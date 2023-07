Dans le secteur en pleine évolution des plateformes de développement d'applications no-code, Glide s'est imposé comme un choix populaire pour créer des applications fonctionnelles et visuellement attrayantes. Cependant, comme pour toute technologie, il peut arriver que vous ayez besoin d'explorer d'autres options qui correspondent mieux à vos besoins et exigences spécifiques.

Cet article se penche sur le monde des alternatives à Glide, en donnant un aperçu des plateformes alternatives qui offrent des capacités similaires et répondent à un large éventail de cas d'utilisation. Que vous recherchiez plus de flexibilité, des fonctionnalités avancées ou une expérience utilisateur différente, ce guide a pour but de vous aider à naviguer dans les alternatives à Glide et à prendre une décision éclairée.

Qu'est-ce que No-Code?

L'expression"sans code" désigne une approche du développement logiciel qui permet aux individus de créer des applications sans avoir besoin de compétences traditionnelles en matière de codage ou d'écrire des codes complexes. Elle permet aux utilisateurs, y compris les personnes non techniques ou les développeurs amateurs, de créer des applications fonctionnelles et personnalisées à l'aide d'interfaces visuelles, d'outils de glisser-déposer et de composants préconstruits.

No-code Les plates-formes de l'UE fournissent une série de caractéristiques et de fonctionnalités, telles que la modélisation des données, la conception de l'interface utilisateur, l'automatisation du flux de travail et l'intégration avec des services externes, toutes accessibles par le biais d'interfaces intuitives et conviviales. Avec no-code, l'accent est mis sur la simplicité, la rapidité et la démocratisation du développement d'applications, permettant aux utilisateurs de donner vie à leurs idées et de résoudre des problèmes commerciaux sans les obstacles de la programmation traditionnelle. Il ouvre des possibilités d'innovation, de prototypage rapide et de développement efficace d'applications, permettant à un plus grand nombre d'individus de participer à la création de solutions numériques.

Pourquoi envisager des alternatives à Glide ?

Bien que Glide ait gagné en popularité en tant que plateforme de développement d'applications no-code, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'explorer d'autres options. Tout d'abord, les plateformes alternatives peuvent offrir un ensemble différent de caractéristiques et de fonctionnalités qui correspondent mieux aux exigences spécifiques de votre projet. Chaque plateforme a ses propres forces et domaines d'intérêt, ce qui vous permet de trouver une solution qui répond à vos besoins uniques. En outre, les plateformes alternatives peuvent offrir une meilleure évolutivité et de meilleures performances, ce qui vous permet de gérer les demandes accrues des utilisateurs et les charges de données au fur et à mesure que votre application se développe.

En outre, l'examen de plates-formes alternatives vous permet d'explorer différentes expériences utilisateur et conceptions d'interface, ce qui vous aide à créer des applications visuellement attrayantes et intuitives. En outre, l'évaluation d'options alternatives peut vous donner un aperçu des structures de prix et des plans d'abonnement qui pourraient mieux correspondre à votre budget ou offrir plus de flexibilité.

Enfin, en explorant les alternatives à Glide, vous pouvez accéder à un écosystème plus large d'outils, de ressources et de communautés sans code, ce qui ouvre des possibilités d'apprentissage, de collaboration et d'assistance. Dans l'ensemble, l'examen des alternatives à Glide vous permet de prendre une décision éclairée et de sélectionner la plateforme qui répond le mieux aux objectifs de votre projet, à vos préférences et à vos exigences en matière d'évolutivité.

Critères d'évaluation des alternatives

Les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'une alternative à Glide sont les suivants :

Caractéristiques et fonctionnalités souhaitées : Évaluez les caractéristiques et les fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin dans une plateforme alternative. Prenez en compte des aspects tels que la manipulation des données, l'authentification des utilisateurs, les intégrations et la flexibilité de la conception.

: Évaluez les caractéristiques et les fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin dans une plateforme alternative. Prenez en compte des aspects tels que la manipulation des données, l'authentification des utilisateurs, les intégrations et la flexibilité de la conception. Évolutivité et performances : Évaluez l'évolutivité de la plateforme alternative pour vous assurer qu'elle peut répondre aux demandes croissantes des utilisateurs et à l'augmentation des charges de données. Recherchez des critères de performance et des exemples concrets pour évaluer ses capacités.

