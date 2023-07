W szybko rozwijającej się branży platform do tworzenia aplikacji no-code, Glide stał się popularnym wyborem do tworzenia funkcjonalnych i atrakcyjnych wizualnie aplikacji. Jednak, jak w przypadku każdej technologii, może nadejść czas, kiedy trzeba będzie zbadać alternatywne opcje, które lepiej odpowiadają konkretnym potrzebom i wymaganiom.

Niniejszy artykuł zagłębia się w świat alternatyw dla Glide, zapewniając wgląd w alternatywne platformy, które oferują podobne możliwości i zaspokajają szeroki zakres przypadków użycia. Niezależnie od tego, czy szukasz większej elastyczności, zaawansowanych funkcji, czy innego doświadczenia użytkownika, ten przewodnik ma na celu pomóc Ci w poruszaniu się po alternatywach Glide i podjęciu świadomej decyzji.

Co to jest No-Code?

No-code odnosi się do podejścia do tworzenia oprogramowania, które umożliwia tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności kodowania lub pisania złożonego kodu. Umożliwia użytkownikom, w tym osobom nietechnicznym lub programistom obywatelskim, tworzenie funkcjonalnych i dostosowanych aplikacji przy użyciu interfejsów wizualnych, narzędzi typu " przeciągnij i upuść " oraz gotowych komponentów.

No-code Platformy zapewniają szereg funkcji i funkcjonalności, takich jak modelowanie danych, projektowanie interfejsu użytkownika, automatyzacja przepływu pracy i integracja z usługami zewnętrznymi, a wszystko to dostępne za pośrednictwem intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika interfejsów. W przypadku no-code nacisk kładziony jest na prostotę, szybkość i demokratyzację tworzenia aplikacji, umożliwiając użytkownikom wcielanie w życie swoich pomysłów i rozwiązywanie wyzwań biznesowych bez barier związanych z tradycyjnym programowaniem. Otwiera to możliwości dla innowacji, szybkiego prototypowania i wydajnego tworzenia aplikacji, umożliwiając szerszemu gronu osób udział w tworzeniu rozwiązań cyfrowych.

Dlaczego warto rozważyć alternatywy dla Glide?

Chociaż Glide zyskał popularność jako platforma do tworzenia aplikacji no-code, istnieje kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywne opcje. Po pierwsze, alternatywne platformy mogą oferować inny zestaw funkcji i funkcjonalności, które lepiej odpowiadają konkretnym wymaganiom projektu. Każda platforma ma swoje mocne strony i obszary zainteresowania, co pozwala znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi Twoje unikalne potrzeby. Dodatkowo, alternatywne platformy mogą zapewnić zwiększoną skalowalność i wydajność, umożliwiając obsługę zwiększonych wymagań użytkowników i obciążeń danych w miarę rozwoju aplikacji.

Co więcej, rozważenie alternatywnych platform pozwala zbadać różne doświadczenia użytkowników i projekty interfejsów, pomagając w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie i intuicyjnych aplikacji. Co więcej, ocena alternatywnych opcji może zapewnić wgląd w struktury cenowe i plany subskrypcji, które mogą lepiej pasować do budżetu lub oferować większą elastyczność.

Wreszcie, badając alternatywy dla Glide, możesz skorzystać z szerszego ekosystemu narzędzi, zasobów i społeczności no-code, otwierając możliwości nauki, współpracy i wsparcia. Ogólnie rzecz biorąc, rozważenie alternatyw dla Glide pozwala podjąć świadomą decyzję i wybrać platformę, która najlepiej spełnia cele projektu, preferencje i wymagania dotyczące skalowalności.

Kryteria oceny alternatywnych rozwiązań

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze alternatywy Glide to

Pożądane cechy i funkcje : Oceń konkretne cechy i funkcje, których potrzebujesz w alternatywnej platformie. Weź pod uwagę takie aspekty, jak manipulacja danymi, uwierzytelnianie użytkowników, integracje i elastyczność projektowania.

: Oceń konkretne cechy i funkcje, których potrzebujesz w alternatywnej platformie. Weź pod uwagę takie aspekty, jak manipulacja danymi, uwierzytelnianie użytkowników, integracje i elastyczność projektowania. Skalowalność i wydajność : Oceń skalowalność alternatywnej platformy, aby upewnić się, że poradzi sobie ona z rosnącymi wymaganiami użytkowników i rosnącym obciążeniem danymi. Poszukaj testów porównawczych wydajności i rzeczywistych przykładów, aby ocenić jej możliwości.

