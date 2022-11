Hoe maak je een app als Duolingo?

Mensen willen kunnen communiceren met mensen uit andere landen, maar er zijn beperkingen door verschillen in de gebruikte taal. Mensen kunnen nu nieuwe vaardigheden leren en met anderen delen in hun taal - zelfs als ze ver weg wonen. Slimme apparaten (smartphones, tablets en computers) kunnen hierbij altijd en overal helpen. Gezien de groeiende vraag naar het leren van nieuwe talen is de app Duolingo een van de populairste oplossingen op dit gebied. Misschien heb je al eerder gehoord over Duolingo en wil je een app maken zoals Duolingo. Welnu, dit artikel is voor u. We bespreken de belangrijkste aspecten van Duolingo en wat je moet doen om een app als Duolingo te maken.

Wat is Duolingo?

Duolingo is een op internet gebaseerd gratis taalleerplatform dat in 2012 door een non-profit werd gelanceerd. De principes om hier talen te leren zijn elementair. Gebruikers wordt geleerd nieuwe woorden correct uit te spreken in plaats van blindelings te gissen naar hun betekenis en gebruik.

Kenmerken Duolingo

Het belangrijkste voordeel is dat leerlingen de taal onder de knie krijgen, hun woordenschat verbeteren en zich in de praktijk leren uitdrukken in plaats van honderden vreemde woorden uit het hoofd te leren. Het kan jaren duren om vloeiend te worden in een bepaalde taal, maar veel mensen profiteren van het gebruik van deze dienst elke dag voor slechts een paar minuten.

Hoe werkt Duolingo?

Duolingo is een populair taalleerplatform dat gebruikers helpt bij het leren van verschillende vreemde talen. Gebruikers downloaden een app, kiezen een taal en beginnen hun gratis proefperiode. Ze hoeven nergens voor te betalen om te beginnen met het leren van talen, want Duolingo biedt een verbazingwekkende selectie van ongeveer 50 verschillende talen waaruit je kunt kiezen. Nadat ze hebben gekozen welke ze willen leren, zien gebruikers de lijst met niveaus voor elke taal. Hoe hoger het niveau, hoe complexer de lessen, en omgekeerd. Wanneer gebruikers een cursus selecteren, worden ze begeleid door een geanimeerde instructeur die hen vertelt hoe ze elke taak correct moeten uitvoeren.

Redenen om een app te maken zoals Duolingo

De wereld van educatieve apps is enorm. Men kan honderdduizenden programma's vinden op Google Play en de App Store. Er zijn echter twee belangrijke problemen met deze enorme selectie van toepassingen. Ten eerste kan het onduidelijk zijn bij het kiezen van de juiste applicatie voor jezelf of je kinderen. Ten tweede zitten er maar zoveel uren in een dag, waardoor het onmogelijk is om alles over alle educatieve apps tegelijk te leren. In het geval van Duolingo zijn de ontwikkelaars erin geslaagd om alle relevante factoren te combineren in één educatieve app met een goede gebruikerservaring: hij is snel, grappig, informatief en leuk!

Hoe maak je een app als Duolingo?

Goede apps moeten worden ontwikkeld volgens de beste praktijken, anders zullen ze waarschijnlijk mislukken. Laten we het nu hebben over de belangrijkste stadia van het ontwikkelingsproces van een app als Duolingo.

Begin met een strategieplan

Het is uw taak om een uniek idee voor een app te creëren en daarvoor een businessplan te schrijven. Voordat je begint, doe je marketingonderzoek en zoek je uit wat de markt wil.

Werk samen met taalexperts

Om een app als Duolingo te maken, moet je samenwerken met de juiste experts. Met de juiste bronnen zal je taalleerplatform nuttig zijn.

Kies een platform

Het zal nuttig zijn om een applicatie te maken voor zowel Android als IOS platforms. Er moet ook een webversie komen omdat veel gebruikers liever talen leren via desktop/laptop.

Ontwerp- en ontwikkelingsteam inhuren

Als iemand de markt voor mobiele apps zou scannen, zou hij merken dat 90% van de gebruikers een platform in de eerste 30 seconden verlaat vanwege een slecht ontwerp van de gebruikerservaring. Om dit te voorkomen, moet u een UX/UI design consultant inhuren die u zal helpen taalleer apps te bouwen die eenvoudig zijn en er aantrekkelijk uitzien.