: Évaluez l'évolutivité de la plateforme alternative pour vous assurer qu'elle peut répondre aux demandes croissantes des utilisateurs et à l'augmentation des charges de données. Recherchez des critères de performance et des exemples concrets pour évaluer ses capacités. Facilité d'utilisation et courbe d'apprentissage : Tenez compte de la courbe d'apprentissage associée à la plateforme alternative. Recherchez des interfaces intuitives, des fonctionnalités sur drag-and-drop et une documentation conviviale pour garantir la facilité d'utilisation, en particulier pour les utilisateurs non techniques.

: Tenez compte de la courbe d'apprentissage associée à la plateforme alternative. Recherchez des interfaces intuitives, des fonctionnalités sur et une documentation conviviale pour garantir la facilité d'utilisation, en particulier pour les utilisateurs non techniques. Structure des prix et plans d'abonnement : Examinez les options de tarification et les plans d'abonnement proposés par la plateforme alternative. Évaluez s'ils correspondent à votre budget et tenez compte des éventuels coûts supplémentaires liés aux fonctionnalités, à l'espace de stockage ou aux limites d'utilisation.

: Examinez les options de tarification et les plans d'abonnement proposés par la plateforme alternative. Évaluez s'ils correspondent à votre budget et tenez compte des éventuels coûts supplémentaires liés aux fonctionnalités, à l'espace de stockage ou aux limites d'utilisation. Soutien de la communauté et ressources disponibles : Examinez le niveau de soutien de la communauté et les ressources disponibles pour la plateforme alternative. Recherchez des forums actifs, de la documentation, des tutoriels et la réactivité de l'équipe d'assistance de la plateforme pour garantir une aide en cas de besoin.

: Examinez le niveau de soutien de la communauté et les ressources disponibles pour la plateforme alternative. Recherchez des forums actifs, de la documentation, des tutoriels et la réactivité de l'équipe d'assistance de la plateforme pour garantir une aide en cas de besoin. Compatibilité et intégrations : Évaluez la compatibilité de la plateforme alternative avec différents appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation. Vérifiez si elle prend en charge les intégrations dont vous avez besoin avec d'autres outils, services ou API.

: Évaluez la compatibilité de la plateforme alternative avec différents appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation. Vérifiez si elle prend en charge les intégrations dont vous avez besoin avec d'autres outils, services ou API. Stockage des données et sécurité: Évaluez la manière dont la plateforme alternative gère le stockage et la sécurité des données. Vérifiez le cryptage, la conformité aux normes industrielles, les options de sauvegarde et les capacités de migration des données afin de garantir la protection et la confidentialité des données de votre application.

En tenant compte de ces facteurs clés, vous pourrez prendre une décision éclairée lors du choix d'une alternative à Glide qui répondra au mieux aux exigences de votre projet et vous aidera à atteindre vos objectifs en matière de développement d'applications.

Adalo

Adalo est une plateforme de développement d'applications no-code qui offre une gamme de fonctionnalités permettant de créer des applications personnalisées sans connaissances approfondies en matière de codage. Avec son interface intuitive et sa fonctionnalité drag-and-drop, Adalo permet aux utilisateurs de concevoir et de personnaliser des applications visuellement attrayantes pour diverses plateformes. Il fournit un large éventail de composants préconstruits, notamment des formulaires, des listes et des éléments de navigation, ce qui simplifie le processus de création d'applications.

Adalo L'application prend également en charge les intégrations avec des services externes et des API, ce qui permet un échange de données transparent et améliore la fonctionnalité de l'application. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation, Adalo s'adresse aussi bien aux développeurs débutants qu'aux développeurs expérimentés qui souhaitent créer des applications mobiles et web fonctionnelles.

AppMaster.io

AppMaster.io se distingue des autres outils en offrant aux utilisateurs la possibilité de créer visuellement des modèles de données, de concevoir des processus commerciaux et de développer des interfaces utilisateur interactives. La plateforme offre une gamme de fonctionnalités, y compris REST API et WSS endpoints, permettant aux utilisateurs de créer des applications dynamiques et évolutives.

