Nel settore in rapida evoluzione delle piattaforme di sviluppo di applicazioni no-code, Glide è emerso come una scelta popolare per la creazione di applicazioni funzionali e visivamente accattivanti. Tuttavia, come per ogni tecnologia, può arrivare un momento in cui è necessario esplorare opzioni alternative che si adattino meglio alle vostre esigenze e ai vostri requisiti specifici.

Questo articolo si addentra nel mondo delle alternative a Glide, fornendo approfondimenti su piattaforme alternative che offrono funzionalità simili e soddisfano un'ampia gamma di casi d'uso. Che siate alla ricerca di una maggiore flessibilità, di funzionalità avanzate o di un'esperienza utente diversa, questa guida ha lo scopo di aiutarvi a navigare tra le alternative di Glide e a prendere una decisione informata.

Che cos'è No-Code?

No-code si riferisce a un approccio allo sviluppo del software che consente alle persone di creare applicazioni senza la necessità di competenze di codifica tradizionali o di scrivere codice complesso. Consente agli utenti, compresi gli individui non tecnici o i cittadini sviluppatori, di creare applicazioni funzionali e personalizzate utilizzando interfacce visive, strumenti drag-and-drop e componenti precostituiti.

No-code Le piattaforme offrono una serie di caratteristiche e funzionalità, come la modellazione dei dati, la progettazione dell'interfaccia utente, l'automazione del flusso di lavoro e l'integrazione con servizi esterni, tutte accessibili attraverso interfacce intuitive e facili da usare. Con no-code, l'accento è posto sulla semplicità, sulla velocità e sulla democratizzazione dello sviluppo di app, consentendo agli utenti di dare vita alle loro idee e di risolvere le sfide aziendali senza le barriere della programmazione tradizionale. Questo sistema apre opportunità di innovazione, prototipazione rapida e sviluppo efficiente di app, consentendo a una più ampia gamma di persone di partecipare alla creazione di soluzioni digitali.

Perché considerare le alternative a Glide?

Sebbene Glide abbia guadagnato popolarità come piattaforma di sviluppo di app no-code, ci sono diversi motivi per cui potreste considerare di esplorare opzioni alternative. In primo luogo, le piattaforme alternative possono offrire una serie diversa di caratteristiche e funzionalità che meglio si adattano ai requisiti specifici del vostro progetto. Ciascuna piattaforma ha i propri punti di forza e le proprie aree di interesse, consentendovi di trovare una soluzione che risponda alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, le piattaforme alternative possono offrire scalabilità e prestazioni migliori, consentendovi di gestire l'aumento delle richieste degli utenti e dei carichi di dati con la crescita della vostra applicazione.

Inoltre, considerare piattaforme alternative vi permette di esplorare diverse esperienze utente e design dell'interfaccia, aiutandovi a creare applicazioni visivamente accattivanti e intuitive. Inoltre, la valutazione di opzioni alternative può fornire indicazioni sulle strutture di prezzo e sui piani di abbonamento che possono adattarsi meglio al vostro budget o offrire maggiore flessibilità.

Infine, esplorando le alternative a Glide, si può accedere a un ecosistema più ampio di strumenti, risorse e comunità no-code, aprendo opportunità di apprendimento, collaborazione e supporto. Nel complesso, prendere in considerazione le alternative a Glide consente di prendere una decisione informata e di scegliere la piattaforma che meglio soddisfa gli obiettivi, le preferenze e i requisiti di scalabilità del progetto.

Criteri di valutazione delle alternative

I fattori chiave da considerare nella scelta di un'alternativa a Glide includono:

Caratteristiche e funzionalità desiderate : Valutare le caratteristiche e le funzionalità specifiche richieste in una piattaforma alternativa. Considerate aspetti quali la manipolazione dei dati, l'autenticazione degli utenti, le integrazioni e la flessibilità del design.

: Valutare le caratteristiche e le funzionalità specifiche richieste in una piattaforma alternativa. Considerate aspetti quali la manipolazione dei dati, l'autenticazione degli utenti, le integrazioni e la flessibilità del design. Scalabilità e prestazioni : Valutate la scalabilità della piattaforma alternativa per assicurarvi che sia in grado di gestire le crescenti richieste degli utenti e l'aumento dei carichi di dati. Cercate i benchmark delle prestazioni e gli esempi reali per valutarne le capacità.

