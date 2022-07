Muchas cosas han cambiado desde que tenemos que afrontar, cada uno a su manera, la pandemia y sus consecuencias. Algunas consecuencias fueron extremadamente graves; otras tuvieron que ver con nuestros hábitos: nuestras costumbres han cambiado, y gran parte de este cambio tiene que ver con la tecnología: la tecnología nos mantiene a todos conectados manteniendo la distancia social. Nuestra forma de comprar, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de comunicarnos han cambiado: las llamadas por videochat son cada vez más comunes y, con el tiempo, se han vuelto más y más avanzadas, permitiendo la videoconferencia sin obligar a las personas a viajar.

¿Qué significa para los desarrolladores o emprendedores? Que la aplicación de videochat puede ser una gran oportunidad de negocio.



En este artículo, hablaremos de cómo hacer una aplicación de videochat, pero también analizaremos el mercado para entender por qué y cómo puedes lanzar este nuevo negocio.

¿Por qué invertir en aplicaciones de videochat?



Simplemente, ahora es el momento de invertir en aplicaciones de videochat porque la demanda de este tipo de aplicaciones de videollamada está creciendo. En los primeros meses de la pandemia, la búsqueda de apps de videoconferencia ya se incrementó en un 500%, y las cifras globales de tráfico de videochat móvil han ido creciendo desde 2020. ¡Se espera que crezcan aún más hasta 2028! Esto significa que no es demasiado tarde para entrar en este negocio. La competencia, por supuesto, ya es alta, pero si acota su nicho y entiende lo que su público necesita para las videoconferencias y videollamadas, hay espacio para entrar en el mercado con éxito!

Añadir una función de chat de videoconferencia en una app existente



La demanda de apps de chat de vídeo es también una demanda creciente de funciones de chat de vídeo. El uso de las apps existentes podría mejorarse añadiendo funciones de videochat a las mismas. Invertir en una aplicación de videochat, es decir, no sólo significa que hay que crear una nueva aplicación de conferencias, por ejemplo; también podría significar que podría crear una función de videochat para su aplicación existente o una función de videochat que otros desarrolladores puedan integrar fácilmente en sus aplicaciones.

Aplicaciones de videochat y aplicaciones de videoconferencia

La tecnología de las videollamadas no sólo es importante porque permite a los usuarios hablar con sus familiares y amigos a distancia. Por el contrario, las videollamadas son aún más esenciales en un entorno empresarial.

Las apps de videoconferencia están adquiriendo una importancia excepcional: la gente no parece dispuesta a volver a los viejos hábitos de cuando nos desplazábamos a una conferencia o íbamos físicamente a clase para asistir a un curso. Las apps de videoconferencia permiten a personas de todo el mundo compartir un entorno virtual y realizar videoconferencias en una oficina virtual. Esta es una razón más para invertir en apps de videoconferencia de chat en estos días: la tecnología que desarrolla puede tener tantas aplicaciones.

Aplicaciones de una función de videochat



Educación: la tecnología de videollamada se hizo muy importante durante la pandemia para que los estudiantes pudieran seguir asistiendo a clase. Por supuesto, este tipo de aplicaciones de videollamadas son más complejas que las simples: necesitan gestionar más usuarios dentro de la misma llamada. Aun así, como vamos a comentar, son más fáciles de gestionar que una app de videoconferencia.



Conferencias: como se ha mencionado, las videollamadas han cobrado mucha importancia en el entorno laboral y empresarial, permitiendo a los compañeros y colaboradores mantenerse en contacto de la forma más eficiente. Las apps de videoconferencia son aún más complejas que las que se utilizan para la educación, ya que no sólo tienen que permitir que haya muchos usuarios en una misma llamada, sino que además tienen que permitir que todos ellos participen de forma eficiente en la conversación.

Cómo crear apps de videochat y sus características



Ahora que hemos hablado de lo rentable que puede ser crear apps de video y videoconferencia como idea de negocio, podemos pasar a hablar de cómo hacerlo. Hay dos formas principales de crear aplicaciones de videoconferencia y videochat: hacerlo desde cero o utilizar una herramienta de desarrollo de aplicaciones de videochat. El desarrollo de apps de videoconferencia puede ser muy desafiante, y estamos a punto de descubrir por qué; por esta razón, utilizar una herramienta de desarrollo de apps de videollamadas puede facilitar el proceso, haciéndolo más eficiente y optimizando el coste.