Modélisation visuelle des données et conception des processus d'entreprise

L'une des principales caractéristiques de AppMaster.io est son concepteur visuel BP intuitif. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leur schéma de base de données, définissant ainsi la structure des données de leur application. En définissant visuellement le modèle de données, les utilisateurs peuvent facilement gérer et organiser les informations, ce qui garantit une expérience utilisateur transparente.

En outre, AppMaster.io permet aux utilisateurs de concevoir leurs processus d'entreprise grâce au concepteur visuel de BP. Cette fonctionnalité permet de créer et de personnaliser des flux de travail et une logique complexes afin d'automatiser divers aspects de l'application. En définissant visuellement les processus d'entreprise, les utilisateurs peuvent rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité.

Développement d'applications web et mobiles

AppMaster.io prend en charge le développement d'applications web et mobiles. Grâce à son interface drag-and-drop, les utilisateurs peuvent créer des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et interactives pour leurs applications web. Le Web BP Designer permet aux utilisateurs de définir la logique commerciale de chaque composant, offrant ainsi un contrôle total sur la fonctionnalité.

Pour les applications mobiles, AppMaster.io offre une interface similaire drag-and-drop. Les utilisateurs peuvent concevoir des interfaces d'applications mobiles sans effort et personnaliser la logique commerciale de chaque composant. En outre, le cadre serveur de AppMaster.io, basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour iOS, permet des mises à jour en temps réel sans qu'il soit nécessaire de soumettre de nouvelles applications au magasin d'applications, ce qui facilite la mise à jour de l'application.

Déploiement et évolutivité

Lorsque les utilisateurs sont prêts à lancer leurs applications, AppMaster.io prend en charge l'ensemble du processus. En appuyant sur le bouton "Publier", la plateforme génère le code source, compile les applications, exécute les tests et les déploie dans le nuage. Les applications dorsales sont développées à l'aide de Go (golang), les applications web avec le cadre Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles avec le cadre orienté serveur AppMaster.

Grâce à une approche axée sur le serveur, AppMaster.io permet aux utilisateurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. Cette flexibilité et cette souplesse permettent de s'adapter plus facilement à l'évolution des besoins et d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Documentation et dette technique

AppMaster.io génère automatiquement une documentation Swagger (API ouverte) complète pour le serveur endpoints ainsi que des scripts de migration de schéma de base de données. Ces ressources aident grandement à comprendre l'architecture de l'application et facilitent la collaboration entre les membres de l'équipe.

En outre, comme AppMaster.io génère toujours des applications à partir de zéro, il n'y a pas de dette technique. À chaque modification des plans, les utilisateurs peuvent générer un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes, ce qui garantit une base de code propre et facile à maintenir.

Bubble

Bubble est une plateforme de programmation visuelle qui permet aux utilisateurs de créer de puissantes applications web sans écrire de code traditionnel. Elle offre une interface visuelle où les utilisateurs peuvent créer des flux de travail, des bases de données et des éléments d'interface utilisateur grâce à la fonctionnalité drag-and-drop.

Bubble Le logiciel de gestion de l'information fournit une large gamme de plugins et d'intégrations pour étendre les capacités des applications, permettant aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités telles que l'authentification de l'utilisateur, le traitement des paiements et les interactions avec des API externes. Grâce à sa flexibilité et à ses puissantes capacités d'arrière-plan, Bubble convient à la création d'applications web complexes, de places de marché et de plateformes SaaS. Il offre également un environnement collaboratif permettant aux équipes de travailler ensemble sur des projets de développement d'applications.

Thunkable

Thunkable est un outil de développement d'applications multiplateformes qui permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles natives pour les appareils iOS et Android. Avec son interface intuitive et sa fonctionnalité drag-and-drop, Thunkable simplifie le processus de développement d'applications. Il offre une variété de composants et de blocs préconstruits que les utilisateurs peuvent combiner pour créer des applications interactives et fonctionnelles.

