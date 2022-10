¿Está deseando que llegue la automatización del análisis de datos? En caso afirmativo, es posible que esté esperando una herramienta de aprendizaje automático que le permita a una computadora comprender datos y aprender a través del conocimiento para realizar tareas sin una programación precisa. En la era actual de Internet, la inteligencia artificial y las habilidades de aprendizaje automático aumentan en popularidad a diario. La razón detrás de esto es la facilidad que brinda a las empresas y organizaciones para percibir y regular inteligentemente sus datos sin consumir mucho tiempo.

Varios tipos de herramientas de aprendizaje automático disponibles en el mercado están haciendo su trabajo de manera efectiva y procesando los datos más rápido. ¿Sabes que es posible crear tu herramienta de aprendizaje automático? Si no, entonces debe leer este artículo hasta el final.

¿Qué son las plataformas low-code y no-code?

Antes, debes contratar un equipo de desarrolladores para crear tus apps y herramientas de aprendizaje automático o realizar compras ya realizadas desde el exterior. En definitiva, se realizan principalmente mediante lenguajes de programación desde cero. El costo de desarrollo a través de un código es alto. Sin embargo, hoy en día, existe una opción de plataformas de código bajo y sin código con una plataforma lista para usar donde los usuarios pueden ir y, con un método fácil de arrastrar y soltar , desarrollar sus aplicaciones de manera eficiente y rentable por personas sin conocimientos técnicos. .

La plataforma de desarrollo sin código como AppMaster permite a los usuarios desarrollar todo tipo de aplicaciones y aplicaciones de sitios web para su uso y el del cliente sin ninguna habilidad de codificación involucrada. Hay una amplia gama de personalización también disponible para elegir. Low-code y no-code comparten más o menos el mismo enfoque, pero a continuación se describen algunas diferencias.

¿Qué es el código bajo?

Low-code es una estrategia de desarrollo de aplicaciones que utiliza una ilustración visual y algunos conocimientos de codificación. Eso significa que aún necesita tener algunos conocimientos previos de programación para usar una plataforma de código bajo. Reduce el tiempo, la carga y el costo al simplificar el proceso, pero aún necesita un método de soporte de desarrollo tradicional. Entonces, en palabras más sencillas, es una mezcla de métodos de codificación tradicionales y métodos sin código.

¿Qué es sin código?

Por otro lado, sin código es un método automático y sin codificación de desarrollo de aplicaciones, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) . Está completamente libre de lenguaje de programación y codificación. Debe usar un método visual y crear una aplicación de su elección. Es una técnica emergente con varias ventajas sobre un método de desarrollo de aplicaciones de código bajo y codificación tradicional.

La tecnología sin codificación no requiere una sola línea de codificación y es el método por el cual puede crear aplicaciones y aplicaciones de sitios web para cualquier propósito por su cuenta simplemente obteniendo algunos conocimientos de la plataforma sin código que está utilizando. AppMaster es la mejor plataforma sin código del mercado que tiene una interfaz fácil de usar y súper fácil de usar con precios competitivos en el mercado, y puede crear aplicaciones desde cero. No necesita pagar a los desarrolladores esos dólares extra por el desarrollo de su aplicación al usarlo.

¿Por qué debería usar una plataforma low-code o sin código?

Muchos negocios y empresas se están moviendo hacia plataformas sin código o de bajo código para el desarrollo de sus aplicaciones. Incluso los desarrolladores y autónomos lo están utilizando para disparar sus ventas y su rendimiento laboral porque les lleva menos tiempo y energía desarrollar una aplicación a través de estas plataformas de código bajo/sin código, y la popularidad sigue aumentando.

Las plataformas de código bajo/sin código aumentan rápidamente las ganancias de productividad de las empresas. Desarrollan analíticas visuales atractivas e influyentes que han conquistado el mercado de las analíticas explicativas. Low code/no-code también se utiliza para análisis predictivos y herramientas de aprendizaje automático que guían al analista mediante una sucesión automática de medidas para crear un modelo que se ajuste a un conjunto de datos.

Además, un sitio web y una aplicación móvil se hacen fácilmente con plataformas de código bajo/sin código. Estas técnicas perfeccionan las interpretaciones que pueden incluso controlar las relaciones con los clientes. Con eso, las plataformas sin código y de código bajo tienen algunos servicios de valor agregado, que incluyen:

Promover el análisis digital

Mantener el análisis digital

Ayuda en SEO (optimización de motores de búsqueda)

Ayuda en SMM (Social media marketing)

Ideal para la automatización empresarial.

