Low-code KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) beziehen sich auf die Einführung und Nutzung von low-code Entwicklungsplattformen durch kleine und mittlere Unternehmen, um Softwareanwendungen mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu erstellen, zu ändern und bereitzustellen. In den letzten Jahren haben low-code -Plattformen enorm an Popularität gewonnen, da sie es Unternehmen mit begrenzten Ressourcen und technischem Fachwissen ermöglichen, Anwendungen zu erstellen und zu warten, die ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden, und gleichzeitig die Entwicklungskosten und die Markteinführungszeit erheblich zu reduzieren.

Der low-code Entwicklungsansatz zielt in erster Linie darauf ab, den Anwendungsentwicklungsprozess durch den Einsatz visueller Komponenten, drag-and-drop Schnittstellen und anpassbarer Vorlagen zu vereinfachen. Dadurch können Benutzer, auch diejenigen, denen es an formalen Programmierkenntnissen oder Erfahrung mangelt, effizient Anwendungen in verschiedenen Bereichen und Branchen entwerfen, entwickeln und bereitstellen, von E-Commerce- und Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) bis hin zu Bestandsverwaltung und Personalverwaltung ( HRM-Systeme.

Einem aktuellen Bericht von Forrester Research zufolge soll der low-code Markt bis 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 19 % wachsen und einen Gesamtwert von 2,76 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf die steigende Nachfrage nach kostengünstigen und benutzerfreundlichen Softwarelösungen bei KMUs zurückzuführen, die ihre digitalen Fähigkeiten verbessern, Abläufe rationalisieren und in einer sich ständig weiterentwickelnden Geschäftslandschaft wettbewerbsfähig bleiben möchten.

Einer der Hauptgründe für die zunehmende Akzeptanz von low-code Plattformen bei KMUs ist die Tatsache, dass diese Lösungen eine perfekte Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität bieten. Dadurch können kleine und mittelständische Unternehmen schnell funktionale und benutzerfreundliche Anwendungen entwickeln, ohne große Investitionen in die Einstellung und Schulung qualifizierter Entwickler oder den Erwerb teurer Softwaretools und Lizenzen tätigen zu müssen.

Darüber hinaus bieten low-code Plattformen wie AppMaster eine umfangreiche Palette an Features und Funktionalitäten, die auf die besonderen Anforderungen von KMU zugeschnitten sind, darunter vordefinierte Vorlagen, visuelle Builder no-code, API-Integration, Test- und Bereitstellungstools und mehr. Mit Hilfe dieser Tools können kleinere Unternehmen problemlos Anwendungen entwickeln, die auf ihre spezifischen Geschäftsprozesse, Ziele und Kundenerwartungen abgestimmt sind, was eine schnellere Entscheidungsfindung, eine verbesserte Workflow-Effizienz und ein verbessertes digitales Gesamterlebnis für Benutzer ermöglicht.

Als eine der führenden no-code Plattformen der Branche ermöglicht AppMaster KMUs mithilfe seiner besonderen Funktionen und Fähigkeiten die Erstellung umfassender Back-End-, Web- und Mobilanwendungen. Benutzer können mithilfe visueller Designtools nahtlos Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS- endpoints erstellen, sodass keine manuelle Codierung erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglicht der hochmoderne servergesteuerte Ansatz von AppMaster den Kunden, die Benutzeroberflächen, Anwendungslogik und API-Schlüssel ihrer Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores senden zu müssen.

Für KMUs bringt die Einführung einer low-code Plattform wie AppMaster nicht nur Agilität in den Anwendungsentwicklungsprozess, sondern ermöglicht ihnen auch, technische Schulden zu eliminieren, indem sie Anwendungen automatisch von Grund auf neu generieren, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Anwendungen stets aktuell, optimiert und hoch skalierbar sind und so den sich ständig ändernden Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden.

Darüber hinaus können low-code -Plattformen KMU auch dabei helfen, eine bessere Zusammenarbeit zwischen ihren Teams, einschließlich Entwicklern, Geschäftsanalysten und Projektmanagern, zu erreichen, da jeder an der Entwicklung und Verwaltung von Anwendungen teilnehmen kann. Dies fördert Innovationen, erleichtert die Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten und trägt zur Schaffung einer integrativen Digital-First-Arbeitskultur bei.

Angesichts des zunehmenden Fokus auf die digitale Transformation in verschiedenen Branchen stellen low-code -Plattformen eine beispiellose Chance für KMU dar, Technologie zu nutzen, um ihre Prozesse zu verbessern, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Angesichts der zahlreichen Vorteile und unübertroffenen Fähigkeiten, die low-code Plattformen wie AppMaster bieten, ist es offensichtlich, dass Low-code KMUs ein erhebliches Potenzial haben, die Zukunft der Softwareentwicklung zu gestalten und die laufende digitale Revolution voranzutreiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, Low-code KMU kleine und mittlere Unternehmen sind, die auf low-code Entwicklungsplattformen angewiesen sind, um Anwendungen zu erstellen und zu warten, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig Kosten und Entwicklungszeit reduzieren. Diese Plattformen wie AppMaster ermöglichen es Unternehmen mit begrenzten Ressourcen und technischem Fachwissen, eine breite Palette benutzerdefinierter Anwendungen zu entwickeln und diese problemlos zu verwalten. Da die Nachfrage nach digitalen Lösungen steigt, sind low-code Plattformen bereit, KMU dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Abläufe zu transformieren, und letztendlich zum Gesamtwachstum des low-code Marktes beizutragen.