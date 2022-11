Progettista di modelli di dati

Il Designer di modelli di dati è lo strumento principale per creare modelli di dati, impostarne le proprietà (campi) e le relazioni nel progetto. Si trova nella scheda Progettazione dati di AppMaster Studio.

Funzioni

Creazione e modifica dei modelli di dati.

Creazione e modifica dei collegamenti tra i modelli.

Elementi predefiniti

User/User Session data model - aggiunto automaticamente all'applicazione quando si crea un nuovo progetto in AppMaster Studio. Lo si utilizzerà per creare gli utenti.

- aggiunto automaticamente all'applicazione quando si crea un nuovo progetto in AppMaster Studio. Lo si utilizzerà per creare gli utenti. Icampi di sistema vengono aggiunti a ciascun modello di dati quando viene creato.

Funzionamento

È possibile trascinare e rilasciare elementi nel designer utilizzando il puntatore del mouse. Per modificare la scala, tenere premuto il tasto Ctrl e scorrere la rotellina del mouse. Per spostarsi all'interno del campo, utilizzare il puntatore del mouse o le barre di scorrimento in basso e a destra.

Per salvare le modifiche, fare clic su Salva schema.