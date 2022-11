Creare l'ID Bundle Apple

1. Accedere alla sezione "Certificati, identificatori e profili" dell'account Apple Developer: https://developer.apple.com/account/resources/certificates/list.

2. Andate alla pagina "Identificatori" (situata nella barra laterale sinistra): https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list.

3. Fate clic sul pulsante blu più per aggiungere un nuovo identificatore.

4. Scegliere "App ID" e fare clic su "Continua" nell'angolo in alto a destra.

5. Scegliere "App" e fare clic su "Continua" nell'angolo in alto a destra.

6. Inserire la descrizione dell'ID dell'app (solo per scopi interni, non verrà resa pubblica) (1), selezionare "Explicit" (esplicito) nella sezione Bundle ID e inserire un ID (tenere presente che il formato consigliato è com.companyname.appname) (2).

7. Scegliete le funzionalità e i servizi dell'app che la vostra applicazione richiederà nella sezione sottostante e fate clic su "Continua" nell'angolo in alto a destra.



8. Accedere alla sezione "App" in App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com/apps.



9. Fare clic sul pulsante blu più per creare una nuova applicazione, selezionare "New App".

10. Scegliete "iOS" come piattaforma (1), date un nome all'app (sarà il nome pubblico visualizzato nell'App Store) (2), scegliete la lingua principale dell'app (3), selezionate l'ID bundle creato nel passaggio precedente (4), impostate lo SKU (ID univoco per l'app, che può essere lo stesso dell'ID bundle) (5) e selezionate quali utenti del vostro account Apple Developer potranno vederla in App Store Connect (6).