وKubernetes. تساعدك هذه القواعد على تقييد الوصول إلى عناوين IP ومنافذ وبروتوكولات محددة، وبالتالي إنشاء بيئة أكثر أمانًا لتطبيقك. يمكنك أيضًا إعداد مجموعات الأمان لتطبيق مجموعة متسقة من قواعد جدار الحماية على موارد متعددة، مما يؤدي إلى تبسيط الإدارة وتقليل أخطاء التكوين.

قم بتحديث وتصحيح الخادم الخاص بك بانتظام

بينما تعتني DigitalOcean بتحديثات البنية التحتية الخاصة بها، يجب عليك التأكد من أن خوادم التطبيقات no-code محدثة بأحدث التصحيحات والإصلاحات الأمنية. يمكن أن يؤدي تحديث خوادمك بانتظام إلى منع استغلال الثغرات الأمنية، مما يحافظ على أمان تطبيقك من التهديدات الأمنية المحتملة. يمكنك إعداد التحديثات التلقائية على الخادم الخاص بك لتقليل تكاليف الصيانة العامة وضمان تطبيق التحديثات في الوقت المناسب.

استخدم التشفير لحماية بياناتك

يعد تشفير بياناتك أمرًا ضروريًا لحماية المعلومات الحساسة، سواء أثناء النقل أو أثناء عدم النشاط. على سبيل المثال، توفر موازنات التحميل الخاصة بـ DigitalOcean إنهاء SSL/TLS مدمجًا، مما يسمح لك بإلغاء تحميل فك تشفير حركة المرور الواردة إلى Load Balancer. وهذا يضمن تشفير البيانات المرسلة من وإلى التطبيق الخاص بك، ويمكن للعملاء المصرح لهم فقط التفاعل مع خدمتك.

علاوة على ذلك، تدعم DigitalOcean Spaces التشفير من جانب العميل، مما يسمح لك بتشفير بياناتك قبل نقلها إلى Spaces. وهذا يضمن أنه يمكنك أنت فقط، أو الأطراف المصرح لها، الوصول إلى بياناتك في شكلها غير المشفر.

تمكين المراقبة والتنبيه

تساعدك ميزات المراقبة والتنبيه في DigitalOcean على تتبع صحة تطبيقك وأدائه. من خلال مراقبة المقاييس الرئيسية، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة وأوقات الاستجابة، يمكنك اكتشاف التهديدات الأمنية المحتملة، مثل هجمات رفض الخدمة (DoS)، أو الزيادات المفاجئة غير المتوقعة في استهلاك الموارد. يمكن أن يساعدك إعداد التنبيهات على هذه المقاييس على الاستجابة بسرعة للحوادث، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على أداء تطبيقك ومدى توفره.

اتبع أفضل ممارسات إدارة الهوية والوصول

تعد إدارة الوصول إلى موارد DigitalOcean الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم تنفيذ الإجراءات على البنية الأساسية لتطبيقك. نفذ أساليب مصادقة قوية، مثل المصادقة الثنائية (2FA) ، واتبع مبدأ الامتيازات الأقل، مما يمنح المستخدمين فقط الحد الأدنى من الأذونات المطلوبة لأدوارهم. ويساعد ذلك في تقليل مخاطر الوصول غير المصرح به ويقلل من التأثير المحتمل في حالة تعرض الحساب للخطر.

استخدم VPC الخاص بـ DigitalOcean لعزل الشبكة

السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) هي مساحة شبكة خاصة داخل DigitalOcean، تعمل على تعزيز أمان وخصوصية مواردك من خلال عزلها عن الشبكات العامة وموارد العملاء الآخرين. يضمن استخدام VPCs الخاصة بـ DigitalOcean أن تكون مكونات تطبيقك محدودة التعرض للتهديدات الخارجية ويمكنها الاتصال بشكل آمن داخل الشبكة الخاصة، وبالتالي تقليل سطح الهجوم.

يتضمن تأمين تطبيقك no-code والمستضاف على DigitalOcean جوانب متعددة، بدءًا من تكوين جدران الحماية وتحديث الخوادم، ووصولاً إلى ممارسة إدارة الهوية والوصول بشكل صحيح واستخدام VPCs لعزل الشبكة. يمكن أن يؤدي الالتزام بهذه التدابير الأمنية وأفضل الممارسات إلى تحسين الوضع الأمني ​​لتطبيق AppMaster no-code بشكل كبير وضمان بيئة آمنة للتعامل مع البيانات الحساسة.