Promueve el tráfico de anuncios digitales

Adecuado para el diseño de productos tecnológicos.

Creación y personalización de aplicaciones

¿Puedo hacer aprendizaje automático sin codificación?

La respuesta directa y concisa a la pregunta es Sí. Un desarrollo de aprendizaje automático tradicional necesita que desarrolle algoritmos de aprendizaje automático sin código que son un proceso lento y requieren conocimientos previos de programación, recursos y un equipo de desarrollo o un científico de datos para hacerlo. Pero con las plataformas sin código/de código bajo, la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático sin código tienen varias utilidades.

Con la creciente popularidad de las plataformas de código bajo/sin código, es imprescindible que las empresas se muevan y se aprovechen de esta tecnología, ya que los modelos de aprendizaje automático son complejos de construir y requieren personal, tiempo y dinero. Sería una tarea imposible si no opta por una plataforma sin código; no eres un científico de datos o un desarrollador para hacer aprendizaje automático.

La demanda de un modelo de aprendizaje automático

Los modelos de aprendizaje automático requieren varios pasos para desarrollarse con éxito. Adoptar capacidades de aprendizaje automático ha resultado difícil para muchas personas para mejorar su competencia. Muchas organizaciones con suficiente presupuesto lo han adoptado porque el aprendizaje automático es un método costoso y que requiere mucho tiempo y exige una experiencia limitada en aprendizaje automático.

Construir el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático es un método desafiante. Como se discutió anteriormente, los desarrolladores, los científicos de datos y los creadores de aprendizaje automático son necesarios como equipo para lograr y llevar a cabo la tarea. Otra dificultad es que encontrar un experto en el campo también es bastante complicado. Eso se espera en la forma en que los datos generales han avanzado a lo largo de la duración debido al excedente de tecnología. La demanda es tan notable que incluso aquellos que son profesionales de TI y conocen los tecnicismos de la computadora están siendo empujados hacia carreras de análisis de datos desafiantes.

¿Qué es el aprendizaje automático sin código?

Las dificultades discutidas anteriormente y la demanda de aprendizaje automático e inteligencia artificial llevaron a la conclusión de que una plataforma sin código sería una opción fantástica para el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo automático. Especialmente si tiene un presupuesto pequeño y no puede pagar los equipos de ciencia de datos, puede usar plataformas sin código para el desarrollo, la mayoría de las cuales tienen un precio razonable. El mejor de ellos es AppMaster, que ofrece una herramienta de programación visual fácil de usar y un equipo las 24 horas para guiarlo a través del proceso.

Los analistas y los científicos de datos normalmente se encargan de sus datos. El método tradicional o las herramientas para el desarrollo y la gestión de datos no valen el tiempo y el esfuerzo que se requieren para completarlos porque el usuario final generalmente no es técnico, como personas de negocios, equipos de recursos humanos, equipos de marketing, personas de ventas, etc. Estas personas use analistas y científicos de datos para su procesamiento de datos y confíe en los analistas de datos para usar esas herramientas.

Eso conduce a una unión sustancial. En cambio, los científicos y analistas de datos dejan de perder el tiempo y dedican meses a desarrollar una unidad de procesamiento de gráficos externa para las empresas. A la larga, el flujo de trabajo será ineficiente.

La mejor manera es colocar los datos esenciales en una aplicación segura de aprendizaje automático creada mediante desarrollo sin código. Además, muchas herramientas de inteligencia comercial, incluso aquellas con aprendizaje automático incorporado, no se crearon con usuarios comerciales. Los proveedores tradicionales con frecuencia intentan enmascarar la complejidad de su solución con funciones y opciones de autoservicio. Aún así, los clientes sienten que requieren un alto nivel de conocimiento en informática o ingeniería para usarlos.

Por lo tanto, aunque las herramientas de inteligencia empresarial tienen numerosas ventajas, no fueron diseñadas para las empresas actuales y provocaron un gran deterioro. Las herramientas que permiten a todos utilizar el poder de los datos y los pronósticos son lo que las organizaciones realmente necesitan. Eso mejoraría la eficiencia y la toma de decisiones, eliminaría los cuellos de botella y liberaría ancho de banda para el equipo de ciencia de datos. Es por eso que las herramientas de aprendizaje automático sin código son tan populares ahora. Permiten la creación sin código de modelos de aprendizaje automático por parte de cualquier persona, incluso sin experiencia en programación.

