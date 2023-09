Les PME Low-code (petites et moyennes entreprises) font référence à l'adoption et à l'utilisation de plates-formes de développement low-code par les petites et moyennes entreprises pour créer, modifier et déployer des applications logicielles avec un minimum de codage manuel. Ces dernières années, les plates-formes low-code ont acquis une immense popularité car elles permettent aux entreprises disposant de ressources et d'une expertise technique limitées de créer et de maintenir des applications qui répondent à leurs besoins spécifiques tout en réduisant considérablement les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.

L'approche de développement low-code vise principalement à simplifier le processus de développement d'applications grâce à l'utilisation de composants visuels, d'interfaces drag-and-drop et de modèles personnalisables. Cela permet aux utilisateurs, y compris ceux qui manquent de compétences ou d'expérience en programmation formelle, de concevoir, développer et déployer efficacement des applications dans divers domaines et industries, allant des systèmes de commerce électronique et de gestion de la relation client (CRM) à la gestion des stocks et à la gestion des ressources humaines ( systèmes de GRH).

Selon un récent rapport de Forrester Research, le marché low-code devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 19 % d'ici 2024, pour atteindre une valeur totale de 2,76 milliards de dollars. Cette croissance est principalement due à la demande croissante de solutions logicielles peu coûteuses et faciles à utiliser parmi les PME qui cherchent à améliorer leurs capacités numériques, à rationaliser leurs opérations et à rester compétitives dans un paysage commercial en constante évolution.

L’une des principales raisons de l’adoption croissante des plateformes low-code par les PME est le fait que ces solutions offrent un équilibre parfait entre facilité d’utilisation et fonctionnalité. Cela permet aux petites et moyennes entreprises de développer rapidement des applications fonctionnelles et conviviales sans avoir à investir massivement dans l'embauche et la formation de développeurs qualifiés ou à acquérir des outils logiciels et des licences coûteux.

De plus, les plates-formes low-code comme AppMaster offrent une large gamme de caractéristiques et de fonctionnalités qui répondent aux exigences uniques des PME, notamment des modèles prédéfinis, des constructeurs visuels no-code, l'intégration d'API, des outils de test et de déploiement, et bien plus encore. Avec l'aide de ces outils, les petites organisations peuvent facilement développer des applications qui s'alignent sur leurs processus métier spécifiques, leurs objectifs et les attentes des clients, facilitant ainsi une prise de décision plus rapide, une efficacité améliorée des flux de travail et une expérience numérique globale améliorée pour les utilisateurs.

AppMaster, en tant que l'une des principales plates no-code du secteur, permet aux PME de créer des applications back-end, Web et mobiles complètes à l'aide de ses fonctionnalités et capacités distinctives. Les utilisateurs peuvent créer en toute transparence des modèles de données, une logique métier, une API REST et endpoints WSS via des outils de conception visuelle, éliminant ainsi le besoin de codage manuel. De plus, l'approche serveur de pointe d' AppMaster permet aux clients de mettre à jour les interfaces utilisateur, la logique d'application et les clés API de leurs applications sans avoir besoin de soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications.

Pour les PME, l'adoption d'une plate-forme low-code comme AppMaster apporte non seulement de l'agilité au processus de développement d'applications, mais leur permet également d'éliminer la dette technique en générant automatiquement des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences commerciales changent. Cette approche garantit que les applications sont toujours à jour, optimisées et hautement évolutives, répondant ainsi aux besoins en constante évolution des entreprises modernes.

En outre, les plates-formes low-code peuvent également aider les PME à parvenir à une meilleure collaboration entre leurs équipes, notamment les développeurs, les analystes commerciaux et les chefs de projet, car chacun peut participer au développement et à la gestion des applications. Cela favorise l’innovation, facilite l’identification de nouvelles opportunités commerciales et contribue à créer une culture de travail inclusive axée sur le numérique.

Alors que l’accent est de plus en plus mis sur la transformation numérique dans divers secteurs, les plateformes low-code représentent une opportunité sans précédent pour les PME de tirer parti de la technologie pour améliorer leurs processus, répondre rapidement aux évolutions du marché et garder une longueur d’avance sur la concurrence. Compte tenu des nombreux avantages et des capacités inégalées qu'offrent les plateformes low-code comme AppMaster, il est évident que les PME Low-code détiennent un potentiel important pour façonner l'avenir du développement logiciel et conduire la révolution numérique en cours.

En conclusion, les PME Low-code sont des petites et moyennes entreprises qui s'appuient sur des plateformes de développement low-code pour créer et maintenir des applications qui répondent à leurs besoins uniques tout en réduisant les coûts et le temps de développement. Ces plates-formes, telles AppMaster, permettent aux entreprises disposant de ressources et d'une expertise technique limitées de développer une large gamme d'applications personnalisées et de les maintenir facilement. À mesure que la demande de solutions numériques augmente, les plateformes low-code sont sur le point d’aider les PME à rester compétitives et à transformer leurs opérations, contribuant ainsi à la croissance globale du marché du low-code.