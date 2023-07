In der sich schnell entwickelnden Branche der no-code App-Entwicklungsplattformen hat sich Glide als eine beliebte Wahl für die Erstellung funktionaler und optisch ansprechender Anwendungen herauskristallisiert. Wie bei jeder Technologie kann jedoch der Zeitpunkt kommen, an dem Sie sich nach alternativen Optionen umsehen müssen, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt sind.

Dieser Artikel taucht in die Welt der Glide-Alternativen ein und bietet Einblicke in alternative Plattformen, die ähnliche Funktionen bieten und eine breite Palette von Anwendungsfällen abdecken. Ganz gleich, ob Sie nach mehr Flexibilität, erweiterten Funktionen oder einem anderen Benutzererlebnis suchen, dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, sich in den Alternativen zu Glide zurechtzufinden und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Was ist No-Code?

Der Begriff "No-Code" bezieht sich auf einen Softwareentwicklungsansatz, der es Einzelpersonen ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, ohne dass sie über traditionelle Programmierkenntnisse verfügen oder komplexen Code schreiben müssen. Es ermöglicht Benutzern, einschließlich technisch nicht versierten Personen oder bürgerlichen Entwicklern, funktionale und benutzerdefinierte Anwendungen mithilfe visueller Schnittstellen, Drag-and-Drop-Tools und vorgefertigter Komponenten zu erstellen.

No-code Die Plattformen bieten eine Reihe von Merkmalen und Funktionen, wie z. B. Datenmodellierung, Gestaltung von Benutzeroberflächen, Automatisierung von Arbeitsabläufen und Integration mit externen Diensten, die alle über intuitive und benutzerfreundliche Schnittstellen zugänglich sind. Bei no-code liegt der Schwerpunkt auf Einfachheit, Schnelligkeit und der Demokratisierung der App-Entwicklung, so dass die Benutzer ihre Ideen zum Leben erwecken und geschäftliche Herausforderungen ohne die Barrieren der traditionellen Programmierung lösen können. Es eröffnet Möglichkeiten für Innovation, schnelles Prototyping und effiziente App-Entwicklung, so dass ein breiterer Personenkreis an der Entwicklung digitaler Lösungen teilnehmen kann.

Warum sollten Sie Glide-Alternativen in Betracht ziehen?

Obwohl Glide als Plattform für die App-Entwicklung unter no-code an Popularität gewonnen hat, gibt es mehrere Gründe, warum Sie alternative Optionen in Betracht ziehen sollten. Erstens bieten alternative Plattformen möglicherweise einen anderen Satz von Merkmalen und Funktionalitäten, die besser zu Ihren spezifischen Projektanforderungen passen. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken und Schwerpunkte, so dass Sie eine Lösung finden können, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Darüber hinaus können alternative Plattformen eine bessere Skalierbarkeit und Leistung bieten, so dass Sie mit wachsenden Benutzeranforderungen und Datenmengen umgehen können, wenn Ihre Anwendung wächst.

Darüber hinaus können Sie mit alternativen Plattformen verschiedene Benutzererfahrungen und Oberflächendesigns erforschen und so visuell ansprechende und intuitive Anwendungen erstellen. Darüber hinaus können Sie durch die Evaluierung alternativer Optionen Einblicke in Preisstrukturen und Abonnementpläne gewinnen, die möglicherweise besser zu Ihrem Budget passen oder mehr Flexibilität bieten.

Und schließlich können Sie durch die Erkundung von Glide-Alternativen ein breiteres Ökosystem von No-Code-Tools, Ressourcen und Communities nutzen, was Ihnen Möglichkeiten zum Lernen, zur Zusammenarbeit und zum Support eröffnet. Insgesamt können Sie durch die Prüfung von Glide-Alternativen eine fundierte Entscheidung treffen und eine Plattform auswählen, die Ihren Projektzielen, Präferenzen und Skalierungsanforderungen am besten entspricht.

Kriterien für die Bewertung von Alternativen

Zu den wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl einer Glide-Alternative zu berücksichtigen sind, gehören:

Gewünschte Merkmale und Funktionalitäten : Evaluieren Sie die spezifischen Merkmale und Funktionen, die Sie von einer alternativen Plattform erwarten. Berücksichtigen Sie Aspekte wie Datenmanipulation, Benutzerauthentifizierung, Integrationen und Designflexibilität.

: Evaluieren Sie die spezifischen Merkmale und Funktionen, die Sie von einer alternativen Plattform erwarten. Berücksichtigen Sie Aspekte wie Datenmanipulation, Benutzerauthentifizierung, Integrationen und Designflexibilität. Skalierbarkeit und Leistung : Beurteilen Sie die Skalierbarkeit der alternativen Plattform, um sicherzustellen, dass sie wachsende Benutzeranforderungen und zunehmende Datenlasten bewältigen kann. Achten Sie auf Leistungsbenchmarks und Beispiele aus der Praxis, um die Fähigkeiten der Plattform zu beurteilen.