Denk aan de modulaire structuur

Wanneer u uw app modulair opbouwt, wordt het ontwikkelingsproces sneller, dus het bespaart tijd en geld. Uw ontwikkelaars behouden de integriteit van de app zonder de prestaties ervan te schaden.

Topfuncties voor een app als Duolingo

Een taal leren is een van de meest lonende ervaringen die men in het leven kan hebben. Maar leren als een professional vergt hard werk en toewijding. Verder gaan dan je huidige vaardigheidsniveau vereist een vaardigheid die zelden in taal-apps te vinden is. Nu kijken we naar enkele van de beste functies die je kunt verwachten in een app om een taal te leren.

Het moet eenvoudig en aantrekkelijk zijn. Het is heel gemakkelijk te gebruiken.

Luisteren is een van de belangrijkste factoren in een app voor het leren van een taal. Het moet gemakkelijk zijn om toegang te krijgen tot toepassingen op het internet die helpen om het begrijpend luisteren te verbeteren.

De volgende stap is het toevoegen van functies voor schriftelijk begrip aan uw app. Dit zijn activiteiten die je helpen jezelf te testen en ervoor te zorgen dat je effectief begrijpt wat je leest of hoort.

Het ontwikkelen van educatieve apps is een geweldig idee voor degenen die geld willen verdienen, niet alleen met hun initiële investering, maar ook met de toekomstige investering van meer geld dat met de app kan worden verdiend.

Monetisatie technieken

Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met een educatieve app. De meest voor de hand liggende is advertenties, die we hieronder in detail zullen bespreken. Maar vergeet niet dat specifieke apps ook andere inkomstenbronnen kunnen gebruiken, zoals in-app aankopen.

Freemium

Wil je meer gebruikers uit je Duolingo-achtige app halen, overweeg dan om hem als freemiumdienst aan te bieden. Op die manier wordt de app gratis aangeboden, maar kunnen consumenten besluiten over te stappen naar de premium versie voor een vast abonnementsbedrag.

Betaalde app

Als je een idee hebt voor een app als Duolingo en je bent op zoek naar een manier om te beginnen, kun je het beste gratis en betaalde apps met elkaar vergelijken. Als je app gratis is, probeer dan unieke functies te vinden waarmee hij zich onderscheidt van de rest.

In-App aankopen

Met het model van in-app aankopen kunnen uw gebruikers uw app ten volle benutten. Ze betalen voor specifieke inhoud en diensten, waardoor ze het gevoel hebben dat ze iets concreets hebben gewonnen.

Reclame

De kans om geld te verdienen aan de reclame die op je app wordt getoond is groot, zeker als je app succesvol is.

Hoe lang duurt het om een app als Duolingo te maken?

Hoe lang duurt het om een app als Duolingo te maken? Dat is de vraag die de meeste mensen die een app voor het leren van talen willen maken zich stellen. En hoewel er geen definitief antwoord is, zijn er veel gegevens om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Verschillende factoren bepalen hoeveel tijd er nodig is voor het maken van een app.

Kosten om een app te bouwen Duolingo

Hoeveel kost de ontwikkeling van een app? Die vraag kan verschillend worden beantwoord, afhankelijk van de complexiteit van het project, de gekozen locatie voor uw team, en of de app wordt ontwikkeld om in Android en iOS te werken - a.k.a. cross-platform ontwikkeling.

No-code oplossing

AppMaster is een no-code platform waarmee u apps op maat kunt maken zonder kennis van programmeren. U kunt AppMaster gebruiken om een app als Duolingo te maken die specifiek op uw bedrijf is afgestemd. Dit is niet alleen een geweldige manier om te besparen op ontwikkelingskosten, maar het vermindert ook de tijd die nodig is om uw app op de markt te brengen.

Met AppMaster kunt u eenvoudig een app maken die aan uw specifieke behoeften voldoet. Dit kan een geweldige manier zijn om geld en tijd te besparen op de ontwikkeling, en het kan u ook helpen uw app sneller in handen van gebruikers te krijgen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen een app als Duolingo te maken.