¿Qué son las plataformas de IA sin código?

La mayoría de los sistemas sin código incluyen una interfaz de arrastrar y soltar que permite a los clientes cargar rápidamente datos esenciales para crear modelos de aprendizaje automático de alta precisión. Eso implica que cualquiera puede crear un modelo y hacer predicciones, independientemente de su familiaridad con los métodos de regresión o de bosque.

Por ejemplo, un gerente que se ocupa de una alta rotación de empleados podría usar la carga de datos para comprender mejor las razones detrás del abandono e implementar planes de retención. El rendimiento de un modelo de IA sin código completamente entrenado se crea en clics y puede pronosticar instantáneamente el desgaste del personal. Ese gerente podrá identificar cuáles de sus empleados es probable que se vayan y recibir una sugerencia sobre posibles intervenciones para evitar la deserción.

Por supuesto, anticipar la rotación de personal es solo un caso de uso para no-code; muchos otros demuestran su inmenso valor para las empresas. Según un análisis del Cuadrante Mágico de Gartner, hasta el 65 % del desarrollo de aplicaciones se llevará a cabo en plataformas sin código/de código bajo para 2024, democratizando el poder de la IA.

Las 10 mejores plataformas de aprendizaje automático sin código

No es necesario limitar el aprendizaje automático a los programadores técnicos. Como resultado, los analistas pueden moverse más rápidamente con la ayuda de las plataformas ML sin código, lo que les permite respaldar el pensamiento proactivo e innovador de su empresa. Las plataformas de aprendizaje automático para aplicaciones sin código han demostrado un gran potencial y una mayor productividad. Con el uso de aplicaciones móviles basadas en la nube, estas plataformas ayudan a las empresas a automatizar y digitalizar los procedimientos. Aquí hay una selección de plataformas sin código para considerar si necesita implementar rápidamente un componente de aprendizaje automático e integrarlo con su programa actual.

Crear ML

Sin conocimientos de codificación manual, puede usar CreateML para crear modelos ML para la segmentación y detección de objetos. Puede manejar de manera eficiente y efectiva un conjunto de datos enriquecido. Además, puede probar y entrenar sus modelos de aprendizaje automático personalizados para obtener una vista previa de su comportamiento.

Esa es una plataforma donde puede aprender a desarrollar una aplicación de inteligencia artificial y usar la visión artificial para resolver un problema comercial en cuestión de horas. Apple proporciona a los desarrolladores de iOS esta plataforma de arrastrar y soltar sin código para crear y perfeccionar sus modelos de aprendizaje automático de código en una Mac. Se incluyen varias plantillas de entrenamiento de modelos con CreateML, un programa independiente de macOS. Este marco está diseñado para construir redes neuronales para la detección y segmentación de objetos. Brinda a los desarrolladores de iOS el software macOS para crear y administrar conjuntos de datos. Puede usar esta herramienta para delinear y modificar funciones tanto en videos como en imágenes.

Fritz IA

Se encuentra entre las crecientes plataformas de aprendizaje automático de código que ayudan a cerrar la brecha de conocimiento entre los científicos de datos y los desarrolladores de teléfonos inteligentes. Puede entrenar modelos en Studio o usar modelos ya entrenados, lo que le permite elegir cuánto tiempo y dinero desea invertir en la creación de modelos de ML de detección de objetos.

AutoML de Google

Con la ayuda de esta plataforma sin código, construida sobre las capacidades de aprendizaje automático de Google con poco código, la experiencia de aprendizaje automático puede entrenar modelos precisos para sus requisitos comerciales particulares. También permite a los programadores con poco conocimiento de ML entrenar modelos específicamente para casos de uso particulares. La plataforma maneja varias fuentes de datos de capacitación y casos de uso, incluida la visión por computadora, la inteligencia de video, el procesamiento del lenguaje natural y la traducción.

Pista ML

Con la ayuda de esta plataforma, los estudiantes y profesionales creativos de diversos campos tendrán acceso a enfoques de ML. Ofrece interfaces visuales divertidas para entrenar modelos de manera eficiente, desde la producción de texto e imágenes hasta la captura de movimiento.