: Beurteilen Sie die Skalierbarkeit der alternativen Plattform, um sicherzustellen, dass sie wachsende Benutzeranforderungen und zunehmende Datenlasten bewältigen kann. Achten Sie auf Leistungsbenchmarks und Beispiele aus der Praxis, um die Fähigkeiten der Plattform zu beurteilen. Benutzerfreundlichkeit und Lernkurve : Berücksichtigen Sie die mit der alternativen Plattform verbundene Lernkurve. Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, die Funktionalität von drag-and-drop und eine benutzerfreundliche Dokumentation, um die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, insbesondere für technisch nicht versierte Benutzer.

: Berücksichtigen Sie die mit der alternativen Plattform verbundene Lernkurve. Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, die Funktionalität von und eine benutzerfreundliche Dokumentation, um die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, insbesondere für technisch nicht versierte Benutzer. Preisstruktur und Abonnementpläne : Prüfen Sie die von der alternativen Plattform angebotenen Preisoptionen und Abonnementpläne. Prüfen Sie, ob diese mit Ihrem Budget vereinbar sind, und berücksichtigen Sie alle zusätzlichen Kosten, die mit Funktionen, Speicherplatz oder Benutzerobergrenzen verbunden sind.

: Prüfen Sie die von der alternativen Plattform angebotenen Preisoptionen und Abonnementpläne. Prüfen Sie, ob diese mit Ihrem Budget vereinbar sind, und berücksichtigen Sie alle zusätzlichen Kosten, die mit Funktionen, Speicherplatz oder Benutzerobergrenzen verbunden sind. Community-Support und verfügbare Ressourcen : Informieren Sie sich über den Umfang des Community-Supports und der verfügbaren Ressourcen für die alternative Plattform. Achten Sie auf aktive Foren, Dokumentation, Tutorials und die Reaktionsfähigkeit des Support-Teams der Plattform, um bei Bedarf Hilfe zu erhalten.

: Informieren Sie sich über den Umfang des Community-Supports und der verfügbaren Ressourcen für die alternative Plattform. Achten Sie auf aktive Foren, Dokumentation, Tutorials und die Reaktionsfähigkeit des Support-Teams der Plattform, um bei Bedarf Hilfe zu erhalten. Kompatibilität und Integrationen : Beurteilen Sie die Kompatibilität der alternativen Plattform mit verschiedenen Geräten, Browsern und Betriebssystemen. Überlegen Sie, ob die Plattform die von Ihnen benötigten Integrationen mit anderen Tools, Diensten oder APIs unterstützt.

: Beurteilen Sie die Kompatibilität der alternativen Plattform mit verschiedenen Geräten, Browsern und Betriebssystemen. Überlegen Sie, ob die Plattform die von Ihnen benötigten Integrationen mit anderen Tools, Diensten oder APIs unterstützt. Datenspeicherung und Sicherheit: Bewerten Sie, wie die alternative Plattform die Datenspeicherung und -sicherheit handhabt. Achten Sie auf Verschlüsselung, Einhaltung von Industriestandards, Backup-Optionen und Datenmigrationsfunktionen, um den Schutz und die Vertraulichkeit der Daten Ihrer Anwendung zu gewährleisten.

Wenn Sie diese Schlüsselfaktoren berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl einer Glide-Alternative treffen, die Ihren Projektanforderungen am besten entspricht und Ihnen hilft, Ihre Ziele bei der App-Entwicklung zu erreichen.

Adalo

Adalo ist eine no-code App-Entwicklungsplattform, die eine Reihe von Funktionen zur Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse bietet. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der Funktionalität von drag-and-drop ermöglicht Adalo den Nutzern, visuell ansprechende Anwendungen für verschiedene Plattformen zu entwerfen und anzupassen. Es bietet eine breite Palette an vorgefertigten Komponenten, darunter Formulare, Listen und Navigationselemente, die den Prozess der App-Erstellung vereinfachen.

Adalo Die Software unterstützt auch die Integration mit externen Diensten und APIs, was einen nahtlosen Datenaustausch ermöglicht und die Funktionalität der App verbessert. Mit seinem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit richtet sich Adalo sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Entwickler, die funktionale mobile und Web-Anwendungen erstellen möchten.

AppMaster.io

AppMaster.i o hebt sich von anderen Tools ab, indem es den Benutzern die Möglichkeit bietet, Datenmodelle visuell zu erstellen, Geschäftsprozesse zu entwerfen und interaktive Benutzeroberflächen zu entwickeln. Die Plattform bietet eine Reihe von Funktionalitäten, darunter REST API und WSS endpoints, mit denen Benutzer dynamische und skalierbare Anwendungen erstellen können.

