Como seguramente ya habrá notado, las plataformas de transmisión de contenido de video se están volviendo cada vez más populares en línea. Hablando de plataformas que ganan dinero, además, las aplicaciones de transmisión de contenido de video parecen la mayor oportunidad de hacer dinero de esta década.

Muchos programadores han notado esto, pero piensan que una aplicación de transmisión de contenido de video es demasiado complicada de crear, la competencia es demasiado alta y nunca lograrán ganar dinero real con las aplicaciones de clones de Netflix que han creado.

Es cierto que la competencia es muy alta, pero siempre puedes encontrar un nicho donde puedas encontrar la audiencia que tu producto necesita (y viceversa). Con respecto a la complejidad del proceso de comenzar a crear un clon de Netflix, en realidad existe una nueva frontera de codificación y programación que puede hacer que este tipo de gran proyecto llegue a desarrolladores como usted. Es sin código. En este artículo, lo guiaremos a través de la creación de su clon de Netflix utilizando herramientas sin código, ¡sin tener que escribir ningún código! Si parece imposible, sepa que no lo es y ¡siga leyendo!

¿Qué es un clon de Netflix?

Antes de discutir cómo crear un clon de Netflix, aclaremos qué es un clon de Netflix. Si está familiarizado con Netflix, una de las principales plataformas de transmisión de contenido de películas del mundo, es más fácil de entender. Un clon de Netflix es una aplicación web que, al igual que Netflix, proporciona a los usuarios una base de datos de películas (o series de televisión) que pueden ver cuando lo deseen. Al igual que Netflix, los clones de Netflix pueden requerir una tarifa mensual: de esta manera, con unos pocos dólares al mes, los usuarios pueden acceder a un amplio archivo de películas y monetizarás tu aplicación web de clones de Netflix.

¿Se puede clonar Netflix?

Estamos hablando de clones de Netflix en este artículo (y es lo mismo cuando encuentras este término en la web) para referirnos a plataformas que funcionan como Netflix. Por supuesto, nadie puede piratear Netflix legalmente, brindar acceso a la plataforma de clones de Netflix y cobrar por ello: no es de esto de lo que estamos hablando aquí.

En este artículo, y siempre que hablamos de clones de Netflix, hablamos de plataformas legales, donde legalmente puedes poner a disposición de los usuarios contenido de video y películas y que puedes monetizar legalmente. Entonces, ¿puedes crear un clon de Netflix? ¿Podemos crear una aplicación de transmisión de video y monetizarla? Sí, podemos crear un clon de Netflix de forma 100% legal. Ahora es el momento de averiguar cómo.

¿Qué es sin código?

Todavía hay una información preliminar más que debemos compartir antes de pasar a nuestra guía paso a paso sobre cómo crear un clon de Netflix. Hemos hablado de crear un clon de Netflix sin usar código, pero ¿cómo es posible?

Ningún código es la solución. Sin código es un nuevo enfoque de la codificación que hace posible que cada vez más personas comiencen a crear su propia aplicación web y móvil, incluido un clon de Netflix. No-code significa justo lo que estás imaginando: la posibilidad de crear una plataforma tan compleja como un clon de Netflix sin escribir código y usando un lenguaje de programación pero usando una interfaz visual provista por una herramienta sin código.

Además de proporcionar una interfaz visual, las herramientas sin código proporcionan elementos preconstruidos que el desarrollador puede ensamblar para obtener los resultados deseados. Como puede adivinar fácilmente, con las plataformas sin código, la programación está disponible para más y más personas, y los costos de los nuevos desarrollos de aplicaciones son cada vez más bajos. Como está a punto de descubrir, estos aspectos se vuelven extremadamente importantes cuando comienza a construir una plataforma tan compleja como un clon de Netflix.

Hay más de una herramienta sin código disponible, y la elección entre ellas es más importante de lo que cree. La calidad del código sin código que elija afecta la calidad del clon de Netflix que está creando. Lo que desea de su aplicación sin código es que pueda brindarle un control total sobre lo que está construyendo; recuerde siempre que una herramienta sin código debe mejorar su creatividad, ¡no limitarla!

¿Qué te hace entender si una herramienta sin código te permite un control total y libertad sobre tu proceso creativo? Acceso al código fuente!

