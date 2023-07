No sector em rápida evolução das plataformas de desenvolvimento de aplicações no-code, o Glide surgiu como uma escolha popular para criar aplicações funcionais e visualmente apelativas. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, pode chegar um momento em que seja necessário explorar opções alternativas que se alinhem melhor com as suas necessidades e requisitos específicos.

Este artigo investiga o mundo das alternativas ao Glide, fornecendo informações sobre plataformas alternativas que oferecem recursos semelhantes e atendem a uma ampla gama de casos de uso. Quer procure mais flexibilidade, funcionalidades avançadas ou uma experiência de utilizador diferente, este guia pretende ajudá-lo a navegar pelas alternativas Glide e a tomar uma decisão informada.

O que é No-Code?

No-code refere-se a uma abordagem de desenvolvimento de software que permite aos indivíduos criar aplicações sem a necessidade de competências de codificação tradicionais ou de escrever código complexo. Permite aos utilizadores, incluindo indivíduos não técnicos ou programadores cidadãos, criar aplicações funcionais e personalizadas utilizando interfaces visuais, ferramentas de arrastar e largar e componentes pré-construídos.

No-code As plataformas de software fornecem uma gama de características e funcionalidades, como a modelação de dados, a conceção da interface do utilizador, a automatização do fluxo de trabalho e as integrações com serviços externos, todas acessíveis através de interfaces intuitivas e de fácil utilização. Com no-code, a ênfase é colocada na simplicidade, na velocidade e na democratização do desenvolvimento de aplicações, permitindo aos utilizadores dar vida às suas ideias e resolver desafios empresariais sem as barreiras da programação tradicional. Abre oportunidades para a inovação, prototipagem rápida e desenvolvimento eficiente de aplicações, permitindo que um maior número de pessoas participe na criação de soluções digitais.

Porquê considerar as alternativas ao Glide?

Embora o Glide tenha ganho popularidade como uma plataforma de desenvolvimento de aplicações no-code, existem várias razões para considerar explorar opções alternativas. Em primeiro lugar, as plataformas alternativas podem oferecer um conjunto diferente de características e funcionalidades que se alinham melhor com os requisitos específicos do seu projeto. Cada plataforma tem os seus próprios pontos fortes e áreas de concentração, permitindo-lhe encontrar uma solução que satisfaça as suas necessidades específicas. Além disso, as plataformas alternativas podem proporcionar uma escalabilidade e um desempenho melhorados, permitindo-lhe lidar com o aumento das exigências dos utilizadores e das cargas de dados à medida que a sua aplicação cresce.

Além disso, considerar plataformas alternativas permite-lhe explorar diferentes experiências de utilizador e concepções de interface, ajudando-o a criar aplicações visualmente apelativas e intuitivas. Além disso, a avaliação de opções alternativas pode fornecer informações sobre estruturas de preços e planos de subscrição que podem ser mais adequados ao seu orçamento ou oferecer mais flexibilidade.

Por último, ao explorar alternativas ao Glide, pode aceder a um ecossistema mais vasto de ferramentas, recursos e comunidades sem código, abrindo oportunidades de aprendizagem, colaboração e apoio. Em geral, considerar as alternativas ao Glide permite tomar uma decisão informada e selecionar uma plataforma que melhor atenda aos objetivos, preferências e requisitos de escalabilidade do seu projeto.

Critérios para avaliação de alternativas

Os principais fatores a serem considerados ao escolher uma alternativa ao Glide incluem:

Recursos e funcionalidades desejados : Avalie os recursos e as funcionalidades específicas que você precisa em uma plataforma alternativa. Considere aspectos como manipulação de dados, autenticação de usuário, integrações e flexibilidade de design.

: Avalie os recursos e as funcionalidades específicas que você precisa em uma plataforma alternativa. Considere aspectos como manipulação de dados, autenticação de usuário, integrações e flexibilidade de design. Escalabilidade e desempenho : Avalie a escalabilidade da plataforma alternativa para garantir que consegue lidar com as crescentes exigências dos utilizadores e com o aumento das cargas de dados. Procure referências de desempenho e exemplos do mundo real para avaliar as suas capacidades.