: Valutate la scalabilità della piattaforma alternativa per assicurarvi che sia in grado di gestire le crescenti richieste degli utenti e l'aumento dei carichi di dati. Cercate i benchmark delle prestazioni e gli esempi reali per valutarne le capacità. Facilità d'uso e curva di apprendimento : Considerate la curva di apprendimento associata alla piattaforma alternativa. Cercate interfacce intuitive, funzionalità di drag-and-drop e documentazione di facile consultazione per garantire la facilità d'uso, soprattutto per gli utenti non tecnici.

: Considerate la curva di apprendimento associata alla piattaforma alternativa. Cercate interfacce intuitive, funzionalità di e documentazione di facile consultazione per garantire la facilità d'uso, soprattutto per gli utenti non tecnici. Struttura dei prezzi e piani di abbonamento : Esaminare le opzioni di prezzo e i piani di abbonamento offerti dalla piattaforma alternativa. Valutate se sono in linea con il vostro budget e prendete in considerazione eventuali costi aggiuntivi associati a funzionalità, storage o limiti di utenti.

: Esaminare le opzioni di prezzo e i piani di abbonamento offerti dalla piattaforma alternativa. Valutate se sono in linea con il vostro budget e prendete in considerazione eventuali costi aggiuntivi associati a funzionalità, storage o limiti di utenti. Supporto della comunità e risorse disponibili : Esplorate il livello di supporto della comunità e le risorse disponibili per la piattaforma alternativa. Cercate forum attivi, documentazione, tutorial e la reattività del team di supporto della piattaforma per garantire assistenza in caso di necessità.

: Esplorate il livello di supporto della comunità e le risorse disponibili per la piattaforma alternativa. Cercate forum attivi, documentazione, tutorial e la reattività del team di supporto della piattaforma per garantire assistenza in caso di necessità. Compatibilità e integrazioni : Valutare la compatibilità della piattaforma alternativa con vari dispositivi, browser e sistemi operativi. Considerate se supporta le integrazioni necessarie con altri strumenti, servizi o API.

: Valutare la compatibilità della piattaforma alternativa con vari dispositivi, browser e sistemi operativi. Considerate se supporta le integrazioni necessarie con altri strumenti, servizi o API. Archiviazione e sicurezza dei dati: Valutare come la piattaforma alternativa gestisce l'archiviazione e la sicurezza dei dati. Cercate la crittografia, la conformità agli standard di settore, le opzioni di backup e le funzionalità di migrazione dei dati per garantire la protezione e la privacy dei dati della vostra applicazione.

Prendendo in considerazione questi fattori chiave, è possibile prendere una decisione informata quando si sceglie l'alternativa Glide che meglio si adatta ai requisiti del progetto e aiuta a raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'app.

Adalo

Adalo è una piattaforma per lo sviluppo di app no-code che offre una serie di funzionalità per creare applicazioni personalizzate senza conoscenze approfondite di codifica. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle funzionalità di drag-and-drop, Adalo consente agli utenti di progettare e personalizzare applicazioni visivamente accattivanti per varie piattaforme. Fornisce un'ampia gamma di componenti precostituiti, tra cui moduli, elenchi ed elementi di navigazione, semplificando il processo di creazione delle app.

Adalo Supporta inoltre le integrazioni con servizi esterni e API, consentendo lo scambio di dati senza soluzione di continuità e migliorando la funzionalità delle app. Grazie alla sua attenzione all'esperienza utente e alla facilità d'uso, Adalo si rivolge sia agli sviluppatori principianti che a quelli esperti che desiderano creare applicazioni mobili e web funzionali.

AppMaster.io

AppMaster.io si distingue da altri strumenti perché offre agli utenti la possibilità di creare visivamente modelli di dati, progettare processi aziendali e sviluppare interfacce utente interattive. La piattaforma offre una serie di funzionalità, tra cui API REST e WSS endpoints, che consentono agli utenti di creare applicazioni dinamiche e scalabili.