Una de las aplicaciones sin código más recomendadas en el mercado hoy en día es AppMaster, y uno de sus puntos fuertes es precisamente este. Si bien genera código de back-end automáticamente, también garantiza el acceso a él. Debe buscar esto en una aplicación sin código cuando esté creando su clon de Netflix o trabajando en cualquier otro proyecto.

Guía paso a paso sobre cómo crear tu clon de Netflix sin programar

Obtenga su herramienta sin código

Como acabamos de discutir, si desea crear una aplicación de clonación de Netflix sin codificación, necesita una herramienta sin código. Pongámonos a trabajar. En esta sección, analizaremos cada paso que te llevará a la creación de tu clon de Netflix.

Dar forma a la interfaz de usuario

¿Cómo navegará el usuario por el contenido disponible en su plataforma clon de Netflix? Bueno, habrá una página de inicio con el contenido más famoso y una vista previa dinámica de la página que aparecerá una vez que el usuario haga clic en un contenido específico. También necesitará un portal de administración que usted y su equipo usarán para cargar contenido en las plataformas de clones de Netflix.

Entonces, la página de inicio, la página de vista previa y el portal son los tres elementos que hacen el primer borrador de rax de su clon de Netflix, y se construirá a partir de ahí.

Base de datos

Si piensas en Netflix, puedes pensar en él como una base de datos de películas. Cada uno de ellos está categorizado por nombre, descripción, género y más. Entonces, por supuesto, si está creando un clon de Netflix, necesita una base de datos de contenido.

Crear una base de datos en herramientas sin código como AppMaster es fácil: puede usar plantillas de base de datos preconstruidas y luego comenzar a construirla enumerando los tipos de datos y agregando los campos necesarios. Por ejemplo, puede configurar el Contenido y su Tipo de datos y luego agregar los siguientes campos:

Película o programa de televisión

Título de la película o programa

Descripción de la película o programa

Imagen en miniatura

Género

Categoría

archivo de contenido

Ayudaría si también tuviera otra base de datos. Si volvemos a Netflix, por un lado, tenemos una base de datos de contenido disponible; por otro, tenemos una base de datos de usuarios. Entonces, la segunda base de datos que necesita es la de los usuarios.

Configure un usuario como tipo de datos y luego agregue, al menos, los siguientes campos

Nombre de usuario

Correo electrónico

tipo de suscripción

Subir página de contenido

Ahora es el momento de comenzar a construir el núcleo de su clon de Netflix: el contenido en sí. Una vez que haya configurado las bases de datos que necesita, debe comenzar a cargar contenido. Sin embargo, hay un pasaje preliminar que es muy importante.

Antes de comenzar a cargar contenido, desea crear el portal de back-end (algo que los usuarios nunca verán) para cargar y administrar el contenido que se transmitirá en la plataforma de clonación de Netflix. Con este portal de administración de contenido, crea el flujo de trabajo que impulsará su clon de Netflix.

Los administradores del clon de Netflix no solo deberían poder cargar contenido a través del portal de back-end. Aún así, también deben poder administrarlo, lo que significa que debe ser una herramienta de back-end que les permita estructurar el contenido por campos relevantes en la película y la biblioteca de contenido. Lo que desea crear con su herramienta sin código es una página de "Cargar contenido" donde puede completar todos los campos que configuró en su base de datos y agregar contenido a la biblioteca.

visualización de contenido

Ahora ha creado todas las "herramientas" de administración que necesita, pero sus usuarios deben poder navegar por el contenido. Necesita crear una página dinámica de visualización de contenido. En primer lugar, ¿qué significa dinámico? En su plataforma de clonación de Netflix, tendrá una página de vista previa (o página de descripción) para cada uno de los contenidos disponibles.

Esto no significa que deba crear manualmente una página de descripción para cada contenido que haya subido. Por el contrario, debe crear una página de descripción de contenido que se personalice automáticamente de acuerdo con el contenido al que se refiere. En este sentido, la página de visualización de contenido es dinámica porque creas una especie de plantilla que se modifica según unos parámetros (en este caso, según la película o contenido al que se refiera).

Esto puede parecer complicado de construir, pero con una herramienta sin código, la tarea es más fácil: puede usar la función específica diseñada para crear páginas dinámicas, configurar cuáles son los elementos dinámicos, vincular estos elementos al campo de su base de datos y es hecho.

La lógica detrás de este pasaje es la siguiente: le está diciendo a su clon de Netflix que, por ejemplo, en el campo Vista previa de la imagen, debe mostrar el contenido del campo de la base de datos llamado "Vista previa de la imagen". El software verificará la base de datos para cada contenido y mostrará la vista previa de imagen asociada con cada película.