AI

Obtenga el diálogo de datos para dar forma automáticamente a su conjunto de datos sin usar ningún código, luego comparta sus modelos ML con el equipo o el público en general. Todos pueden comenzar a producir predicciones utilizando los algoritmos, y puede usar la API de código bajo para incorporar predicciones dinámicas de aprendizaje automático en su aplicación.

AI está destinado a ofrecer a todos una solución simple. Un archivo CSV se puede integrar o agregar a sus fuentes de datos. Reconocer las variables que afectan a las predicciones y pronosticar resultados utilizando situaciones hipotéticas. Examine las especificaciones del algoritmo en profundidad, encuentre modelos rivales y aprenda cómo funcionan los modelos.

Eso realiza tareas complejas en datos de entrenamiento CSV definidos por el usuario utilizando NLP de vanguardia. Los especialistas en marketing y los dueños de negocios pueden usarlo para estimar el flujo de ingresos, mejorar la eficiencia operativa, crear una cadena de suministro más eficiente y ejecutar campañas de marketing automatizadas personalizadas.

robot de datos

Famosa plataforma integral de IA empresarial para la implementación rápida y sencilla de modelos de predicción fiables. Permite a los analistas de negocios crear análisis predictivos sin tener ninguna experiencia en aprendizaje automático de programación o código. Ayuda en la planificación, creación, implementación, supervisión y mantenimiento de aplicaciones de inteligencia artificial a escala empresarial.

Gran ML

Big ML es una plataforma de código abierto que brinda a las organizaciones servicios para la integración de aplicaciones y el aprendizaje automático de códigos. Los analistas de negocios y la integración de aplicaciones se ofrecen junto con el aprendizaje automático de código como servicio. Con solo unos pocos clics, puede crear un aprendizaje profundo o un modelo de aprendizaje.

Súper anotación

Para su IA, cree Super Data con Super Annotate. Para su aplicación de inteligencia artificial, proporciona una plataforma integral para anotar, administrar y crear versiones de datos reales. Debido a que utiliza un sólido conjunto de herramientas, servicios de anotación de datos líderes en la industria y un poderoso sistema de administración de datos, puede hacer crecer y automatizar su proceso de IA de 3 a 5 veces más rápido.

Super Annotate ofrece una arquitectura que prioriza la seguridad que combina canalizaciones de cualquier complejidad y tamaño. Debido a que puede expandir los proyectos en todo el mundo, puede comprometerse con compras más importantes para obtener descuentos por volumen y reducir el costo de las canalizaciones de IA.

Máquina enseñable

Una máquina de aprendizaje le permite programar una visión por computadora para detectar o reconocer sus sonidos, gestos e imágenes. Proporciona una solución más sencilla para crear modelos de aprendizaje automático para sus aplicaciones, sitios web y más sin ninguna experiencia en codificación.

La máquina enseñable es una plataforma de aprendizaje automático de código bajo para la web que le permite desarrollar modelos de aprendizaje automático fáciles de usar y abiertos a todos. Es fácil ensamblar sus muestras y clasificarlas en las diversas clases o categorías que desea que comprenda su máquina.

El modelo se puede exportar para usarlo en sus sitios web, aplicaciones y más. Entrene a su computadora y verifique instantáneamente si ha retenido la información que le enseñó. La capacitación modelo está incluso disponible para descargar o alojar en línea.

Más importante aún, puede usar el modelo totalmente dentro de su dispositivo sin que ningún dato salga del modelo, incluidos los datos del micrófono y la cámara web. Además, puede categorizar rápidamente fotografías y posiciones corporales de archivos, cámaras web y sonidos de breves muestras de sonido.

Conclusión

Para ser concluyente, debe comprender que las herramientas de gestión de datos, análisis y procesos de inteligencia empresarial eran buenas. Pero debido al aumento de la demanda y el uso de la interfaz técnica se limita a la ciencia de datos y los analistas de datos. Por otro lado, la inteligencia artificial (IA) y las herramientas de aprendizaje automático sin código serían fabulosas ya que cubren todos los defectos. Estas herramientas de aprendizaje automático sin código son fáciles de crear si el desarrollo se realiza a través de una plataforma sin código. AppMaster es la mejor plataforma sin código del mercado para crear aplicaciones y estas herramientas de IA. Echa un vistazo al plan hoy para empezar.