no-code uygulama geliştirme platformlarının hızla gelişen endüstrisinde, Glide , işlevsel ve görsel olarak çekici uygulamalar oluşturmak için popüler bir seçim olarak ortaya çıktı. Ancak, herhangi bir teknolojide olduğu gibi, özel ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize daha uygun alternatif seçenekleri keşfetmeniz gereken bir zaman gelebilir.

Bu makale, benzer yetenekler sunan ve çok çeşitli kullanım durumlarına hitap eden alternatif platformlara ilişkin içgörüler sağlayarak Glide alternatifleri dünyasını derinlemesine inceliyor. Aradığınız ister daha fazla esneklik, gelişmiş özellikler veya farklı bir kullanıcı deneyimi olsun, bu kılavuz Glide alternatiflerinde gezinmenize ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

No-Code?

No-code, bireylerin geleneksel kodlama becerilerine veya karmaşık kod yazmaya gerek duymadan uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir yazılım geliştirme yaklaşımı anlamına gelir. Teknik olmayan bireyler veya vatandaş geliştiriciler dahil olmak üzere kullanıcılara, görsel arayüzler, sürükle ve bırak araçları ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak işlevsel ve özelleştirilmiş uygulamalar oluşturma yetkisi verir.

No-code platformlar, tümü sezgisel ve kullanıcı dostu arabirimler aracılığıyla erişilebilen veri modelleme, kullanıcı arabirimi tasarımı, iş akışı otomasyonu ve harici hizmetlerle entegrasyonlar gibi bir dizi özellik ve işlevsellik sağlar. no-code ile basitlik, hız ve demokratikleştirici uygulama geliştirme üzerinde durulur ve kullanıcıların fikirlerini hayata geçirmelerine ve geleneksel programlamanın engelleri olmadan iş zorluklarını çözmelerine olanak tanır. İnovasyon, hızlı prototip oluşturma ve verimli uygulama geliştirme için fırsatlar sunarak daha geniş bir yelpazedeki bireylerin dijital çözümlerin oluşturulmasına katılmasını sağlar.

Neden Kayma Alternatiflerini Düşünmelisiniz?

Glide no-code bir uygulama geliştirme platformu olarak popülerlik kazanmış olsa da, alternatif seçenekleri keşfetmeyi düşünmenizin birkaç nedeni vardır. İlk olarak, alternatif platformlar, özel proje gereksinimlerinizle daha iyi uyum sağlayan farklı özellikler ve işlevler sunabilir. Her platformun kendine özgü güçlü yönleri ve odak alanları vardır, bu da benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm bulmanızı sağlar. Ayrıca, alternatif platformlar gelişmiş ölçeklenebilirlik ve performans sağlayarak, uygulamanız büyüdükçe artan kullanıcı taleplerini ve veri yüklerini yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, alternatif platformları düşünmek, farklı kullanıcı deneyimlerini ve arayüz tasarımlarını keşfetmenize olanak tanıyarak görsel olarak çekici ve sezgisel uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi, bütçenize daha uygun olabilecek veya daha fazla esneklik sunabilecek fiyatlandırma yapıları ve abonelik planları hakkında fikir verebilir.

Son olarak, Glide alternatiflerini keşfederek kodsuz araçlardan , kaynaklardan ve topluluklardan oluşan daha geniş bir ekosistemden faydalanabilir, öğrenme, işbirliği ve destek için fırsatlar yaratabilirsiniz. Genel olarak, Glide alternatiflerini göz önünde bulundurmak, bilinçli bir karar vermenize ve proje hedeflerinize, tercihlerinize ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerinize en uygun platformu seçmenize olanak tanır.

Alternatifleri Değerlendirme Kriterleri

Bir Glide alternatifi seçerken dikkate alınması gereken temel faktörler şunları içerir:

İstenen Özellikler ve İşlevler : İhtiyaç duyduğunuz belirli özellikleri ve işlevleri alternatif bir platformda değerlendirin. Veri manipülasyonu, kullanıcı kimlik doğrulaması, entegrasyonlar ve tasarım esnekliği gibi hususları göz önünde bulundurun.

: İhtiyaç duyduğunuz belirli özellikleri ve işlevleri alternatif bir platformda değerlendirin. Veri manipülasyonu, kullanıcı kimlik doğrulaması, entegrasyonlar ve tasarım esnekliği gibi hususları göz önünde bulundurun. Ölçeklenebilirlik ve Performans : Artan kullanıcı taleplerini ve artan veri yüklerini karşılayabilmesini sağlamak için alternatif platformun ölçeklenebilirliğini değerlendirin. Yeteneklerini ölçmek için performans ölçütlerini ve gerçek dünyadan örnekleri arayın.

