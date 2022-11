In questo video mostriamo come importare file CSV ed Excel (XLS/XLSX) nel vostro progetto in AppMaster.io. Creeremo due processi aziendali, uno per i file in cui l'ordine delle colonne non cambia e un altro per l'elaborazione dinamica delle colonne. Creeremo anche degli endpoint e un modulo nella nostra applicazione web per testare questi processi aziendali.