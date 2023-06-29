في الصناعة سريعة التطور لمنصات تطوير التطبيقات no-code ، برز Glide كخيار شائع لإنشاء تطبيقات وظيفية وجذابة بصريًا. ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي تقنية ، قد يأتي وقت تحتاج فيه إلى استكشاف خيارات بديلة تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك ومتطلباتك المحددة.

تتعمق هذه المقالة في عالم بدائل Glide ، وتوفر رؤى حول الأنظمة الأساسية البديلة التي توفر إمكانات مماثلة وتلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. سواء كنت تبحث عن مزيد من المرونة أو الميزات المتقدمة أو تجربة مستخدم مختلفة ، فإن هذا الدليل يهدف إلى مساعدتك في التنقل في بدائل Glide واتخاذ قرار مستنير.

ما هو No-Code ؟

يشير No-code إلى نهج تطوير البرامج الذي يمكّن الأفراد من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية أو كتابة تعليمات برمجية معقدة. إنه يمكّن المستخدمين ، بما في ذلك الأفراد غير التقنيين أو المطورين المواطنين ، من إنشاء تطبيقات وظيفية ومخصصة باستخدام واجهات مرئية وأدوات السحب والإفلات والمكونات مسبقة الصنع.

توفر الأنظمة الأساسية No-code مجموعة من الميزات والوظائف ، مثل نمذجة البيانات وتصميم واجهة المستخدم وأتمتة سير العمل والتكامل مع الخدمات الخارجية ، ويمكن الوصول إليها جميعًا من خلال واجهات بديهية وسهلة الاستخدام. مع no-code ، ينصب التركيز على البساطة والسرعة وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بإحياء أفكارهم وحل تحديات الأعمال دون حواجز البرمجة التقليدية. إنه يفتح فرصًا للابتكار والنماذج الأولية السريعة والتطوير الفعال للتطبيقات ، مما يمكّن نطاقًا أوسع من الأفراد من المشاركة في إنشاء الحلول الرقمية.

لماذا تفكر في بدائل الانزلاق؟

على الرغم من أن Glide اكتسبت شهرة كمنصة تطوير تطبيقات no-code ، إلا أن هناك عدة أسباب تجعلك تفكر في استكشاف خيارات بديلة. أولاً ، قد تقدم الأنظمة الأساسية البديلة مجموعة مختلفة من الميزات والوظائف التي تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات مشروعك المحدد. كل منصة لها نقاط قوتها ومجالات تركيزها ، مما يسمح لك بإيجاد حل يلبي احتياجاتك الفريدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر الأنظمة الأساسية البديلة قابلية تطوير وأداء محسنين ، مما يتيح لك التعامل مع طلبات المستخدم المتزايدة وتحميل البيانات مع نمو تطبيقك.

علاوة على ذلك ، يتيح لك التفكير في الأنظمة الأساسية البديلة استكشاف تجارب المستخدم المختلفة وتصميمات الواجهة ، مما يساعدك على إنشاء تطبيقات جذابة وبديهية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يوفر تقييم الخيارات البديلة رؤى حول هياكل التسعير وخطط الاشتراك التي قد تناسب ميزانيتك بشكل أفضل أو توفر المزيد من المرونة.

أخيرًا ، من خلال استكشاف بدائل Glide ، يمكنك الاستفادة من نظام بيئي أوسع من الأدوات والموارد والمجتمعات الخالية من التعليمات البرمجية ، مما يفتح فرصًا للتعلم والتعاون والدعم. بشكل عام ، يتيح لك التفكير في بدائل Glide اتخاذ قرار مستنير واختيار النظام الأساسي الذي يلبي أهداف مشروعك وتفضيلاتك ومتطلبات قابلية التوسع بشكل أفضل.

معايير تقييم البدائل

تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار بديل Glide ما يلي:

الميزات والوظائف المطلوبة : قم بتقييم الميزات والوظائف المحددة التي تحتاجها في نظام أساسي بديل. ضع في اعتبارك جوانب مثل معالجة البيانات ومصادقة المستخدم والتكامل ومرونة التصميم.

: قم بتقييم الميزات والوظائف المحددة التي تحتاجها في نظام أساسي بديل. ضع في اعتبارك جوانب مثل معالجة البيانات ومصادقة المستخدم والتكامل ومرونة التصميم. قابلية التوسع والأداء : قم بتقييم قابلية تطوير النظام الأساسي البديل لضمان قدرته على التعامل مع طلبات المستخدمين المتزايدة وأحمال البيانات المتزايدة. ابحث عن معايير الأداء وأمثلة من العالم الحقيقي لقياس قدراتها.