: Oceń skalowalność alternatywnej platformy, aby upewnić się, że poradzi sobie ona z rosnącymi wymaganiami użytkowników i rosnącym obciążeniem danymi. Poszukaj testów porównawczych wydajności i rzeczywistych przykładów, aby ocenić jej możliwości. Łatwość użytkowania i krzywa uczenia się: Weź pod uwagę krzywą uczenia się związaną z alternatywną platformą. Zwróć uwagę na intuicyjne interfejsy, funkcjonalność drag-and-drop i przyjazną dla użytkownika dokumentację, aby zapewnić łatwość użytkowania, zwłaszcza dla użytkowników nietechnicznych.

krzywa uczenia się: Weź pod uwagę krzywą uczenia się związaną z alternatywną platformą. Zwróć uwagę na intuicyjne interfejsy, funkcjonalność i przyjazną dla użytkownika dokumentację, aby zapewnić łatwość użytkowania, zwłaszcza dla użytkowników nietechnicznych. Struktura cenowa i plany subskrypcyjne : Zbadaj opcje cenowe i plany subskrypcji oferowane przez alternatywną platformę. Oceń, czy są one zgodne z Twoim budżetem i weź pod uwagę wszelkie dodatkowe koszty związane z funkcjami, pamięcią masową lub limitami użytkowników.

: Zbadaj opcje cenowe i plany subskrypcji oferowane przez alternatywną platformę. Oceń, czy są one zgodne z Twoim budżetem i weź pod uwagę wszelkie dodatkowe koszty związane z funkcjami, pamięcią masową lub limitami użytkowników. Wsparcie społeczności i dostępne zasoby : Zbadaj poziom wsparcia społeczności i dostępnych zasobów dla alternatywnej platformy. Poszukaj aktywnych forów, dokumentacji, samouczków i szybkości reakcji zespołu wsparcia platformy, aby zapewnić pomoc w razie potrzeby.

: Zbadaj poziom wsparcia społeczności i dostępnych zasobów dla alternatywnej platformy. Poszukaj aktywnych forów, dokumentacji, samouczków i szybkości reakcji zespołu wsparcia platformy, aby zapewnić pomoc w razie potrzeby. Kompatybilność i integracje : Oceń kompatybilność alternatywnej platformy z różnymi urządzeniami, przeglądarkami i systemami operacyjnymi. Zastanów się, czy obsługuje ona wymagane integracje z innymi narzędziami, usługami lub interfejsami API.

: Oceń kompatybilność alternatywnej platformy z różnymi urządzeniami, przeglądarkami i systemami operacyjnymi. Zastanów się, czy obsługuje ona wymagane integracje z innymi narzędziami, usługami lub interfejsami API. Przechowywaniedanych i bezpieczeństwo: Oceń, w jaki sposób alternatywna platforma obsługuje przechowywanie i bezpieczeństwo danych. Zwróć uwagę na szyfrowanie, zgodność ze standardami branżowymi, opcje tworzenia kopii zapasowych i możliwości migracji danych, aby zapewnić ochronę i prywatność danych aplikacji.

Biorąc pod uwagę te kluczowe czynniki, można podjąć świadomą decyzję przy wyborze alternatywy Glide, która najlepiej odpowiada wymaganiom projektu i pomaga osiągnąć cele związane z tworzeniem aplikacji.

Adalo

Adalo Glide to platforma do tworzenia aplikacji no-code, która oferuje szereg funkcji do tworzenia niestandardowych aplikacji bez rozległej wiedzy na temat kodowania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcjonalności drag-and-drop, Adalo umożliwia użytkownikom projektowanie i dostosowywanie atrakcyjnych wizualnie aplikacji na różne platformy. Zapewnia szeroką gamę gotowych komponentów, w tym formularzy, list i elementów nawigacyjnych, upraszczając proces tworzenia aplikacji.

Adalo Obsługuje również integracje z zewnętrznymi usługami i interfejsami API, umożliwiając płynną wymianę danych i zwiększając funkcjonalność aplikacji. Koncentrując się na doświadczeniu użytkownika i łatwości użytkowania, Adalo jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów, którzy chcą tworzyć funkcjonalne aplikacje mobilne i internetowe.

AppMaster.io

AppMaster. io wyróżnia się na tle innych narzędzi, zapewniając użytkownikom możliwość wizualnego tworzenia modeli danych, projektowania procesów biznesowych i opracowywania interaktywnych interfejsów użytkownika. Platforma oferuje szereg funkcjonalności, w tym REST API i WSS endpoints, umożliwiając użytkownikom tworzenie dynamicznych i skalowalnych aplikacji.