Desarrollo de apps de vídeo desde cero: los desafíos



Recursos

Si creas una app de vídeo chat desde cero, necesitarás toneladas de recursos en términos de infraestructura y presupuesto. Los requisitos de recursos serán aún mayores si tu aplicación es una app de videoconferencia. En concreto, necesitarás un servidor grande y potente situado en algún lugar del mundo, con un ancho de banda y una capacidad capaces de gestionar todo el tráfico que entra y sale de tu aplicación de videoconferencia. Infraestructura como esta tiene un precio muy alto!

Largo proceso de desarrollo

Crear una aplicación de videochat desde cero requeriría más tiempo que utilizar una herramienta de desarrollo de aplicaciones de videollamadas. Cuando el proceso de desarrollo comienza desde cero, después de todo, siempre requiere más tiempo, energía y habilidades que cuando se utiliza una herramienta de desarrollo de aplicaciones de video chat. Además, un mayor tiempo de desarrollo también implica mayores costes.

Desarrollo de videollamadas con una herramienta de desarrollo de apps: las ventajas



Menos costes

Usar una herramienta de desarrollo de apps de videollamadas tiene menos costes que afrontar un proceso de desarrollo desde cero. Las razones son varias:

Se optimiza el tiempo, y menos tiempo significa menos costes

Necesitarás menos desarrolladores: también significa menos costes.

Necesitarás menos colaboradores (diferentes a los desarrolladores): las herramientas de desarrollo de apps de videochat de alta calidad tienen funciones integradas que te permiten planificar, comercializar y monetizar la app de videochat que crees con ellas. Significa que puedes tener todo bajo control, necesitando contratar a menos expertos en los diferentes campos.

Fácil implementación

Como hemos mencionado, no sólo es importante crear apps de audio-vídeo conferencia sino también implementar herramientas de videoconferencia en aplicaciones existentes: todo esto es más fácil con una herramienta de desarrollo de apps de vídeo chat.

Mercadeo más fácil

Debido a que las herramientas de desarrollo de aplicaciones de videochat tienen muchas características integradas, usted maneja otros aspectos además del desarrollo: el mercadeo es uno de ellos.

Monetización más fácil

Un proceso de desarrollo de aplicaciones de videochat nunca ocurre porque sí: es una idea de negocio, lo que significa que la monetización es uno de sus desafíos. ¿Cómo puede ganar dinero con su aplicación de videoconferencia o herramienta de videoconferencia? Ayudaría si la monetizas: puedes ofrecer un plan de suscripción, o podrías mostrar anuncios a los usuarios mientras utilizan tu aplicación. En ambos casos, necesitas implementar modelos de monetización, y es más fácil hacerlo con una herramienta de desarrollo de apps de videochat.

Mejor capacidad de actualización

Hasta ahora no hablamos de la capacidad de actualización. Este es un tema que tiene mucho que ver con la competencia: como la competencia en la aplicación de chat de videoconferencia es tan alta, tu trabajo de desarrollo nunca termina. Tienes que seguir actualizando las funciones para mantener la aplicación de forma eficiente y para ofrecer a los usuarios nuevas funciones que les resulten útiles. Por supuesto, si utilizas una herramienta de desarrollo de aplicaciones de chat de vídeo, la actualización de las características y el código sería más fácil que si no tienes una plataforma de apoyo.

Bonificación: herramienta de desarrollo de aplicaciones más recomendada



La herramienta de software de desarrollo de aplicaciones de chat de vídeo que te permite explotar todas las ventajas que hemos mencionado anteriormente es AppMaster.io. Además de tener todas las características mencionadas, también tiene una interfaz fácil de usar que hace que el proceso de desarrollo y gestión, planificación y comercialización sea más fácil y eficiente.