: قم بتقييم قابلية تطوير النظام الأساسي البديل لضمان قدرته على التعامل مع طلبات المستخدمين المتزايدة وأحمال البيانات المتزايدة. ابحث عن معايير الأداء وأمثلة من العالم الحقيقي لقياس قدراتها. سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم : ضع في اعتبارك منحنى التعلم المرتبط بالمنصة البديلة. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام ، ووظيفة drag-and-drop ، والوثائق سهلة الاستخدام لضمان سهولة الاستخدام ، خاصة للمستخدمين غير التقنيين.

: ضع في اعتبارك منحنى التعلم المرتبط بالمنصة البديلة. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام ، ووظيفة ، والوثائق سهلة الاستخدام لضمان سهولة الاستخدام ، خاصة للمستخدمين غير التقنيين. هيكل التسعير وخطط الاشتراك : افحص خيارات التسعير وخطط الاشتراك التي تقدمها المنصة البديلة. قم بتقييم مدى توافقها مع ميزانيتك والنظر في أي تكاليف إضافية مرتبطة بالميزات أو التخزين أو حدود المستخدم.

: افحص خيارات التسعير وخطط الاشتراك التي تقدمها المنصة البديلة. قم بتقييم مدى توافقها مع ميزانيتك والنظر في أي تكاليف إضافية مرتبطة بالميزات أو التخزين أو حدود المستخدم. دعم المجتمع والموارد المتاحة : اكتشف مستوى دعم المجتمع والموارد المتاحة للمنصة البديلة. ابحث عن المنتديات النشطة والوثائق والبرامج التعليمية واستجابة فريق دعم النظام الأساسي لضمان المساعدة عند الحاجة.

: اكتشف مستوى دعم المجتمع والموارد المتاحة للمنصة البديلة. ابحث عن المنتديات النشطة والوثائق والبرامج التعليمية واستجابة فريق دعم النظام الأساسي لضمان المساعدة عند الحاجة. التوافق والتكامل : تقييم مدى توافق النظام الأساسي البديل مع مختلف الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل. ضع في اعتبارك ما إذا كان يدعم عمليات التكامل التي تحتاجها مع الأدوات أو الخدمات أو واجهات برمجة التطبيقات الأخرى.

: تقييم مدى توافق النظام الأساسي البديل مع مختلف الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل. ضع في اعتبارك ما إذا كان يدعم عمليات التكامل التي تحتاجها مع الأدوات أو الخدمات أو واجهات برمجة التطبيقات الأخرى. تخزين البيانات وأمانها : قم بتقييم كيفية تعامل النظام الأساسي البديل مع تخزين البيانات وأمانها. ابحث عن التشفير والامتثال لمعايير الصناعة وخيارات النسخ الاحتياطي وقدرات ترحيل البيانات لضمان حماية وخصوصية بيانات تطبيقك.

من خلال النظر في هذه العوامل الرئيسية ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير عند اختيار بديل Glide الذي يناسب متطلبات مشروعك ويساعدك على تحقيق أهداف تطوير تطبيقك.

Adalo

Adalo عبارة عن نظام أساسي لتطوير التطبيقات no-code يوفر مجموعة من الميزات لإنشاء تطبيقات مخصصة دون معرفة واسعة بالشفرة. بفضل واجهته البديهية ووظائف drag-and-drop ، يتيح Adalo للمستخدمين تصميم وتخصيص تطبيقات جذابة بصريًا لمختلف الأنظمة الأساسية. يوفر مجموعة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا ، بما في ذلك النماذج والقوائم وعناصر التنقل ، مما يبسط عملية إنشاء التطبيق.

يدعم Adalo أيضًا عمليات التكامل مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يسمح بتبادل سلس للبيانات وتعزيز وظائف التطبيق. من خلال تركيزه على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام ، يقدم Adalo خدماته للمطورين المبتدئين وذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات وظيفية للهاتف المحمول والويب .

AppMaster .io

يميز AppMaster.io نفسه عن الأدوات الأخرى من خلال تزويد المستخدمين بالقدرة على إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي وتصميم عمليات الأعمال وتطوير واجهات مستخدم تفاعلية. يوفر النظام الأساسي مجموعة من الوظائف ، بما في ذلك REST API endpoints WSS ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ديناميكية وقابلة للتطوير.

