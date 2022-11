Impostazioni di look and feel

Label (non obbligatorio) da usare per mostrare l'etichetta del componente.

Default value (non obbligatorio) testo predefinito da popolare quando il componente viene creato.

Placeholder (non obbligatorio) da usare per mostrare il segnaposto del componente.

Name (obbligatorio) - nome del componente.

Tooltip (non obbligatorio) - descrizione del componente.

Step (non obbligatorio) - valore del passo di selezione.

Required (obbligatorio) - indica se la selezione è necessaria o meno. Per impostazione predefinita, è impostato su false.

Disabled (obbligatorio) - disabilita il componente se è attivo. È disattivato per impostazione predefinita.

Visible (obbligatorio) - rende il componente visibile se attivato. È abilitato per impostazione predefinita.

Inneschi del flusso di lavoro

onChange - si attiva quando l'opzione a discesa viene modificata.

onFocus - si attiva quando il componente viene focalizzato.

onBlur - si attiva quando il componente è sfocato.

onCreate - si attiva quando il componente viene creato.

onShow - si attiva quando il componente viene mostrato.

onHide - si attiva quando il componente viene nascosto.

onDestroy - si attiva quando il componente viene distrutto.

Azioni del componente:

Richtext Get Properties

Ottiene le proprietà del componente.

Parametridi ingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Parametri diuscita :

Label [string] - etichetta del componente;

Placeholder [string] - segnaposto del componente;

Disabled [boolean] - disabilita il componente se è vero;

Visible [boolean] - definisce se il componente è visibile o meno;

Tooltip [string] - stringa del tooltip;

Required Mark [boolean] - mostra il segno richiesto se vero;

Debounce (ms) [integer] - ritardo nella convalida del valore;

Value [html formatted page] - pagina formattata in html in base ai dati inseriti dall'editor Richtext;

Validate Status [Status type] - stato da visualizzare alla convalida del valore;

- stato da visualizzare alla convalida del valore; Validate Message [string] - messaggio da mostrare alla convalida del valore;

Richtext Set Properties

Imposta le proprietà del componente.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Label [string] - etichetta del componente;

Placeholder [string] - segnaposto del componente;

Disabled [boolean] - disabilita il componente se è vero;

Visible [boolean] - definisce se il componente è visibile o meno;

Tooltip [string] - stringa del tooltip;

Required Mark [boolean] - mostra il contrassegno richiesto se vero;

Debounce (ms) [integer] - ritardo nella convalida del valore;

Value [html formatted page] - pagina formattata in html in base ai dati inseriti dall'editor Richtext;

Validate Status [Status type] - stato da mostrare alla convalida del valore;

Aggiorna le proprietà del componente.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Label [string] - etichetta del componente;

Placeholder [string] - segnaposto del componente;

Disabled [boolean] - disabilita il componente se è vero;

Visible [boolean] - definisce se il componente è visibile o meno;

Tooltip [string] - stringa del tooltip;

Required Mark [boolean] - mostra il contrassegno richiesto se vero;

Debounce (ms) [integer] - ritardo nella convalida del valore;

Value [html formatted page] - pagina formattata in html in base ai dati inseriti dall'editor Richtext;

Validate Status [Status type] - stato da mostrare alla convalida del valore;

Esempio di utilizzo

Per aggiornare il valore del testo nell'editor Richtext, è necessario fornire un testo formattato in html come una delle proprietà di input del componente. To HTML A tale scopo si deve utilizzare block.

Il valore di input può essere impostato sul componente Richtext editor quando viene specificato e convertito in HTML.