Thunkable prend en charge l'intégration avec diverses API, ce qui permet aux utilisateurs d'incorporer des données provenant de services externes dans leurs applications. Que vous soyez un développeur débutant ou expérimenté, Thunkable offre un environnement convivial pour créer des applications mobiles sans avoir besoin d'un codage complexe.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps est une plateforme de développement low-code complète qui permet aux utilisateurs de créer des applications professionnelles personnalisées. Elle s'intègre à Microsoft Power Platform et offre une large gamme d'outils pour créer des applications avec un minimum de codage.

Power Apps fournit un concepteur visuel où les utilisateurs peuvent construire et personnaliser l'interface utilisateur de l'application, les connexions de données et la logique d'entreprise. Il offre un riche ensemble de fonctionnalités, notamment des capacités d'IA intégrées, la modélisation des données et des modèles d'applications. Grâce à sa forte intégration avec d'autres services Microsoft tels que SharePoint, Office 365 et Dynamics 365, Power Apps permet aux organisations de rationaliser les processus, d'automatiser les flux de travail et de favoriser la transformation numérique à l'échelle de l'entreprise.

Migration de Glide vers une solution alternative

Si vous avez utilisé Glide pour le développement d'applications et que vous envisagez de passer à une plateforme alternative, un plan de migration bien exécuté est essentiel pour une transition en douceur et réussie. Commencez par évaluer minutieusement les caractéristiques, les fonctionnalités et les limites de la plateforme alternative afin de vous assurer qu'elle répond à vos besoins spécifiques. Ensuite, analysez soigneusement votre application Glide existante afin d'identifier les personnalisations, les intégrations ou les logiques complexes qui doivent être reproduites sur la plateforme alternative. Cette étape consiste à cartographier les structures de données, les flux de travail et les interfaces utilisateur afin d'assurer une transition transparente des fonctionnalités de votre application.

Au cours du processus de migration, il est important de prendre en compte les différences entre les paradigmes de conception, la terminologie et le flux de travail de la plateforme. Cela peut nécessiter un ajustement de votre approche de développement et de votre état d'esprit. Utilisez les ressources disponibles, la documentation et le soutien de la communauté pour la plateforme alternative afin de comprendre ses meilleures pratiques et d'exploiter efficacement ses capacités.

En outre, tenez compte du processus de migration des données. Déterminez la meilleure approche pour exporter vos données de Glide et les importer dans la plateforme alternative, en garantissant l'intégrité et l'exactitude de vos données tout au long de la transition. En fonction de la complexité de votre application et de la structure des données de la plateforme alternative, il se peut que vous deviez effectuer des transformations et des mappages de données pour vous aligner sur les exigences de la nouvelle plateforme.

Enfin, testez minutieusement l'application migrée sur la plateforme alternative pour vous assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent comme prévu. Portez une attention particulière à tous les domaines où les différences entre Glide et la plateforme alternative peuvent nécessiter des ajustements ou des modifications. Les tests d'acceptation par les utilisateurs et le retour d'information sont essentiels pour valider les performances, la convivialité et la compatibilité de l'application migrée.

En planifiant et en exécutant soigneusement le processus de migration, vous pouvez faire passer en douceur votre application de Glide à une plateforme alternative, en tirant parti des forces et des capacités de la nouvelle plateforme tout en préservant les fonctionnalités de base de votre application existante.

Conclusion

Le monde du développement d'applications sur no-code offre une gamme variée d'alternatives à Glide, offrant aux particuliers et aux entreprises la flexibilité et les options nécessaires pour choisir la plateforme qui répond le mieux à leurs besoins. Que vous soyez à la recherche de fonctionnalités avancées, d'évolutivité ou d'une expérience utilisateur différente, l'exploration de plateformes alternatives telles que Adalo, AppMaster, Bubble, Thunkable ou Microsoft Power Apps ouvre de nouvelles possibilités pour la création d'applications puissantes et personnalisées.

En explorant et en adoptant ces alternatives, vous pouvez atteindre de nouveaux niveaux de personnalisation, d'évolutivité et d'efficacité dans votre parcours de développement d'applications. Choisissez la plateforme qui correspond à vos objectifs et engagez-vous sur la voie de la réussite du développement d'applications sur no-code.