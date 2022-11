Per iniziare a lavorare con i moduli, aprire la sezione Moduli in AppMaster.io Studio.

Moduli installati

Tutti i moduli installati si trovano nella scheda Installed. Alcuni di essi, ad esempio Auth e Universal Map, sono installati di default, subito dopo la creazione del progetto.

Didascalia

Anteprima del modulo

L'anteprima visualizza le informazioni di base sul modulo: la versione corrente (1), le icone dei componenti che aggiunge all'applicazione (2) e un link alla pagina di documentazione (3). Se è necessario configurare il modulo (o se è configurato in modo errato), nell'angolo viene visualizzata un'icona di avviso (4). Per aprire la finestra delle informazioni e delle impostazioni, fare clic una volta sull'anteprima.

Finestra delle impostazioni

Oltre alle informazioni di base, la finestra delle impostazioni contiene una descrizione del modulo (1) e i relativi campi di impostazione (2). Le impostazioni sono diverse per ogni modulo. Se il modulo interagisce con altri servizi e programmi, molto probabilmente anche questi dovranno essere configurati.

Al termine della configurazione del modulo, fare clic sul pulsante Salva per salvare le modifiche (3).

Installazione dei moduli

Tutti gli altri moduli disponibili per l'installazione si trovano nella scheda Mercato (1). Qui è possibile filtrarli per categoria (2) o trovare quello desiderato in base al suo nome (3).

Per installare il modulo selezionato, fare clic sul pulsante Installa (1) e confermare l'azione nella finestra pop-up (2). Una volta installato, il modulo si sposterà nella scheda Installato.

È anche possibile configurare il modulo prima dell'installazione: fare clic su di esso, nella finestra che si apre, compilare i campi richiesti (1) e fare clic su Installa (2).

Non fa differenza quando configurare il modulo: prima dell'installazione (nella scheda Marketplace) o dopo (nella scheda Installed). Utilizzate il metodo più adatto a voi.

Eliminazione dei moduli

Per disinstallare un modulo, fare clic sul pulsante Disinstalla nell'anteprima o nella finestra delle impostazioni (1) e confermare l'azione nel pop-up (2).

Potenziale perdita di dati L'eliminazione di un modulo comporta anche la cancellazione di tutti i dati del modello, dei processi aziendali, degli endpoint e dei componenti dell'interfaccia ad esso associati. Prima di eliminare un modulo, verificare attentamente quali componenti il modulo ha aggiunto e creare una copia di backup dei dati necessari.

Suggerimenti e informazioni utili

Si consiglia di iniziare a creare l'applicazione collegando i moduli necessari. Modelli di dati già pronti, logica di business, impostazioni predefinite, elementi di interfaccia, codice personalizzato e script di automazione: tutto questo velocizzerà notevolmente lo sviluppo.

Naturalmente non è facile pianificare tutte le funzionalità e selezionare i componenti necessari all'inizio del progetto. Ma se trovate il tempo per farlo ora, potenzialmente risparmierete centinaia di ore in futuro.



L'elenco dei moduli viene aggiornato regolarmente: ogni settimana ne rilasciamo di nuovi e aggiorniamo quelli già esistenti, aggiungendo nuove funzioni e modificando singole impostazioni. Alcuni moduli sono integrati negli strumenti di base di AppMaster.io Studio. Ad esempio, il modulo di autenticazione Auth non può più essere disattivato o rimosso, come avveniva in passato: da esso dipende il funzionamento di molti altri componenti.



AppMaster.io vi informerà sul rilascio di nuove versioni di moduli e sulla loro compatibilità con quelli già installati.