Wizualne modelowanie danych i projektowanie procesów biznesowych

Jedną z kluczowych cech AppMaster.io jest intuicyjny wizualny BP Designer. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą tworzyć i dostosowywać schemat bazy danych, definiując strukturę danych aplikacji. Poprzez wizualne odwzorowanie modelu danych, użytkownicy mogą łatwo zarządzać i organizować informacje, zapewniając płynne doświadczenie użytkownika.

Co więcej, AppMaster.io umożliwia użytkownikom projektowanie procesów biznesowych za pomocą Visual BP Designer. Funkcja ta umożliwia tworzenie i dostosowywanie złożonych przepływów pracy i logiki w celu automatyzacji różnych aspektów aplikacji. Poprzez wizualne definiowanie procesów biznesowych, użytkownicy mogą usprawnić operacje i zwiększyć wydajność.

Rozwój aplikacji webowych i mobilnych

AppMaster.io wspiera rozwój zarówno aplikacji webowych, jak i mobilnych. Dzięki interfejsowi drag-and-drop użytkownicy mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i interaktywne interfejsy użytkownika dla swoich aplikacji internetowych. Web BP Designer pozwala użytkownikom definiować logikę biznesową dla każdego komponentu, zapewniając pełną kontrolę nad funkcjonalnością.

W przypadku aplikacji mobilnych, AppMaster.io oferuje podobny interfejs drag-and-drop. Użytkownicy mogą bez wysiłku projektować interfejsy aplikacji mobilnych i dostosowywać logikę biznesową dla każdego komponentu. Dodatkowo, serwerowy framework AppMaster.io, oparty na Kotlinie i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, pozwala na aktualizacje w czasie rzeczywistym bez konieczności składania nowych aplikacji w sklepie z aplikacjami, co ułatwia aktualizację aplikacji.

Wdrażanie i skalowalność

Gdy użytkownicy są gotowi do uruchomienia swoich aplikacji, AppMaster.io zajmuje się całym procesem. Po naciśnięciu przycisku "Opublikuj" platforma generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy i wdraża je w chmurze. Aplikacje backendowe są tworzone przy użyciu Go (golang), aplikacje webowe przy użyciu frameworka Vue3 i JS/TS, a aplikacje mobilne przy użyciu frameworka serwerowego AppMaster.

Dzięki podejściu opartemu na serwerze, AppMaster.io umożliwia użytkownikom aktualizację interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Ta elastyczność i zwinność ułatwiają dostosowanie się do zmieniających się wymagań i poprawiają ogólne wrażenia użytkownika.

Dokumentacja i dług techniczny

AppMaster.io automatycznie generuje kompleksową dokumentację Swagger (otwarte API) dla serwera endpoints, a także skrypty migracji schematu bazy danych. Zasoby te znacznie pomagają w zrozumieniu architektury aplikacji i ułatwiają współpracę między członkami zespołu.

Co więcej, ponieważ AppMaster.io zawsze generuje aplikacje od podstaw, nie ma długu technicznego. Przy każdej zmianie w planach użytkownicy mogą wygenerować nowy zestaw aplikacji w mniej niż 30 sekund, zapewniając czystą i łatwą w utrzymaniu bazę kodu.

Bubble

Bubble to wizualna platforma programistyczna, która umożliwia użytkownikom tworzenie potężnych aplikacji internetowych bez pisania tradycyjnego kodu. Oferuje wizualny interfejs, w którym użytkownicy mogą tworzyć przepływy pracy, bazy danych i elementy interfejsu użytkownika za pośrednictwem funkcji drag-and-drop.

Bubble Zapewnia szeroką gamę wtyczek i integracji w celu rozszerzenia możliwości aplikacji, umożliwiając użytkownikom dodawanie funkcji, takich jak uwierzytelnianie użytkowników, przetwarzanie płatności i zewnętrzne interakcje API. Dzięki swojej elastyczności i potężnym możliwościom zaplecza, Bubble nadaje się do tworzenia złożonych aplikacji internetowych, rynków i platform SaaS. Zapewnia również środowisko współpracy dla zespołów pracujących nad projektami tworzenia aplikacji.

