Cosa sono i modelli di dati

Imodelli di dati sono descrizioni delle informazioni che verranno aggiunte alla vostra applicazione. Possono essere paragonati a forme o disegni: determinano l'aspetto dei dati, a quali altri dati saranno associati, come saranno archiviati ed elaborati.

Come funziona

Creando i modelli di dati e impostando le relazioni tra di essi, si progetta il database dell'applicazione. Successivamente, utilizzando altri strumenti di AppMaster Studio, si aggiungono alla propria applicazione funzioni che consentono di popolare questi database con le informazioni.

AppMaster.io utilizza database relazionali classici pienamente compatibili con PostgreSQL.

Come creare i modelli di dati

Il Data Design è utilizzato per lavorare con i modelli di dati in AppMaster Studio. Qui si progetta il database come i normali programmatori, solo utilizzando strumenti di programmazione visiva.

Generazione automatica di modelli di dati

La nostra piattaforma no-code può anche creare automaticamente i modelli di dati. Per saperne di più, consultate il link sottostante.

Video