: Avalie a escalabilidade da plataforma alternativa para garantir que consegue lidar com as crescentes exigências dos utilizadores e com o aumento das cargas de dados. Procure referências de desempenho e exemplos do mundo real para avaliar as suas capacidades. Facilidade de utilização e curva de aprendizagem : Considere a curva de aprendizagem associada à plataforma alternativa. Procure interfaces intuitivas, funcionalidade drag-and-drop e documentação fácil de utilizar para garantir a facilidade de utilização, especialmente para utilizadores não técnicos.

: Considere a curva de aprendizagem associada à plataforma alternativa. Procure interfaces intuitivas, funcionalidade e documentação fácil de utilizar para garantir a facilidade de utilização, especialmente para utilizadores não técnicos. Estrutura de preços e planos de subscrição : Examine as opções de preços e os planos de subscrição oferecidos pela plataforma alternativa. Avalie se estão de acordo com o seu orçamento e considere quaisquer custos adicionais associados a funcionalidades, armazenamento ou limites de utilizadores.

: Examine as opções de preços e os planos de subscrição oferecidos pela plataforma alternativa. Avalie se estão de acordo com o seu orçamento e considere quaisquer custos adicionais associados a funcionalidades, armazenamento ou limites de utilizadores. Suporte da comunidade e recursos disponíveis : Explore o nível de suporte da comunidade e os recursos disponíveis para a plataforma alternativa. Procure fóruns activos, documentação, tutoriais e a capacidade de resposta da equipa de suporte da plataforma para garantir assistência quando necessário.

: Explore o nível de suporte da comunidade e os recursos disponíveis para a plataforma alternativa. Procure fóruns activos, documentação, tutoriais e a capacidade de resposta da equipa de suporte da plataforma para garantir assistência quando necessário. Compatibilidade e integrações : Avalie a compatibilidade da plataforma alternativa com vários dispositivos, browsers e sistemas operativos. Considere se ela suporta as integrações necessárias com outras ferramentas, serviços ou APIs.

: Avalie a compatibilidade da plataforma alternativa com vários dispositivos, browsers e sistemas operativos. Considere se ela suporta as integrações necessárias com outras ferramentas, serviços ou APIs. Armazenamento de dados e segurança: Avalie a forma como a plataforma alternativa lida com o armazenamento e a segurança dos dados. Procure a encriptação, a conformidade com as normas da indústria, as opções de cópia de segurança e as capacidades de migração de dados para garantir a proteção e a privacidade dos dados da sua aplicação.

Ao considerar estes factores-chave, pode tomar uma decisão informada ao escolher uma alternativa Glide que melhor se adapte aos requisitos do seu projeto e o ajude a atingir os seus objectivos de desenvolvimento de aplicações.

Adalo

Adalo O Glide é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações no-code que oferece uma gama de funcionalidades para criar aplicações personalizadas sem grandes conhecimentos de programação. Com a sua interface intuitiva e a funcionalidade drag-and-drop, o Adalo permite aos utilizadores conceber e personalizar aplicações visualmente apelativas para várias plataformas. Fornece uma vasta gama de componentes pré-construídos, incluindo formulários, listas e elementos de navegação, simplificando o processo de criação de aplicações.

Adalo Também suporta integrações com serviços externos e APIs, permitindo uma troca de dados sem problemas e melhorando a funcionalidade da aplicação. Com o seu foco na experiência do utilizador e na facilidade de utilização, o Adalo destina-se tanto a programadores principiantes como a programadores experientes que procuram criar aplicações móveis e Web funcionais.

AppMaster.io

OAppMaster.io distingue-se de outras ferramentas ao proporcionar aos utilizadores a capacidade de criar visualmente modelos de dados, conceber processos empresariais e desenvolver interfaces de utilizador interactivas. A plataforma oferece uma gama de funcionalidades, incluindo REST API e WSS endpoints, permitindo aos utilizadores criar aplicações dinâmicas e escaláveis.

Modelação visual de dados e conceção de processos empresariais

Uma das principais características do AppMaster.io é o seu BP Designer visual intuitivo. Com esta ferramenta, os utilizadores podem criar e personalizar o esquema da sua base de dados, definindo a estrutura dos dados da sua aplicação. Ao mapear visualmente o modelo de dados, os utilizadores podem gerir e organizar facilmente as informações, garantindo uma experiência de utilizador perfeita.