Modellazione visiva dei dati e progettazione dei processi aziendali

Una delle caratteristiche principali di AppMaster.io è il suo intuitivo Designer di BP visuale. Con questo strumento, gli utenti possono creare e personalizzare lo schema del database, definendo la struttura dei dati dell'applicazione. Grazie alla mappatura visiva del modello di dati, gli utenti possono gestire e organizzare facilmente le informazioni, garantendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Inoltre, AppMaster.io consente agli utenti di progettare i processi aziendali attraverso il Visual BP Designer. Questa funzione consente di creare e personalizzare flussi di lavoro e logiche complesse per automatizzare vari aspetti dell'applicazione. Definendo visivamente i processi aziendali, gli utenti possono semplificare le operazioni e migliorare l'efficienza.

Sviluppo di applicazioni web e mobili

AppMaster.io supporta lo sviluppo di applicazioni web e mobili. Grazie all'interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono creare interfacce utente visivamente accattivanti e interattive per le loro applicazioni web. Il Web BP Designer consente agli utenti di definire la logica di business per ogni componente, fornendo un controllo completo sulla funzionalità.

Per le applicazioni mobili, AppMaster.io offre un'interfaccia drag-and-drop simile. Gli utenti possono progettare senza sforzo le interfacce delle applicazioni mobili e personalizzare la logica di business di ciascun componente. Inoltre, il framework server-driven di AppMaster.io, basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, consente aggiornamenti in tempo reale senza la necessità di inviare nuove app store, rendendo più semplice mantenere l'applicazione aggiornata.

Distribuzione e scalabilità

Quando gli utenti sono pronti a lanciare le loro applicazioni, AppMaster.io si occupa dell'intero processo. Dopo aver premuto il pulsante "Publish", la piattaforma genera il codice sorgente, compila le applicazioni, esegue i test e le distribuisce nel cloud. Le applicazioni backend sono sviluppate con Go (golang), le applicazioni web con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili con il framework AppMaster.

Grazie all'approccio server-driven, AppMaster.io consente agli utenti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market. Questa flessibilità e agilità facilita l'adattamento a requisiti mutevoli e migliora l'esperienza complessiva dell'utente.

Documentazione e debiti tecnici

AppMaster.io genera automaticamente una documentazione Swagger (API aperta) completa per il server endpoints e script di migrazione dello schema del database. Queste risorse aiutano notevolmente a comprendere l'architettura dell'applicazione e a facilitare la collaborazione tra i membri del team.

Inoltre, poiché AppMaster.io genera sempre applicazioni da zero, non ci sono debiti tecnici. Ad ogni modifica dei blueprint, gli utenti possono generare una nuova serie di applicazioni in meno di 30 secondi, garantendo una base di codice pulita e manutenibile.

Bubble

Bubble è una piattaforma di programmazione visuale che consente agli utenti di creare potenti applicazioni web senza scrivere codice tradizionale. Offre un'interfaccia visiva in cui gli utenti possono creare flussi di lavoro, database ed elementi dell'interfaccia utente attraverso la funzionalità drag-and-drop.

Bubble offre un'ampia gamma di plugin e integrazioni per estendere le capacità delle applicazioni, consentendo agli utenti di aggiungere funzionalità come l'autenticazione degli utenti, l'elaborazione dei pagamenti e le interazioni con API esterne. Grazie alla sua flessibilità e alle potenti funzionalità di backend, Bubble è adatto alla creazione di applicazioni web complesse, marketplace e piattaforme SaaS. Offre anche un ambiente collaborativo per i team che lavorano insieme su progetti di sviluppo di applicazioni.

Thunkable

Thunkable è uno strumento di sviluppo di applicazioni multipiattaforma che consente agli utenti di creare applicazioni mobili native per dispositivi iOS e Android. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle funzionalità di drag-and-drop, Thunkable semplifica il processo di sviluppo delle app. Offre una serie di componenti e blocchi precostituiti che gli utenti possono combinare per creare applicazioni interattive e funzionali.