Eine der wichtigsten Funktionen von AppMaster.io ist der intuitive visuelle BP Designer. Mit diesem Tool können die Benutzer ihr Datenbankschema erstellen und anpassen und so die Struktur der Daten ihrer Anwendung definieren. Durch die visuelle Darstellung des Datenmodells können die Benutzer Informationen einfach verwalten und organisieren und so eine nahtlose Benutzererfahrung gewährleisten.

Darüber hinaus ermöglicht AppMaster.io den Nutzern, ihre Geschäftsprozesse mit dem Visual BP Designer zu gestalten. Diese Funktion ermöglicht die Erstellung und Anpassung komplexer Workflows und Logik, um verschiedene Aspekte der Anwendung zu automatisieren. Durch die visuelle Definition der Geschäftsprozesse können die Benutzer die Abläufe rationalisieren und die Effizienz steigern.

Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen

AppMaster.io unterstützt die Entwicklung sowohl von Web- als auch von mobilen Anwendungen. Mit der Schnittstelle drag-and-drop können Benutzer optisch ansprechende und interaktive Benutzeroberflächen für ihre Webanwendungen erstellen. Der Web-BP-Designer ermöglicht es den Nutzern, die Geschäftslogik für jede Komponente zu definieren und bietet so die vollständige Kontrolle über die Funktionalität.

Für mobile Anwendungen bietet AppMaster.io eine ähnliche Schnittstelle drag-and-drop. Benutzer können mühelos Schnittstellen für mobile Anwendungen entwerfen und die Geschäftslogik für jede Komponente anpassen. Darüber hinaus ermöglicht das servergesteuerte Framework von AppMaster.io, das auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS basiert, Echtzeit-Updates, ohne dass neue App-Store-Beiträge erforderlich sind, so dass es einfach ist, die Anwendung auf dem neuesten Stand zu halten.

Bereitstellung und Skalierbarkeit

Wenn die Nutzer bereit sind, ihre Anwendungen zu veröffentlichen, übernimmt AppMaster.io den gesamten Prozess. Wenn sie auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klicken, generiert die Plattform den Quellcode, kompiliert die Anwendungen, führt Tests durch und stellt sie in der Cloud bereit. Backend-Anwendungen werden mit Go (golang) entwickelt, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS, und mobile Anwendungen mit dem AppMaster Server-driven Framework.

Mit einem servergesteuerten Ansatz ermöglicht AppMaster.io den Nutzern, die Benutzeroberfläche, die Logik und die API-Schlüssel von mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen in den App Store und den Play Market einzureichen. Diese Flexibilität und Agilität erleichtert die Anpassung an sich ändernde Anforderungen und verbessert das allgemeine Benutzererlebnis.

Dokumentation und technische Schuld

AppMaster.io generiert automatisch eine umfassende Swagger-Dokumentation (offene API) für den Server endpoints sowie Skripte zur Migration des Datenbankschemas. Diese Ressourcen tragen wesentlich zum Verständnis der Anwendungsarchitektur bei und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern.

Da AppMaster.io Anwendungen immer von Grund auf neu generiert, gibt es außerdem keine technischen Schulden. Bei jeder Änderung in den Blueprints können die Benutzer in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen generieren und so eine saubere und wartbare Codebasis sicherstellen.

Bubble

Bubble ist eine visuelle Programmierplattform, mit der Benutzer leistungsstarke Webanwendungen erstellen können, ohne traditionellen Code schreiben zu müssen. Sie bietet eine visuelle Schnittstelle, auf der Benutzer Workflows, Datenbanken und UI-Elemente über die drag-and-drop -Funktionalität erstellen können.

Bubble bietet eine breite Palette von Plugins und Integrationen, um die Fähigkeiten der Anwendungen zu erweitern, so dass die Benutzer Funktionen wie Benutzerauthentifizierung, Zahlungsabwicklung und externe API-Interaktionen hinzufügen können. Mit seiner Flexibilität und seinen leistungsstarken Backend-Funktionen eignet sich Bubble für die Erstellung komplexer Webanwendungen, Marktplätze und SaaS-Plattformen. Außerdem bietet es eine kollaborative Umgebung für Teams, die gemeinsam an App-Entwicklungsprojekten arbeiten.

Thunkable

Thunkable ist ein plattformübergreifendes App-Entwicklungstool, mit dem Benutzer native mobile Anwendungen für iOS- und Android-Geräte erstellen können. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der Funktionalität von drag-and-drop vereinfacht Thunkable den Prozess der App-Entwicklung. Es bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Komponenten und Blöcken, die Benutzer kombinieren können, um interaktive und funktionale Apps zu erstellen.

