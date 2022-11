Lavorare con i componenti

Per inserire nuovi componenti nell'applicazione Web, è sufficiente trascinare il componente desiderato dal pannello superiore e rilasciarlo nel punto in cui si desidera che il componente venga reso. Ogni componente ha un popup con le impostazioni applicabili. Di solito, questo popup può essere aperto facendo clic sull'icona delle impostazioni o sul componente stesso.

Alcuni componenti, come tabelle, viste e moduli, necessitano di fonti di dati. Ad esempio, per riempire una tabella con i dati, è necessario specificare endpoint come origine dei dati. Le colonne della tabella verranno popolate automaticamente con le variabili endpoint selezionate e si potranno regolare nel modo desiderato, dal titolo alle opzioni di rendering.

Importante Quasi tutti i componenti delle applicazioni Web devono avere un'origine dati (endpoint collegato). Tutti i campi per i moduli e le viste, le colonne per le tabelle sono presi dall'endpoint collegato.