نمذجة البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج AppMaster.io في مصمم BP المرئي البديهي. باستخدام هذه الأداة ، يمكن للمستخدمين إنشاء مخطط قاعدة البيانات وتخصيصه ، وتحديد بنية بيانات التطبيق الخاصة بهم. من خلال التعيين البصري لنموذج البيانات ، يمكن للمستخدمين إدارة المعلومات وتنظيمها بسهولة ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

علاوة على ذلك ، يتيح AppMaster.io للمستخدمين تصميم عمليات أعمالهم من خلال Visual BP Designer. تتيح هذه الميزة إنشاء وتخصيص مهام سير العمل المعقدة والمنطق لأتمتة مختلف جوانب التطبيق. من خلال تحديد العمليات التجارية بشكل مرئي ، يمكن للمستخدمين تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.

تطوير تطبيقات الويب والجوال

يدعم AppMaster.io تطوير تطبيقات الويب والجوال. من خلال واجهة drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية جذابة بصريًا لتطبيقات الويب الخاصة بهم. يتيح Web BP Designer للمستخدمين تحديد منطق الأعمال لكل مكون ، مما يوفر تحكمًا كاملاً في الوظائف.

بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول ، يوفر AppMaster.io واجهة drag-and-drop مماثلة. يمكن للمستخدمين تصميم واجهات تطبيقات الجوال دون عناء وتخصيص منطق الأعمال لكل مكون. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح إطار عمل AppMaster.io القائم على الخادم ، المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لنظام iOS ، بإجراء تحديثات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى عمليات إرسال جديدة من متجر التطبيقات ، مما يجعل من السهل تحديث التطبيق.

النشر وقابلية التوسع

عندما يكون المستخدمون جاهزين لبدء تشغيل تطبيقاتهم ، AppMaster.io يعتني بالعملية بأكملها. عند الضغط على زر "نشر" ، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، ونشرها على السحابة. تم تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول مع إطار عمل AppMaster المستند إلى الخادم.

من خلال نهج يعتمد على الخادم ، يتيح AppMaster.io للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market. هذه المرونة وخفة الحركة تجعل من السهل التكيف مع المتطلبات المتغيرة وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.

التوثيق والديون الفنية

يقوم AppMaster.io تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة) شاملة endpoints الخادم بالإضافة إلى البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تساعد هذه الموارد بشكل كبير في فهم بنية التطبيق وتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق.

علاوة على ذلك ، نظرًا لأن AppMaster.io يقوم دائمًا بإنشاء تطبيقات من البداية ، فلا يوجد أي دين تقني. مع كل تغيير في المخططات ، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ، مما يضمن قاعدة بيانات نظيفة وقابلة للصيانة.

Bubble

Bubble عبارة عن منصة برمجة مرئية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب قوية دون كتابة تعليمات برمجية تقليدية. يوفر واجهة مرئية حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مهام سير العمل وقواعد البيانات وعناصر واجهة المستخدم من خلال وظيفة drag-and-drop.

توفر Bubble مجموعة واسعة من المكونات الإضافية والتكامل لتوسيع إمكانيات التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بإضافة ميزات مثل مصادقة المستخدم ومعالجة الدفع وتفاعلات واجهة برمجة التطبيقات الخارجية. بفضل مرونتها وقدراتها الخلفية القوية ، تعتبر Bubble مناسبة لإنشاء تطبيقات الويب المعقدة والأسواق ومنصات SaaS . كما يوفر بيئة تعاونية للفرق للعمل معًا في مشاريع تطوير التطبيقات.

ثنكابل

Thunkable هي أداة تطوير تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال أصلية لأجهزة iOS و Android. بفضل واجهته البديهية ووظيفة drag-and-drop ، يبسط Thunkable عملية تطوير التطبيق. إنه يوفر مجموعة متنوعة من المكونات والكتل التي تم إنشاؤها مسبقًا والتي يمكن للمستخدمين دمجها لإنشاء تطبيقات تفاعلية وعملية.

يدعم Thunkable التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات المختلفة ، مما يتيح للمستخدمين دمج البيانات من الخدمات الخارجية في تطبيقاتهم. سواء كنت مبتدئًا أو مطورًا متمرسًا ، يوفر Thunkable بيئة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول دون الحاجة إلى ترميز معقد.