: Artan kullanıcı taleplerini ve artan veri yüklerini karşılayabilmesini sağlamak için alternatif platformun ölçeklenebilirliğini değerlendirin. Yeteneklerini ölçmek için performans ölçütlerini ve gerçek dünyadan örnekleri arayın. Kullanım Kolaylığı ve Öğrenme Eğrisi : Alternatif platformla ilişkili öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun. Özellikle teknik olmayan kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlamak için sezgisel arayüzler, drag-and-drop işlevi ve kullanıcı dostu belgeler arayın.

: Alternatif platformla ilişkili öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun. Özellikle teknik olmayan kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlamak için sezgisel arayüzler, işlevi ve kullanıcı dostu belgeler arayın. Fiyatlandırma Yapısı ve Abonelik Planları : Alternatif platform tarafından sunulan fiyatlandırma seçeneklerini ve abonelik planlarını inceleyin. Bütçenizle uyumlu olup olmadıklarını değerlendirin ve özellikler, depolama veya kullanıcı limitleriyle ilişkili ek maliyetleri göz önünde bulundurun.

: Alternatif platform tarafından sunulan fiyatlandırma seçeneklerini ve abonelik planlarını inceleyin. Bütçenizle uyumlu olup olmadıklarını değerlendirin ve özellikler, depolama veya kullanıcı limitleriyle ilişkili ek maliyetleri göz önünde bulundurun. Topluluk Desteği ve Mevcut Kaynaklar : Alternatif platform için topluluk desteğinin düzeyini ve mevcut kaynakları keşfedin. Gerektiğinde yardım sağlamak için aktif forumlar, belgeler, öğreticiler ve platformun destek ekibinin yanıt verebilirliğine bakın.

: Alternatif platform için topluluk desteğinin düzeyini ve mevcut kaynakları keşfedin. Gerektiğinde yardım sağlamak için aktif forumlar, belgeler, öğreticiler ve platformun destek ekibinin yanıt verebilirliğine bakın. Uyumluluk ve Entegrasyonlar : Alternatif platformun çeşitli cihazlar, tarayıcılar ve işletim sistemleriyle uyumluluğunu değerlendirin. Diğer araçlar, hizmetler veya API'ler ile ihtiyaç duyduğunuz entegrasyonları destekleyip desteklemediğini düşünün.

: Alternatif platformun çeşitli cihazlar, tarayıcılar ve işletim sistemleriyle uyumluluğunu değerlendirin. Diğer araçlar, hizmetler veya API'ler ile ihtiyaç duyduğunuz entegrasyonları destekleyip desteklemediğini düşünün. Veri Depolama ve Güvenlik : Alternatif platformun veri depolama ve güvenliği nasıl ele aldığını değerlendirin. Uygulamanızın verilerinin korunmasını ve gizliliğini sağlamak için şifreleme, endüstri standartlarına uygunluk, yedekleme seçenekleri ve veri taşıma özelliklerine bakın.

Bu temel faktörleri göz önünde bulundurarak, proje gereksinimlerinize en uygun ve uygulama geliştirme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan bir Glide alternatifi seçerken bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Adalo

Adalo, kapsamlı kodlama bilgisi olmadan özel uygulamalar oluşturmak için bir dizi özellik sunan no-code bir uygulama geliştirme platformudur. Sezgisel arabirimi ve drag-and-drop işleviyle Adalo, kullanıcılara çeşitli platformlar için görsel olarak çekici uygulamalar tasarlama ve özelleştirme gücü verir. Uygulama oluşturma sürecini basitleştiren formlar, listeler ve gezinme öğeleri dahil olmak üzere çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler sağlar.

Adalo ayrıca harici hizmetler ve API'ler ile entegrasyonları destekleyerek sorunsuz veri alışverişine olanak tanır ve uygulama işlevselliğini geliştirir. Kullanıcı deneyimine ve kullanım kolaylığına odaklanan Adalo, işlevsel mobil ve web uygulamaları oluşturmak isteyen hem yeni başlayan hem de deneyimli geliştiricilere hitap ediyor.

AppMaster

AppMaster.io, kullanıcılara görsel olarak veri modelleri oluşturma, iş süreçleri tasarlama ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri geliştirme yeteneği sağlayarak kendisini diğer araçlardan ayırır. Platform, REST API ve WSS endpoints da dahil olmak üzere, kullanıcıların dinamik ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir dizi işlevsellik sunar.