Si, en lugar de tener páginas dinámicas, trabajas con páginas estáticas, necesitarás crear una página de descripción de contenido para cada película y especificar qué datos deben mostrarse en cada campo de la página estática.

búsqueda de contenido

En el lado frontal, también necesita una página de búsqueda de contenido. Es el que usarán los usuarios para buscar contenido específico. Sin embargo, en este caso, más que una página de búsqueda específica, desea crear una barra de búsqueda que permita a sus usuarios buscar contenido por título.

Con su herramienta de codificación visual , puede comenzar a crear su herramienta de búsqueda agregando una barra de búsqueda y configurándola. No es necesario proporcionar muchos campos; el título suele ser el que cuenta. La herramienta sin código proporcionará algunas opciones para personalizar su barra de búsqueda; el más importante es el llamado "campo a buscar". Aquí desea configurar un "título". El código comparará el contenido escrito por el usuario con el campo de título en su base de datos y proporcionará los resultados.

Características adicionales

En este punto, tu Clon de Netflix ya está funcionando:

Tienes una base de datos de contenido disponible.

Tienes tu herramienta backend para seguir subiendo y administrando contenido.

También tiene las herramientas de front-end que permiten a los usuarios usar el clon de Netflix, lo que significa navegar por el contenido, visualizar la descripción del contenido y transmitir el contenido.

Sin embargo, hay más funciones que puede agregar si desea llevar el contenido de Netflix que acaba de crear a otro nivel.

Una lista guardada

Netflix es el ejemplo perfecto de una plataforma de transmisión de contenido de video, y es por eso que seguimos tomando eso como ejemplo. Una de las funciones que todos usamos en Netflix es la lista de contenido guardado: cuando te tropiezas con contenido que te gustaría ver, pero más tarde, lo guardamos en nuestra lista para que podamos encontrarlo fácilmente cuando realmente vamos. para verlo

También puede agregar la misma función a su clon de Netflix para que sea más útil. La mejor manera de implementar esta función es agregar un flujo de trabajo que se activa cuando el usuario presiona el botón Agregar a mi lista. Los flujos de trabajo son una serie de acciones que resultan de un disparador. En este caso, el desencadenante es hacer clic en el botón Agregar a mi lista y el flujo de trabajo es el siguiente: el contenido actual se agrega a la lista de observación de los usuarios.

Reproduciendo contenido

Hemos revisado todos los aspectos esenciales que necesita implementar cuando comienza a crear su aplicación de clonación de Netflix, pero hemos dejado al final lo más importante de todo: la función de reproducción de contenido. Su clon de Netflix, por supuesto, necesitará un reproductor de contenido de video.

Algunas herramientas sin código le permiten usar complementos en su proceso de creación de aplicaciones. Los complementos son piezas de software de terceros que puede usar en su proyecto. Si navega a través de los complementos disponibles, seguramente encontrará el reproductor de video que puede funcionar para usted. A pesar de que estos complementos provienen del exterior (pueden ser programados y proporcionados por un desarrollador externo). ¿Cuándo debería elegir usar un complemento de terceros? Siempre que esté buscando una característica (o características) específicas que el reproductor de video nativo puede no tener.

¿Cuánto cuesta comenzar a construir un clon de Netflix?

En nuestra guía, hemos desglosado la compleja tarea de comenzar a construir su clon de Netflix en piezas manejables. No significa que de repente comenzar a construir un clon de Netflix se haya vuelto fácil. Sigue siendo un proyecto complejo, facilitado por el hecho de que está utilizando una herramienta sin código, pero sigue siendo complejo. La complejidad es siempre uno de los principales aspectos que afectan el precio de un servicio. Entonces, ¿cuánto cuesta comenzar a construir un clon de Netflix?

La verdad es que si no usa una plataforma sin código y contrata a un desarrollador que no la use, el proceso será tan largo y costoso que el servicio será extremadamente costoso (una docena de miles de dólares). Pero una de las muchas ventajas de usar herramientas sin código es solo esta: reducir los costos de programación. Ya sea que empieces a construir nuestro clon de Netflix o contrates a alguien para que lo haga que use una plataforma sin código como AppMaster, en ambos casos, los costos serán extremadamente reducidos, ¡y esta es una razón más para comenzar a construir tu clon de Netflix sin código!