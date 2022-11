Richieste API esterne Modelli di dati

Per saperne di più sulle Richieste API esterne , vedere qui.

Utilizzare questi blocchi per costruire i vari input del blocco External API Requests e per espandere i suoi output. Inoltre, ci sono blocchi per lavorare con i modelli virtuali definiti nelle Richieste API esterne. Tutti i modelli di dati hanno i rispettivi blocchi "make" ed "expand". Di seguito sono riportati i blocchi più comunemente utilizzati e i rispettivi modelli di dati.

Suggerimento: i blocchi dei modelli di dati delle Richieste API esterne seguono questa convenzione di denominazione: "Make/Expand APIRequestName DataModel In/Out(_VirtualModel)", ad esempio "Expand AlphaVantage Body Model Out_Realtime Currency Exchange Rate".