Görsel Veri Modelleme ve İş Süreçleri Tasarımı

AppMaster.io'nun temel özelliklerinden biri sezgisel görsel BP Tasarımcısıdır. Bu araçla kullanıcılar, uygulama verilerinin yapısını tanımlayarak veritabanı şemasını oluşturabilir ve özelleştirebilir. Kullanıcılar, veri modelini görsel olarak haritalandırarak bilgileri kolayca yönetebilir ve düzenleyebilir, bu da sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Ayrıca AppMaster.io, kullanıcıların iş süreçlerini Visual BP Designer aracılığıyla tasarlamalarına olanak tanır. Bu özellik, uygulamanın çeşitli yönlerini otomatikleştirmek için karmaşık iş akışlarının ve mantığın oluşturulmasını ve özelleştirilmesini sağlar. Kullanıcılar, iş süreçlerini görsel olarak tanımlayarak işlemleri kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilir.

Web ve Mobil Uygulama Geliştirme

AppMaster.io, hem web hem de mobil uygulamaların geliştirilmesini destekler. drag-and-drop arayüzü ile kullanıcılar, web uygulamaları için görsel olarak çekici ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturabilir. Web BP Tasarımcısı, kullanıcıların her bir bileşen için iş mantığını tanımlamasına izin vererek işlevsellik üzerinde tam kontrol sağlar.

AppMaster.io, mobil uygulamalar için benzer bir drag-and-drop arabirimi sunar. Kullanıcılar, mobil uygulama arayüzlerini zahmetsizce tasarlayabilir ve her bileşen için iş mantığını özelleştirebilir. Ek olarak, AppMaster.io'nun Android için Kotlin ve Jetpack Compose ile iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesi, yeni uygulama mağazası gönderimlerine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı güncellemelere izin vererek uygulamanın güncel tutulmasını kolaylaştırır.

Dağıtım ve Ölçeklenebilirlik

Kullanıcılar uygulamalarını başlatmaya hazır olduklarında, AppMaster.io tüm süreçle ilgilenir. "Yayınla" düğmesine basıldığında, platform kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır ve bunları buluta yerleştirir. Arka uç uygulamaları, Go (golang) , Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamaları ve AppMaster sunucu güdümlü çerçevesi ile mobil uygulamalar kullanılarak geliştirilir.

Sunucu odaklı bir yaklaşımla AppMaster.io, kullanıcıların App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulama kullanıcı arabirimini, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Bu esneklik ve çeviklik, değişen gereksinimlere uyum sağlamayı kolaylaştırır ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Dokümantasyon ve Teknik Borç

AppMaster.io, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için otomatik olarak kapsamlı Swagger (açık API) belgeleri oluşturur. Bu kaynaklar, uygulamanın mimarisini anlamada ve ekip üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştırmada büyük ölçüde yardımcı olur.

Ayrıca, AppMaster.io uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturduğu için teknik bir borç yoktur. Taslaklardaki her değişiklikle, kullanıcılar 30 saniyenin altında yeni bir dizi uygulama oluşturarak temiz ve bakımı yapılabilir bir kod tabanı sağlayabilir.

Bubble

Bubble, kullanıcıların geleneksel kod yazmadan güçlü web uygulamaları oluşturmasını sağlayan görsel bir programlama platformudur. Kullanıcıların drag-and-drop işleviyle iş akışları, veritabanları ve UI öğeleri oluşturabilecekleri görsel bir arayüz sunar.

Bubble uygulamaların yeteneklerini genişletmek için çok çeşitli eklentiler ve entegrasyonlar sağlayarak kullanıcıların kullanıcı kimlik doğrulaması, ödeme işleme ve harici API etkileşimleri gibi özellikler eklemesine olanak tanır. Esnekliği ve güçlü arka uç yetenekleriyle Bubble, karmaşık web uygulamaları, pazar yerleri ve SaaS platformları oluşturmak için uygundur. Ayrıca, ekiplerin uygulama geliştirme projelerinde birlikte çalışması için işbirliğine dayalı bir ortam sağlar.

teşekkürler

Thunkable, kullanıcıların iOS ve Android cihazlar için yerel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, platformlar arası bir uygulama geliştirme aracıdır. Sezgisel arayüzü ve drag-and-drop işleviyle Thunkable, uygulama geliştirme sürecini basitleştirir. Kullanıcıların etkileşimli ve işlevsel uygulamalar oluşturmak için birleştirebilecekleri çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve bloklar sunar.

Thunkable, çeşitli API'lerle entegrasyonu destekleyerek kullanıcıların harici hizmetlerden gelen verileri uygulamalarına dahil etmelerini sağlar. İster yeni başlayan ister deneyimli bir geliştirici olun, Thunkable karmaşık kodlamaya ihtiyaç duymadan mobil uygulamalar oluşturmak için kullanıcı dostu bir ortam sağlar.

Microsoft Power Uygulamaları

Microsoft Power Apps, kullanıcıların özel iş uygulamaları oluşturmasını sağlayan kapsamlı bir low-code geliştirme platformudur. Minimum kodlama ile uygulama oluşturmak için çok çeşitli araçlar sunan Microsoft Power Platform ile entegre olur.

Power Apps, kullanıcıların uygulamanın kullanıcı arabirimini, veri bağlantılarını ve iş mantığını oluşturup özelleştirebileceği bir görsel tasarımcı sağlar. Yerleşik AI yetenekleri, veri modelleme ve uygulama şablonları dahil olmak üzere zengin bir dizi özellik sunar. SharePoint, Office 365 ve Dynamics 365 gibi diğer Microsoft hizmetleriyle güçlü tümleştirmesi sayesinde Power Apps, kuruluşların süreçleri kolaylaştırmasına, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve kurumsal ölçekte dijital dönüşümü yönlendirmesine olanak tanır.

Glide'dan Bir Alternatife Geçiş

Glide'ı uygulama geliştirme için kullanıyorsanız ve alternatif bir platforma geçmeyi düşünüyorsanız, sorunsuz ve başarılı bir geçiş için iyi uygulanmış bir geçiş planı çok önemlidir. Özel gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için alternatif platformun özelliklerini, işlevlerini ve sınırlamalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirerek başlayın. Ardından, alternatif platformda çoğaltılması gereken özelleştirmeleri, entegrasyonları veya karmaşık mantığı belirlemek için mevcut Glide uygulamanızı dikkatlice analiz edin. Bu adım, uygulamanızın işlevselliğinin sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak için veri yapılarının, iş akışlarının ve kullanıcı arabirimlerinin haritalandırılmasını içerir.

Geçiş sürecinde, platformun tasarım paradigmaları, terminolojisi ve iş akışındaki farklılıkları dikkate almak önemlidir. Bu, geliştirme yaklaşımınızda ve zihniyetinizde bazı ayarlamalar gerektirebilir. Alternatif platformun en iyi uygulamalarını anlamak ve yeteneklerinden etkili bir şekilde yararlanmak için mevcut kaynakları, belgeleri ve topluluk desteğini kullanın.

Ek olarak, veri taşıma sürecini göz önünde bulundurun. Verilerinizi Glide'dan dışa aktarmak ve alternatif platforma aktarmak için en iyi yaklaşımı belirleyin ve geçiş boyunca verilerinizin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlayın. Uygulamanızın karmaşıklığına ve alternatif platformun veri yapısına bağlı olarak, yeni platformun gereksinimlerine uyum sağlamak için veri dönüşümleri ve eşleme gerçekleştirmeniz gerekebilir.

Son olarak, tüm işlevlerin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için taşınan uygulamayı alternatif platformda kapsamlı bir şekilde test edin. Glide ile alternatif platform arasındaki farklılıkların ayarlama veya değişiklik gerektirebileceği tüm alanlara çok dikkat edin. Kullanıcı kabul testi ve geri bildirimi, taşınan uygulamanın performansını, kullanılabilirliğini ve uyumluluğunu doğrulamak için gereklidir.

Geçiş sürecini dikkatli bir şekilde planlayıp yürüterek, mevcut uygulamanızın temel işlevlerini korurken yeni platformun güçlü yönlerinden ve yeteneklerinden yararlanarak uygulamanızı Glide'dan alternatif bir platforma sorunsuz bir şekilde geçirebilirsiniz.

Çözüm

no-code uygulama geliştirme dünyası, bireylere ve işletmelere ihtiyaçlarına en uygun platformu seçme esnekliği ve seçenekleri sunarak Glide için çok çeşitli alternatifler sunar. İster gelişmiş özellikler, ölçeklenebilirlik veya farklı bir kullanıcı deneyimi arıyor olun, Adalo, AppMaster, Bubble, Thunkable veya Microsoft Power Apps gibi alternatif platformları keşfetmek, güçlü ve özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmak için yeni olanaklar sunuyor.

Bu alternatifleri keşfedip benimseyerek, uygulama geliştirme yolculuğunuzda yeni özelleştirme, ölçeklenebilirlik ve verimlilik düzeylerinin kilidini açabilirsiniz. Hedeflerinize uygun platformu seçin ve no-code uygulama geliştirme başarısına giden yola çıkın.