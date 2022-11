Effettuare data/ora/data e ora/intervallo di tempo

Suggerimento: alcuni input di dati possono essere lasciati senza valore; in questo caso, saranno impostati al loro valore predefinito. Ad esempio, se non viene fornito alcun valore per l'input di dati millisecondi in Make Time, i millisecondi nel risultato saranno impostati a 0.

Blocco Valori Date Anno, Mese, Giorno Time Ore, Minuti, Secondi, Millisecondi Date & Time Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti, Secondi, Millisecondi Time Span Giorni, Ore, Minuti, Secondi, Millisecondi

Connessioni di flusso

[Input] In - avvia l'esecuzione del blocco.

- avvia l'esecuzione del blocco. [Output] Out - si attiva quando il blocco ha terminato la sua esecuzione.

Connessioni ai dati