Além disso, o AppMaster.io permite que os utilizadores concebam os seus processos empresariais através do Visual BP Designer. Esta funcionalidade permite a criação e a personalização de fluxos de trabalho complexos e de lógica para automatizar vários aspectos da aplicação. Ao definir visualmente os processos empresariais, os utilizadores podem simplificar as operações e aumentar a eficiência.

Desenvolvimento de aplicações Web e móveis

AppMasterO .io suporta o desenvolvimento de aplicações Web e móveis. Com a sua interface drag-and-drop, os utilizadores podem criar interfaces de utilizador visualmente apelativas e interactivas para as suas aplicações Web. O Web BP Designer permite aos utilizadores definir a lógica comercial de cada componente, proporcionando um controlo total sobre a funcionalidade.

Para aplicações móveis, AppMaster.io oferece uma interface drag-and-drop semelhante. Os utilizadores podem conceber interfaces de aplicações móveis sem esforço e personalizar a lógica comercial de cada componente. Além disso, a estrutura orientada para o servidor do AppMaster.io, baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android, e SwiftUI para iOS, permite actualizações em tempo real sem a necessidade de submeter novas aplicações à loja de aplicações, facilitando a atualização da aplicação.

Implementação e escalabilidade

Quando os utilizadores estiverem prontos para lançar as suas aplicações, o AppMaster.io trata de todo o processo. Ao premir o botão "Publicar", a plataforma gera o código-fonte, compila as aplicações, executa testes e implementa-as na nuvem. As aplicações de backend são desenvolvidas utilizando Go (golang), as aplicações Web com a estrutura Vue3 e JS/TS e as aplicações móveis com a estrutura AppMaster orientada para o servidor.

Com uma abordagem orientada para o servidor, o AppMaster.io permite aos utilizadores atualizar a IU, a lógica e as chaves API das aplicações móveis sem submeter novas versões à App Store e ao Play Market. Esta flexibilidade e agilidade facilitam a adaptação a requisitos em mudança e melhoram a experiência geral do utilizador.

Documentação e dívida técnica

AppMasterO .io gera automaticamente uma documentação Swagger (API aberta) abrangente para o servidor endpoints, bem como scripts de migração do esquema da base de dados. Estes recursos ajudam muito a compreender a arquitetura da aplicação e a facilitar a colaboração entre os membros da equipa.

Além disso, uma vez que o AppMaster.io gera sempre aplicações de raiz, não existe dívida técnica. Com cada alteração nas plantas, os utilizadores podem gerar um novo conjunto de aplicações em menos de 30 segundos, garantindo uma base de código limpa e de fácil manutenção.

Bubble

Bubble é uma plataforma de programação visual que permite aos utilizadores criar aplicações Web poderosas sem escrever código tradicional. Oferece uma interface visual onde os utilizadores podem criar fluxos de trabalho, bases de dados e elementos de IU através da funcionalidade drag-and-drop.

Bubble O software de gestão de aplicações Web fornece uma vasta gama de plug-ins e integrações para alargar as capacidades das aplicações, permitindo aos utilizadores adicionar funcionalidades como a autenticação de utilizadores, o processamento de pagamentos e as interacções de API externas. Com a sua flexibilidade e poderosas capacidades de backend, o Bubble é adequado para criar aplicações Web complexas, mercados e plataformas SaaS. Também proporciona um ambiente de colaboração para as equipas trabalharem em conjunto em projectos de desenvolvimento de aplicações.

Thunkable

Thunkable é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações multiplataforma que permite aos utilizadores criar aplicações móveis nativas para dispositivos iOS e Android. Com a sua interface intuitiva e a funcionalidade drag-and-drop, o Thunkable simplifica o processo de desenvolvimento de aplicações. Oferece uma variedade de componentes e blocos pré-construídos que os utilizadores podem combinar para criar aplicações interactivas e funcionais.