Thunkable supporta l'integrazione con varie API, consentendo agli utenti di incorporare nelle loro applicazioni dati provenienti da servizi esterni. Che siate principianti o sviluppatori esperti, Thunkable offre un ambiente facile da usare per creare applicazioni mobili senza dover ricorrere a codici complessi.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps è una piattaforma di sviluppo completa low-code che consente agli utenti di creare applicazioni aziendali personalizzate. Si integra con Microsoft Power Platform e offre un'ampia gamma di strumenti per la creazione di applicazioni con una codifica minima.

Power Apps offre un designer visivo in cui gli utenti possono creare e personalizzare l'interfaccia utente, le connessioni ai dati e la logica aziendale dell'applicazione. Offre una ricca serie di funzionalità, tra cui funzionalità AI integrate, modellazione dei dati e modelli di app. Grazie alla forte integrazione con altri servizi Microsoft come SharePoint, Office 365 e Dynamics 365, Power Apps consente alle organizzazioni di semplificare i processi, automatizzare i flussi di lavoro e guidare la trasformazione digitale su scala aziendale.

Migrazione da Glide a un'alternativa

Se avete utilizzato Glide per lo sviluppo di app e state pensando di passare a una piattaforma alternativa, un piano di migrazione ben eseguito è fondamentale per una transizione fluida e di successo. Iniziate valutando a fondo le caratteristiche, le funzionalità e i limiti della piattaforma alternativa per assicurarvi che soddisfi i vostri requisiti specifici. Quindi, analizzate attentamente l'applicazione Glide esistente per identificare eventuali personalizzazioni, integrazioni o logiche complesse che devono essere replicate nella piattaforma alternativa. Questa fase prevede la mappatura delle strutture dati, dei flussi di lavoro e delle interfacce utente per garantire una transizione senza soluzione di continuità delle funzionalità dell'applicazione.

Durante il processo di migrazione, è importante tenere conto delle differenze nei paradigmi di progettazione, nella terminologia e nel flusso di lavoro della piattaforma. Potrebbe essere necessario modificare l'approccio e la mentalità di sviluppo. Utilizzate le risorse, la documentazione e il supporto della comunità disponibili per la piattaforma alternativa, per comprenderne le best practice e sfruttarne efficacemente le capacità.

Considerate anche il processo di migrazione dei dati. Determinare l'approccio migliore per esportare i dati da Glide e importarli nella piattaforma alternativa, garantendo l'integrità e l'accuratezza dei dati durante la transizione. A seconda della complessità della vostra applicazione e della struttura dei dati della piattaforma alternativa, potrebbe essere necessario eseguire trasformazioni e mappature dei dati per allinearsi ai requisiti della nuova piattaforma.

Infine, testate a fondo l'app migrata sulla piattaforma alternativa per assicurarvi che tutte le funzionalità funzionino come previsto. Prestate molta attenzione alle aree in cui le differenze tra Glide e la piattaforma alternativa potrebbero richiedere aggiustamenti o modifiche. I test di accettazione e i feedback degli utenti sono essenziali per convalidare le prestazioni, l'usabilità e la compatibilità dell'app migrata.

Pianificando ed eseguendo con cura il processo di migrazione, è possibile passare senza problemi la propria app da Glide a una piattaforma alternativa, sfruttando i punti di forza e le capacità della nuova piattaforma e preservando al contempo le funzionalità principali dell'app esistente.

Conclusione

Il mondo dello sviluppo di app no-code offre una vasta gamma di alternative a Glide, fornendo a privati e aziende la flessibilità e le opzioni per scegliere la piattaforma più adatta alle loro esigenze. Se si cercano funzionalità avanzate, scalabilità o un'esperienza utente diversa, esplorare piattaforme alternative come Adalo, AppMaster, Bubble, Thunkable o Microsoft Power Apps apre nuove possibilità per creare applicazioni potenti e personalizzate.

Esplorando e adottando queste alternative, è possibile sbloccare nuovi livelli di personalizzazione, scalabilità ed efficienza nel proprio percorso di sviluppo delle applicazioni. Scegliete la piattaforma più adatta ai vostri obiettivi e intraprendete un percorso di successo nello sviluppo di applicazioni su no-code.