تطبيقات مايكروسوفت باور

Microsoft Power Apps عبارة عن نظام أساسي شامل لتطوير low-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة. يتكامل مع Microsoft Power Platform ، ويقدم مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء تطبيقات بأقل ترميز.

يوفر Power Apps مصممًا مرئيًا حيث يمكن للمستخدمين إنشاء وتخصيص واجهة مستخدم التطبيق واتصالات البيانات ومنطق الأعمال. يوفر مجموعة غنية من الميزات ، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي المضمنة ونمذجة البيانات وقوالب التطبيقات. بفضل تكاملها القوي مع خدمات Microsoft الأخرى مثل SharePoint و Office 365 و Dynamics 365 ، تعمل Power Apps على تمكين المؤسسات من تبسيط العمليات وأتمتة مهام سير العمل ودفع التحول الرقمي على نطاق المؤسسة.

الهجرة من Glide إلى بديل

إذا كنت تستخدم Glide لتطوير التطبيقات وتفكر في الانتقال إلى نظام أساسي بديل ، فإن خطة الترحيل التي يتم تنفيذها جيدًا أمر بالغ الأهمية لتحقيق انتقال سلس وناجح. ابدأ بتقييم شامل لميزات ووظائف وقيود النظام الأساسي البديل للتأكد من أنه يلبي متطلباتك المحددة. بعد ذلك ، قم بتحليل تطبيق Glide الموجود لديك بعناية لتحديد أي تخصيصات أو عمليات تكامل أو منطق معقد يحتاج إلى تكرار في النظام الأساسي البديل. تتضمن هذه الخطوة تخطيط هياكل البيانات وسير العمل وواجهات المستخدم لضمان الانتقال السلس لوظائف التطبيق الخاص بك.

أثناء عملية الترحيل ، من المهم مراعاة الاختلافات في نماذج تصميم النظام الأساسي والمصطلحات وسير العمل. قد يتطلب هذا بعض التعديل في نهج التطوير الخاص بك وعقليتك. استخدم الموارد المتاحة والوثائق ودعم المجتمع للمنصة البديلة لفهم أفضل ممارساتها والاستفادة من قدراتها بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك عملية ترحيل البيانات. حدد أفضل نهج لتصدير بياناتك من Glide واستيرادها إلى النظام الأساسي البديل ، مما يضمن سلامة ودقة بياناتك طوال عملية النقل. اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيقك وهيكل بيانات النظام الأساسي البديل ، قد تحتاج إلى إجراء تحويلات للبيانات ورسم الخرائط لتتماشى مع متطلبات النظام الأساسي الجديد.

أخيرًا ، اختبر التطبيق الذي تم ترحيله بدقة على النظام الأساسي البديل للتأكد من أن جميع الوظائف تعمل كما هو متوقع. انتبه جيدًا لأي مناطق قد تتطلب فيها الاختلافات بين Glide والمنصة البديلة تعديلات أو تعديلات. يعد اختبار قبول المستخدم والتعليقات ضرورية للتحقق من أداء التطبيق الذي تم ترحيله وقابليته للاستخدام والتوافق.

من خلال التخطيط لعملية الترحيل وتنفيذها بعناية ، يمكنك نقل تطبيقك بسلاسة من Glide إلى نظام أساسي بديل ، والاستفادة من نقاط القوة وإمكانيات النظام الأساسي الجديد مع الحفاظ على الوظائف الأساسية لتطبيقك الحالي.

خاتمة

يقدم عالم تطوير التطبيقات no-code مجموعة متنوعة من البدائل لـ Glide ، مما يوفر للأفراد والشركات المرونة والخيارات لاختيار النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتهم. سواء كنت تبحث عن ميزات متقدمة أو قابلية التوسع أو تجربة مستخدم مختلفة ، فإن استكشاف منصات بديلة مثل Adalo أو AppMaster أو Bubble أو Thunkable أو Microsoft Power Apps يفتح إمكانيات جديدة لإنشاء تطبيقات قوية ومخصصة.

من خلال استكشاف هذه البدائل وتبنيها ، يمكنك فتح مستويات جديدة من التخصيص وقابلية التوسع والكفاءة في رحلة تطوير التطبيق. اختر النظام الأساسي الذي يتماشى مع أهدافك وابدأ في طريق نجاح تطوير التطبيقات no-code.