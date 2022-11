Ingresso (testo)

Impostazioni di look and feel:

Label (non obbligatorio) - etichetta per l'input.

Placeholder (non obbligatorio) - segnaposto per l'input.

Name (obbligatorio) - nome dell'input.

Tooltip (non obbligatorio) - suggerimento per l'input.

Min rows (non obbligatorio) - Numero minimo di righe da inserire.

Max rows (non obbligatorio) - Numero massimo di righe da immettere.

Required (obbligatorio) - rende il campo obbligatorio. Disattivato per impostazione predefinita.

Allow clear (obbligatorio) - icona per cancellare l'input. Disattivata per impostazione predefinita.

Validate icon (obbligatorio) - icona di convalida dell'input. Disattivata per impostazione predefinita.

Disabled (obbligatorio) - rende il componente disabilitato se attivato. È disattivato per impostazione predefinita.

Visible (obbligatorio) - rende visibile il componente se acceso. Abilitato per impostazione predefinita.





Inneschi del flusso di lavoro:

onCreate - si attiva quando l'elemento viene creato nella pagina;

- si attiva quando l'elemento viene creato nella pagina; onShow - si attiva quando il componente cambia il suo stato in visible (visualizzato nella pagina);

- si attiva quando il componente cambia il suo stato in visible (visualizzato nella pagina); onHide - si attiva quando il componente cambia il suo stato in hidden (non viene più visualizzato);

- si attiva quando il componente cambia il suo stato in hidden (non viene più visualizzato); onDestroy - si attiva prima che il componente venga distrutto;

- si attiva prima che il componente venga distrutto; onChange - si attiva quando il valore viene modificato;

- si attiva quando il valore viene modificato; onFocus - si attiva quando il componente è focalizzato;

- si attiva quando il componente è focalizzato; onBlur - si attiva quando il componente è sfocato;

Azioni del componente

InputText Get Properties

Ottiene le proprietà del componente.

Parametridi ingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente di input.

Parametri diuscita :

Label [string] - etichetta di input;

- etichetta di input; Placeholder [string] - segnaposto di input;

- segnaposto di input; Allow clear [boolean] - stato di autorizzazione alla cancellazione;

- stato di autorizzazione alla cancellazione; Disable [boolean] - disabilita il componente se è vero;

- disabilita il componente se è vero; Visible [boolean] - stato di visibilità del componente;

- stato di visibilità del componente; Tooltip [string] - suggerimento per il campo di input;

- suggerimento per il campo di input; Min row [integer] - numero minimo di righe da inserire

- numero minimo di righe da inserire Max row [integer] - numero massimo di righe da inserire;

- numero massimo di righe da inserire; Required [boolean] - mostra il segno di richiesta se vero;

- mostra il segno di richiesta se vero; Debounce (ms) [integer] - ritardo nella convalida del valore;

- ritardo nella convalida del valore; Value [text] - valore dall'input;

- valore dall'input; Validate Icon [boolean] - icona da visualizzare alla convalida del valore;

- icona da visualizzare alla convalida del valore; Validate Status [Status type] - stato da visualizzare alla convalida del valore;

- stato da visualizzare alla convalida del valore; Validate Message [string] - messaggio da mostrare al momento della convalida del valore.

InputText Set Properties

Imposta le proprietà del componente.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente di input;

- identificatore del componente di input; Label [string] - etichetta dell'input;

- etichetta dell'input; Placeholder [string] - segnaposto dell'input;

- segnaposto dell'input; Allow clear [boolean] - stato di allow clear;

- stato di allow clear; Disable [boolean] - disabilita il componente se vero;

- disabilita il componente se vero; Visible [boolean] - stato di visibilità del componente;

- stato di visibilità del componente; Tooltip [string] - suggerimento del campo di input;

- suggerimento del campo di input; Required [boolean] - mostra il segno di richiesta se vero;

- mostra il segno di richiesta se vero; Debounce (ms) [integer] - ritardo nella convalida del valore;

- ritardo nella convalida del valore; Value [text] - valore dell'input;

- valore dell'input; Validate Icon [boolean] - icona da visualizzare alla convalida del valore;

- icona da visualizzare alla convalida del valore; Validate Status [status type] - stato da visualizzare alla convalida del valore;

- stato da visualizzare alla convalida del valore; Validate Message [string] - messaggio da mostrare al momento della convalida del valore.

Aggiorna le proprietà del componente.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente di input;

- identificatore del componente di input; Label [string] - etichetta dell'input;

- etichetta dell'input; Placeholder [string] - segnaposto dell'input;

- segnaposto dell'input; Allow clear [boolean] - stato di allow clear;

- stato di allow clear; Disable [boolean] - disabilita il componente se vero;

- disabilita il componente se vero; Visible [boolean] - stato di visibilità del componente;

- stato di visibilità del componente; Tooltip [string] - suggerimento del campo di input;

- suggerimento del campo di input; Required [boolean] - mostra il segno di richiesta se vero;

- mostra il segno di richiesta se vero; Debounce (ms) [integer] - ritardo nella convalida del valore;

- ritardo nella convalida del valore; Value [text] - valore dell'input;

- valore dell'input; Validate Icon [boolean] - icona da visualizzare alla convalida del valore;

- icona da visualizzare alla convalida del valore; Validate Status [status type] - stato da visualizzare alla convalida del valore;

- stato da visualizzare alla convalida del valore; Validate Message [string] - messaggio da visualizzare alla convalida del valore.

Esempio di utilizzo

Il testo di input - è adatto per dare all'utente la possibilità di scrivere un messaggio dettagliato, ad esempio un commento: