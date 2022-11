Leggere un file XLS

Itera tutte le righe (itera sulle righe) del file XLSX. Utilizza l'output del flusso Each row per elaborare ogni riga e l'output del flusso Completed al termine dell'iterazione.

Funziona come il blocco Read CSV file .

Suggerimento: combinare questo blocco con un blocco For Each per iterare su ogni colonna di una riga, quindi utilizzare un blocco Switch per elaborare i valori delle colonne in base al numero o al nome della colonna (per ulteriori informazioni, vedere il video precedente).

Connessioni di flusso

[Input] In - avvia l'esecuzione del blocco.

- avvia l'esecuzione del blocco. [Output] Each row - si attiva una volta per ogni riga del file.

- si attiva una volta per ogni riga del file. [Output] Completed - si attiva quando tutte le righe del file sono state iterate.

Connessioni ai dati