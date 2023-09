Low-code MKB's (kleine en middelgrote bedrijven) verwijzen naar de adoptie en het gebruik van low-code ontwikkelingsplatforms door kleine en middelgrote ondernemingen om softwareapplicaties te creëren, aan te passen en te implementeren met minimale handmatige codering. De afgelopen jaren zijn low-code platforms enorm populair geworden, omdat ze bedrijven met beperkte middelen en technische expertise in staat stellen applicaties te bouwen en te onderhouden die aan hun specifieke behoeften voldoen, terwijl de ontwikkelingskosten en de time-to-market aanzienlijk worden verlaagd.

De low-code ontwikkelingsaanpak is primair gericht op het vereenvoudigen van het applicatieontwikkelingsproces door het gebruik van visuele componenten, drag-and-drop interfaces en aanpasbare sjablonen. Hierdoor kunnen gebruikers, ook degenen die geen formele programmeervaardigheden of ervaring hebben, applicaties efficiënt ontwerpen, ontwikkelen en implementeren in verschillende domeinen en industrieën, variërend van e-commerce en CRM-systemen (Customer Relationship Management) tot voorraadbeheer en personeelsbeheer. HRM) systemen.

Volgens een recent rapport van Forrester Research wordt verwacht dat de low-code markt in 2024 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ruim 19% zal groeien, waardoor een totale waarde van 2,76 miljard dollar zal worden bereikt. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de toenemende vraag naar goedkope en gebruiksvriendelijke softwareoplossingen onder het MKB, omdat zij hun digitale mogelijkheden willen verbeteren, hun activiteiten willen stroomlijnen en concurrerend willen blijven in een steeds evoluerend zakelijk landschap.

Eén van de belangrijkste redenen voor de groeiende adoptie van low-code platforms onder het MKB is het feit dat deze oplossingen een perfecte balans bieden tussen gebruiksgemak en functionaliteit. Hierdoor kunnen kleine en middelgrote bedrijven snel functionele en gebruiksvriendelijke applicaties ontwikkelen zonder zwaar te hoeven investeren in het inhuren en opleiden van bekwame ontwikkelaars of het aanschaffen van dure softwaretools en licenties.

Bovendien bieden low-code platforms zoals AppMaster een uitgebreid scala aan functies en functionaliteiten die tegemoetkomen aan de unieke vereisten van het MKB, waaronder vooraf gedefinieerde sjablonen, visuele bouwers no-code, API-integratie, test- en implementatietools, en meer. Met behulp van deze tools kunnen kleinere organisaties eenvoudig applicaties ontwikkelen die aansluiten bij hun specifieke bedrijfsprocessen, doelstellingen en klantverwachtingen, wat snellere besluitvorming, verbeterde workflow-efficiëntie en een verbeterde algehele digitale ervaring voor gebruikers mogelijk maakt.

AppMaster, als een van de toonaangevende no-code platforms in de branche, stelt het MKB in staat uitgebreide back-end-, web- en mobiele applicaties te creëren met behulp van de onderscheidende functies en mogelijkheden. Gebruikers kunnen naadloos datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS- endpoints creëren via visuele ontwerptools, waardoor handmatige codering overbodig wordt. Bovendien stelt de baanbrekende servergestuurde aanpak van AppMaster klanten in staat de gebruikersinterfaces, applicatielogica en API-sleutels van hun applicaties bij te werken zonder dat ze nieuwe versies bij appstores hoeven in te dienen.

Voor het MKB zorgt de adoptie van een low-code platform als AppMaster niet alleen voor meer flexibiliteit in het applicatieontwikkelingsproces, maar stelt het hen ook in staat technische schulden te elimineren door automatisch applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer er veranderingen zijn in de zakelijke vereisten. Deze aanpak zorgt ervoor dat applicaties altijd up-to-date, geoptimaliseerd en zeer schaalbaar zijn en tegemoetkomen aan de steeds veranderende behoeften van moderne bedrijven.

Bovendien kunnen low-code platforms het MKB ook helpen een betere samenwerking tussen hun teams, inclusief ontwikkelaars, bedrijfsanalisten en projectmanagers, te realiseren, omdat iedereen kan deelnemen aan de ontwikkeling en het beheer van applicaties. Dit bevordert innovatie, vergemakkelijkt de identificatie van nieuwe zakelijke kansen en helpt bij het creëren van een inclusieve ‘digital-first’ werkcultuur.

Met een toenemende focus op digitale transformatie in verschillende sectoren, bieden low-code platforms een ongeëvenaarde kans voor het MKB om technologie in te zetten om hun processen te verbeteren, snel te reageren op marktverschuivingen en de concurrentie voor te blijven. Gezien de talrijke voordelen en ongeëvenaarde mogelijkheden die low-code platforms zoals AppMaster bieden, is het duidelijk dat Low-code MKB-bedrijven een aanzienlijk potentieel hebben om de toekomst van softwareontwikkeling vorm te geven en de aanhoudende digitale revolutie te stimuleren.

Kortom, Low-code MKB's zijn kleine en middelgrote ondernemingen die afhankelijk zijn van low-code ontwikkelingsplatforms om applicaties te creëren en te onderhouden die aan hun unieke behoeften voldoen en tegelijkertijd de kosten en ontwikkelingstijd verlagen. Deze platforms, zoals AppMaster, stellen bedrijven met beperkte middelen en technische expertise in staat een breed scala aan op maat gemaakte applicaties te ontwikkelen en deze gemakkelijk te onderhouden. Naarmate de vraag naar digitale oplossingen toeneemt, staan low-code platforms klaar om het MKB te helpen concurrerend te blijven en hun activiteiten te transformeren, wat uiteindelijk zal bijdragen aan de algehele groei van de low-code markt.