Thunkable

Thunkable to wieloplatformowe narzędzie do tworzenia aplikacji, które umożliwia użytkownikom tworzenie natywnych aplikacji mobilnych na urządzenia z systemem iOS i Android. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcjonalności drag-and-drop, Thunkable upraszcza proces tworzenia aplikacji. Oferuje wiele gotowych komponentów i bloków, które użytkownicy mogą łączyć w celu tworzenia interaktywnych i funkcjonalnych aplikacji.

Thunkable obsługuje integrację z różnymi interfejsami API, umożliwiając użytkownikom włączanie danych z usług zewnętrznych do swoich aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym programistą, Thunkable zapewnia przyjazne dla użytkownika środowisko do tworzenia aplikacji mobilnych bez potrzeby skomplikowanego kodowania.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps to kompleksowa platforma programistyczna low-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych. Integruje się z Microsoft Power Platform, oferując szeroki zakres narzędzi do tworzenia aplikacji przy minimalnym kodowaniu.

Power Apps zapewnia wizualny projektant, w którym użytkownicy mogą tworzyć i dostosowywać interfejs użytkownika aplikacji, połączenia danych i logikę biznesową. Oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym wbudowane możliwości sztucznej inteligencji, modelowanie danych i szablony aplikacji. Dzięki silnej integracji z innymi usługami Microsoft, takimi jak SharePoint, Office 365 i Dynamics 365, Power Apps umożliwia organizacjom usprawnienie procesów, automatyzację przepływów pracy i napędzanie cyfrowej transformacji w skali przedsiębiorstwa.

Migracja z Glide do alternatywy

Jeśli korzystałeś z Glide do tworzenia aplikacji i rozważasz przejście na alternatywną platformę, dobrze wykonany plan migracji ma kluczowe znaczenie dla płynnego i udanego przejścia. Zacznij od dokładnej oceny cech, funkcjonalności i ograniczeń alternatywnej platformy, aby upewnić się, że spełnia ona określone wymagania. Następnie należy dokładnie przeanalizować istniejącą aplikację Glide, aby zidentyfikować wszelkie dostosowania, integracje lub złożoną logikę, które należy powielić na alternatywnej platformie. Ten krok obejmuje mapowanie struktur danych, przepływów pracy i interfejsów użytkownika, aby zapewnić płynne przejście funkcjonalności aplikacji.

Podczas procesu migracji ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnice w paradygmatach projektowych platformy, terminologii i przepływie pracy. Może to wymagać pewnych dostosowań w podejściu do rozwoju i sposobie myślenia. Wykorzystaj dostępne zasoby, dokumentację i wsparcie społeczności dla alternatywnej platformy, aby zrozumieć jej najlepsze praktyki i skutecznie wykorzystać jej możliwości.

Dodatkowo należy rozważyć proces migracji danych. Określ najlepsze podejście do eksportowania danych z Glide i importowania ich na alternatywną platformę, zapewniając integralność i dokładność danych przez cały okres przejścia. W zależności od złożoności aplikacji i struktury danych alternatywnej platformy, może być konieczne wykonanie transformacji danych i mapowania w celu dostosowania do wymagań nowej platformy.

Na koniec należy dokładnie przetestować zmigrowaną aplikację na alternatywnej platformie, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie obszary, w których różnice między Glide a alternatywną platformą mogą wymagać dostosowań lub modyfikacji. Testy akceptacyjne użytkowników i informacje zwrotne są niezbędne do sprawdzenia wydajności, użyteczności i kompatybilności migrowanej aplikacji.

Starannie planując i przeprowadzając proces migracji, można płynnie przenieść aplikację z Glide na alternatywną platformę, wykorzystując mocne strony i możliwości nowej platformy przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych funkcji istniejącej aplikacji.

Podsumowanie

Świat rozwoju aplikacji no-code oferuje różnorodną gamę alternatyw dla Glide, zapewniając osobom i firmom elastyczność i opcje wyboru platformy, która najlepiej odpowiada ich potrzebom. Niezależnie od tego, czy szukasz zaawansowanych funkcji, skalowalności, czy innego doświadczenia użytkownika, odkrywanie alternatywnych platform, takich jak Adalo, AppMaster, Bubble, Thunkable lub Microsoft Power Apps otwiera nowe możliwości tworzenia potężnych i dostosowanych aplikacji.

Eksplorując i wykorzystując te alternatywy, można odblokować nowe poziomy dostosowywania, skalowalności i wydajności podczas tworzenia aplikacji. Wybierz platformę, która odpowiada Twoim celom i wejdź na ścieżkę sukcesu w tworzeniu aplikacji no-code.