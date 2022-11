Configurazione delle distribuzioni

Per automatizzare il processo di costruzione e consegna delle applicazioni, AppMaster.io dispone di un ampio meccanismo di distribuzione. È possibile creare più piani di distribuzione per separare i rami di sviluppo, pre-produzione e produzione. Ogni piano ha un obiettivo di distribuzione per le applicazioni binarie del server e per quelle mobili.

Obiettivi di distribuzione del backend

Ogni target di distribuzione del backend ha le proprie opzioni di configurazione e i propri compromessi.

Target di distribuzione backend Descrizione Configurazione richiesta Servizi cloud AppMaster Il target predefinito per ogni nuovo piano di distribuzione. Backend distribuito nel data center selezionato, gestito da AppMaster.io Selezionare la regione per la distribuzione Servizi Web Amazon Distribuire il backend binario sul server Amazon EC2. Istanza del server EC2 in esecuzione

Esecuzione di un database compatibile con PostgreSQL

Credenziali SSH Servizi cloud di Google Distribuire il binario del backend su Google Cloud Services Compute Engine. Esecuzione dell'istanza di Compute Engine

Esecuzione di un database compatibile con PostgreSQL

Credenziali SSH Microsoft Azure Distribuire il binario del backend su Microsoft Azure VM. Esecuzione dell'istanza della macchina virtuale di Azure

Esecuzione di un database compatibile con PostgreSQL

Credenziali SSH Server Linux personalizzato Distribuire il binario del backend sul proprio server Linux personalizzato. Esecuzione di un database compatibile con PostgreSQL

Credenziali SSH Solo build Genera solo il binario per il sistema operativo e l'architettura della CPU specifici. Selezionare il sistema operativo e l'architettura della CPU

Obiettivi di distribuzione delle applicazioni mobili

Destinazione di distribuzione delle applicazioni mobili Descrizione Configurazione richiesta Applicazione AppMaster.io Developer L'applicazione AppMaster.io Developer è stata pubblicata su AppStore e Play Market per consentirvi di lavorare con la vostra applicazione senza pubblicare la vostra. Nessuno AppStore Apple (solo IOS) Credenziali di Google Developers Console. ID Apple con un account di sviluppatore Google Play Market (solo Android) Processo di pubblicazione di Google Play Market. Credenziali di Google Developers Console