Crear una app de videochat: todo lo que debes tener en cuenta



Una vez que hayas decidido entre desarrollar desde cero o desarrollar con una herramienta de desarrollo, es hora de empezar a planificar tu viaje de desarrollo y convertir tu idea de negocio en un negocio real. Con las aplicaciones de videochat, hay dos aspectos principales a considerar: la infraestructura que necesita y las características a proporcionar.

Hardware

Cuando se trata de la infraestructura, hay una decisión principal que debe tomar antes de comenzar a desarrollar. Debe elegir entre:

Crear una infraestructura en la nube (as-a-service)



Infraestructura de punto final autoalojada. La infraestructura autoalojada tiene un coste más elevado y requerirá un equipo dedicado únicamente a su mantenimiento. La infraestructura en la nube puede optimizar los costes y facilitar el proceso.

Software



Este es probablemente el núcleo de su proceso de desarrollo. Lo mejor sería que empezaras a crear una aplicación con ciertas características disponibles. ¿Qué tipo de características necesitarías implementar?

Características imprescindibles para una aplicación de videoconferencia y videochat



Características básicas



Una app de videochat es, en primer lugar, una aplicación que permite a los usuarios hacer videollamadas. Esto es lo primero que tienes que desarrollar; después, puedes empezar a añadir características para que tu app de videoconferencia sea única. Y cuáles son estas características?

Notificación push



Si llega una llamada de videochat o un mensaje de texto, el usuario necesita saberlo con una notificación: necesitas que tu aplicación notifique las videollamadas y los textos entrantes.

Videochat en grupo



Esto es esencial para las apps de videoconferencia. El videochat en grupo permite que muchos usuarios estén en la misma videollamada. Hay dos tipos principales de llamadas de videochat en grupo:

Una en la que hay un orador principal, y los otros usuarios son principalmente oyentes: es más fácil de obtener (es una especie de streaming en directo, excepto que es privado), y es la que se utiliza en entornos educativos, donde hay un profesor hablando y un alumno escuchando. Los usuarios oyentes, como los alumnos, sin embargo, necesitan tener una forma de interactuar: puede ser a través de un videochat o la posibilidad de intervenir en la conversación.

Una videollamada donde hay muchos usuarios, todos hablantes activos, y oyentes. Esto es lo que necesita si está desarrollando una aplicación de videoconferencia para los trabajadores de la empresa. La videoconferencia, al fin y al cabo, significa compartir un espacio común virtual en el que cualquiera puede participar en la conversación (esta sería la característica básica, pero hay muchas otras cosas, como vamos a ver, que puedes permitir que tus usuarios compartan durante su videoconferencia).

Pantalla compartida



La característica de pantalla compartida es la que permite a todos los participantes en la llamada de videoconferencia o en la simple llamada de videochat compartir una pantalla: una (o más) pantalla se mostraría y sería vista por todos los participantes. Esta función es casi básica para las aplicaciones de videoconferencia: los usuarios que colaboran en un proyecto necesitan compartir contenido, ya sea una presentación, un documento u otro. Además de las aplicaciones de videoconferencia, compartir la pantalla también es fundamental para fines educativos.

Lista de contactos

Esta es otra característica esencial en todas las aplicaciones de videochat. Las aplicaciones de videoconferencia, el chat de vídeo común o las plataformas de aprendizaje electrónico necesitarían una lista de contactos.

Las listas de contactos no son tan complejas de implementar: pero hay que hacerlas eficientes. Cuando los usuarios se desplazan por su lista de contactos, necesitan tocar un nombre y poder llamarlo. Del mismo modo, mientras se está realizando una llamada de videochat, abrir la lista de contactos y añadir otro usuario a la llamada de videochat debería ser igual de fácil.

Cancelación virtual de ruido



Esto es especialmente importante para las aplicaciones de videoconferencia: el trabajo a distancia puede resultar muy estresante si la conversación no es clara- La cancelación virtual de ruido es un algoritmo que puede separar las voces de los usuarios del ruido ambiental, reduciendo este último para que la conversación sea más clara. Si quieres llevar tu app de videoconferencia a otro nivel, implementar la cancelación virtual de ruido es la forma de hacerlo.

Mensajes de texto



Los videochats se llaman así porque además de verse y hablarse; los usuarios también pueden enviarse mensajes de texto. Sin embargo, esta característica se vuelve aún más importante en las aplicaciones de videoconferencia y videochat utilizadas para la educación, donde los usuarios pueden intervenir en la conversación con un mensaje de texto e interactuar a través de un chat sin interrumpir a la persona que está hablando.

Máscaras y efectos personalizados



Para el desarrollo de aplicaciones de audio-vídeo recreativas, es decir, cuando la aplicación que estás creando es una que el usuario utiliza sólo para hablar con amigos y familiares, el uso de máscaras o efectos personalizados puede hacer que la llamada de audio-vídeo sea más divertida. Esto es algo que puede hacer que tu video app se diferencie de la competencia, y esto siempre es importante desde el punto de vista empresarial.

Crear una app de audio-vídeo para videollamadas: guía paso a paso



Investigar el mercado

Ya hemos dado algunas pinceladas sobre el mercado de los chats de audio-vídeo, pero lo que tienes que hacer en esta primera etapa del viaje de desarrollo de tu app empresarial es buscar a tus usuarios. Como hemos visto, hay diferentes tipos de aplicaciones de videochat, cada una de las cuales es utilizada por determinadas categorías de personas (estudiantes, trabajadores de empresa, adolescentes y familias...). Tienes que saber a quién te vas a dirigir con tu negocio para saber qué dirección tomará el proceso de desarrollo de tu app.

Considera tu presupuesto

En primer lugar, tienes que evaluar los costes porque si no, no podrás evaluar la rentabilidad de tu negocio. Después, tu presupuesto afectará a los recursos de los que dispones: el número de desarrolladores que puedes contratar, la infraestructura que puedes adquirir, etc.

Planifica el proceso de desarrollo de tu app

Este artículo es muy útil para este propósito: una vez que sepas a qué tipo de público dirigirte con tu idea de negocio, sabrás qué funcionalidades necesitará tu app de videochat.

Fase de desarrollo de la app

Ahora es el momento de implementar todas tus funcionalidades en tu app de videochat o tus herramientas de videoconferencia en tu app existente. No olvides que tu idea de negocio puede ser también ofrecer herramientas de videoconferencia a terceros. La demanda es tan alta que este tipo de desarrollo de apps puede ser rentable.

Elige el modelo de monetización

Como hemos mencionado muchas veces en el transcurso de este vídeo, el proceso de desarrollo de tu app está orientado al negocio porque, por supuesto, quieres ganar dinero con ella.

Por lo tanto, necesitas entender cómo monetizar tu video app de chat o tu herramienta de videoconferencia. Tienes tres opciones principales:

Proporcionar la aplicación de forma gratuita y mostrar anuncios durante la llamada (esto no es lo ideal para las apps de videollamadas porque los anuncios interfieren en la propia llamada)

Pedir un pago por la descarga de la app o herramienta. Este es el modelo de monetización ideal si estás proporcionando a otros desarrolladores una herramienta de videoconferencia.

Requiriendo una suscripción mensual: esto es ideal para las apps de videollamadas. Requiere que los usuarios paguen una pequeña cuota cada mes para usar la aplicación

Marketing de tu app de videochat

Cuando tu app de videochat está lista, tu modelo de monetización está implementado, y es el momento de hacer que los usuarios conozcan tu aplicación. El marketing es el núcleo del negocio: si alguien sabe que tu app de videochat existe, nadie la descargará. Además, supongamos que nadie sabe que es mejor, más divertida, más adecuada para realizar videoconferencias o, en general, qué la hace única o mejor que la competencia. En ese caso, nadie la va a descargar.

Conclusión

En este artículo, no sólo hemos mostrado cómo crear aplicaciones de videochat, sino también cómo transformarlas en un negocio rentable. También hemos proporcionado información sobre cómo optimizar el proceso de desarrollo y los costes. En este sentido, vale la pena repetir que el uso de una herramienta de desarrollo de aplicaciones puede ser clave para hacer su proceso más eficiente, bajar el costo y estar pronto listo para empezar a obtener ganancias.