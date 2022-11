Impostazione iniziale:

Mode - creare o aggiornare i record.

Model - modello in cui avverranno le modifiche.

Endpoint (solo per la modalità create) - endpoint per creare un record.

Get endpoint (solo per la modalità di aggiornamento) - endpoint per la ricezione dei dati.

Update endpoinе (solo per la modalità di aggiornamento) - endpoint per l'aggiornamento dei dati.

Form field (disponibile solo quando è selezionato un modello) - campi del modello per i quali è necessario creare gli input.

Dopo l'assegnazione:

Dopo l'assegnazione, verranno creati il contenitore e gli ingressi selezionati. Per gli input, verrà configurata la convalida BP.