Thunkable unterstützt die Integration mit verschiedenen APIs, so dass Benutzer Daten von externen Diensten in ihre Apps einbinden können. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Entwickler sind, Thunkable bietet eine benutzerfreundliche Umgebung für die Erstellung mobiler Anwendungen, ohne dass Sie komplexe Kodierungen vornehmen müssen.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps ist eine umfassende low-code Entwicklungsplattform, mit der Benutzer benutzerdefinierte Geschäftsanwendungen erstellen können. Sie ist in die Microsoft Power Platform integriert und bietet eine breite Palette von Tools zur Erstellung von Anwendungen mit minimalem Programmieraufwand.

Power Apps bietet einen visuellen Designer, mit dem Benutzer die Benutzeroberfläche, Datenverbindungen und Geschäftslogik der Anwendung erstellen und anpassen können. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter integrierte KI-Funktionen, Datenmodellierung und App-Vorlagen. Dank der starken Integration mit anderen Microsoft-Diensten wie SharePoint, Office 365 und Dynamics 365 ermöglicht Power Apps Unternehmen die Rationalisierung von Prozessen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Förderung der digitalen Transformation auf Unternehmensebene.

Migration von Glide zu einer Alternative

Wenn Sie Glide für die App-Entwicklung verwendet haben und den Wechsel zu einer alternativen Plattform in Erwägung ziehen, ist ein gut ausgeführter Migrationsplan entscheidend für einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang. Beginnen Sie mit einer gründlichen Evaluierung der Merkmale, Funktionen und Einschränkungen der alternativen Plattform, um sicherzustellen, dass sie Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt. Als Nächstes analysieren Sie Ihre bestehende Glide-Anwendung sorgfältig, um alle Anpassungen, Integrationen oder komplexe Logik zu identifizieren, die in der alternativen Plattform repliziert werden müssen. In diesem Schritt werden die Datenstrukturen, Arbeitsabläufe und Benutzeroberflächen abgebildet, um einen nahtlosen Übergang der Funktionen Ihrer Anwendung zu gewährleisten.

Während des Migrationsprozesses ist es wichtig, die Unterschiede in den Designparadigmen, der Terminologie und dem Workflow der Plattform zu berücksichtigen. Dies kann eine gewisse Anpassung Ihres Entwicklungsansatzes und Ihrer Denkweise erfordern. Nutzen Sie die verfügbaren Ressourcen, die Dokumentation und den Community-Support für die alternative Plattform, um ihre Best Practices zu verstehen und ihre Möglichkeiten effektiv zu nutzen.

Berücksichtigen Sie auch den Prozess der Datenmigration. Bestimmen Sie den besten Ansatz, um Ihre Daten aus Glide zu exportieren und in die alternative Plattform zu importieren und die Integrität und Genauigkeit Ihrer Daten während des gesamten Übergangs sicherzustellen. Je nach der Komplexität Ihrer Anwendung und der Datenstruktur der alternativen Plattform müssen Sie möglicherweise Datentransformationen und -zuordnungen vornehmen, um die Anforderungen der neuen Plattform zu erfüllen.

Testen Sie schließlich die migrierte Anwendung auf der alternativen Plattform gründlich, um sicherzustellen, dass alle Funktionen wie erwartet funktionieren. Achten Sie genau auf alle Bereiche, in denen Unterschiede zwischen Glide und der alternativen Plattform Anpassungen oder Änderungen erforderlich machen. Benutzerakzeptanztests und Feedback sind unerlässlich, um die Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität der migrierten Anwendung zu überprüfen.

Wenn Sie den Migrationsprozess sorgfältig planen und durchführen, können Sie Ihre Anwendung reibungslos von Glide auf eine alternative Plattform umstellen und dabei die Stärken und Möglichkeiten der neuen Plattform nutzen, während die Kernfunktionalitäten Ihrer bestehenden Anwendung erhalten bleiben.

Fazit

Die Welt der no-code App-Entwicklung bietet eine Vielzahl von Alternativen zu Glide, die Privatpersonen und Unternehmen die Flexibilität und die Möglichkeiten bieten, die Plattform zu wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Ganz gleich, ob Sie erweiterte Funktionen, Skalierbarkeit oder ein anderes Benutzererlebnis suchen, die Erkundung alternativer Plattformen wie Adalo, AppMaster, Bubble, Thunkable oder Microsoft Power Apps eröffnet neue Möglichkeiten für die Erstellung leistungsstarker und individueller Anwendungen.

Indem Sie diese Alternativen erforschen und nutzen, können Sie neue Ebenen der Anpassung, Skalierbarkeit und Effizienz in Ihrer App-Entwicklung erschließen. Entscheiden Sie sich für die Plattform, die Ihren Zielen entspricht, und begeben Sie sich auf den Weg zum Erfolg der no-code App-Entwicklung.