O Thunkable suporta a integração com várias API, permitindo aos utilizadores incorporar dados de serviços externos nas suas aplicações. Quer seja um principiante ou um programador experiente, o Thunkable proporciona um ambiente de fácil utilização para criar aplicações móveis sem necessidade de codificação complexa.

Microsoft Power Apps

O Microsoft Power Apps é uma plataforma de desenvolvimento low-code abrangente que permite aos utilizadores criar aplicações empresariais personalizadas. Integra-se com a Microsoft Power Platform, oferecendo uma vasta gama de ferramentas para criar aplicações com um mínimo de codificação.

O Power Apps fornece um designer visual onde os utilizadores podem criar e personalizar a interface de utilizador, as ligações de dados e a lógica empresarial da aplicação. Oferece um conjunto rico de funcionalidades, incluindo capacidades de IA incorporadas, modelação de dados e modelos de aplicações. Com sua forte integração com outros serviços da Microsoft, como SharePoint, Office 365 e Dynamics 365, o Power Apps capacita as organizações a simplificar processos, automatizar fluxos de trabalho e impulsionar a transformação digital em escala empresarial.

Migração do Glide para uma alternativa

Se tem estado a utilizar o Glide para o desenvolvimento de aplicações e está a considerar a transição para uma plataforma alternativa, um plano de migração bem executado é crucial para uma transição suave e bem sucedida. Comece por avaliar minuciosamente os recursos, as funcionalidades e as limitações da plataforma alternativa para garantir que ela atenda aos seus requisitos específicos. Em seguida, analise cuidadosamente a aplicação Glide existente para identificar quaisquer personalizações, integrações ou lógicas complexas que tenham de ser replicadas na plataforma alternativa. Esta etapa envolve o mapeamento das estruturas de dados, fluxos de trabalho e interfaces de utilizador para garantir uma transição perfeita da funcionalidade da sua aplicação.

Durante o processo de migração, é importante ter em conta as diferenças nos paradigmas de design, na terminologia e no fluxo de trabalho da plataforma. Isto pode exigir alguns ajustes na sua abordagem e mentalidade de desenvolvimento. Utilize os recursos disponíveis, a documentação e o suporte da comunidade para a plataforma alternativa para compreender as suas melhores práticas e tirar partido das suas capacidades de forma eficaz.

Além disso, considere o processo de migração de dados. Determine a melhor abordagem para exportar seus dados do Glide e importá-los para a plataforma alternativa, garantindo a integridade e a precisão dos dados durante a transição. Dependendo da complexidade da sua aplicação e da estrutura de dados da plataforma alternativa, poderá ser necessário efetuar transformações e mapeamento de dados para alinhar com os requisitos da nova plataforma.

Por fim, teste exaustivamente a aplicação migrada na plataforma alternativa para garantir que todas as funcionalidades estão a funcionar como esperado. Preste muita atenção a quaisquer áreas em que as diferenças entre Glide e a plataforma alternativa possam exigir ajustes ou modificações. Os testes de aceitação do utilizador e o feedback são essenciais para validar o desempenho, a facilidade de utilização e a compatibilidade da aplicação migrada.

Ao planear e executar cuidadosamente o processo de migração, pode fazer uma transição suave da sua aplicação do Glide para uma plataforma alternativa, aproveitando os pontos fortes e as capacidades da nova plataforma e preservando as funcionalidades principais da sua aplicação existente.

Conclusão

O mundo do desenvolvimento de aplicações no-code oferece uma gama diversificada de alternativas ao Glide, proporcionando aos indivíduos e às empresas a flexibilidade e as opções para escolher a plataforma que melhor se adapta às suas necessidades. Quer esteja à procura de funcionalidades avançadas, escalabilidade ou uma experiência de utilizador diferente, explorar plataformas alternativas como Adalo, AppMaster, Bubble, Thunkable ou Microsoft Power Apps abre novas possibilidades para criar aplicações poderosas e personalizadas.

Ao explorar e adotar estas alternativas, pode desbloquear novos níveis de personalização, escalabilidade e eficiência na sua jornada de desenvolvimento de aplicações. Escolha a plataforma que se alinha com os seus objectivos e embarque num caminho de sucesso de desenvolvimento de aplicações no-code.