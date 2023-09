PMI low-code (piccole e medie imprese)

Le PMI (piccole e medie imprese) Low-code si riferiscono all'adozione e all'utilizzo di piattaforme di sviluppo low-code da parte delle piccole e medie imprese per creare, modificare e distribuire applicazioni software con una codifica manuale minima. Negli ultimi anni, le piattaforme low-code hanno guadagnato un'enorme popolarità poiché consentono alle aziende con risorse e competenze tecniche limitate di creare e mantenere applicazioni che soddisfino le loro esigenze specifiche riducendo significativamente i costi di sviluppo e il time-to-market.

L'approccio allo sviluppo low-code mira principalmente a semplificare il processo di sviluppo dell'applicazione attraverso l'uso di componenti visivi, interfacce drag-and-drop e modelli personalizzabili. Ciò consente agli utenti, compresi quelli che non dispongono di competenze o esperienza di programmazione formale, di progettare, sviluppare e distribuire in modo efficiente applicazioni in vari domini e settori, che vanno dai sistemi di e-commerce e gestione delle relazioni con i clienti (CRM) alla gestione dell'inventario e della gestione delle risorse umane ( sistemi di gestione delle risorse umane).

Secondo un recente rapporto di Forrester Research, si prevede che il mercato low-code crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di oltre il 19% entro il 2024, raggiungendo un valore totale di 2,76 miliardi di dollari. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di soluzioni software a basso costo e facili da usare da parte delle PMI che cercano di migliorare le proprie capacità digitali, semplificare le operazioni e rimanere competitive in un panorama aziendale in continua evoluzione.

Uno dei motivi principali della crescente adozione di piattaforme low-code tra le PMI è il fatto che queste soluzioni offrono un perfetto equilibrio tra facilità d'uso e funzionalità. Ciò consente alle piccole e medie imprese di sviluppare rapidamente applicazioni funzionali e di facile utilizzo senza dover investire ingenti investimenti nell'assunzione e nella formazione di sviluppatori qualificati o nell'acquisizione di costosi strumenti software e licenze.

Inoltre, le piattaforme low-code come AppMaster forniscono una vasta gamma di caratteristiche e funzionalità che soddisfano i requisiti specifici delle PMI, inclusi modelli predefiniti, builder visivi no-code, integrazione API, strumenti di test e distribuzione e altro ancora. Con l'aiuto di questi strumenti, le organizzazioni più piccole possono facilmente sviluppare applicazioni in linea con i loro specifici processi aziendali, obiettivi e aspettative dei clienti, facilitando un processo decisionale più rapido, una migliore efficienza del flusso di lavoro e un'esperienza digitale complessiva migliorata per gli utenti.

AppMaster, una delle piattaforme no-code leader nel settore, consente alle PMI di creare applicazioni back-end, web e mobili complete con l'aiuto delle sue caratteristiche e capacità distintive. Gli utenti possono creare facilmente modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoints WSS attraverso strumenti di progettazione visiva, eliminando la necessità di codifica manuale. Inoltre, l'approccio server-driven all'avanguardia di AppMaster consente ai clienti di aggiornare le interfacce utente, la logica dell'applicazione e le chiavi API delle proprie applicazioni senza la necessità di inviare nuove versioni agli app store.

Per le PMI, l’adozione di una piattaforma low-code come AppMaster non solo apporta agilità al processo di sviluppo delle applicazioni, ma consente anche di eliminare il debito tecnico generando automaticamente applicazioni da zero ogni volta che si verificano cambiamenti nei requisiti aziendali. Questo approccio garantisce che le applicazioni siano sempre aggiornate, ottimizzate e altamente scalabili, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione delle aziende moderne.

Inoltre, le piattaforme low-code possono anche aiutare le PMI a ottenere una migliore collaborazione tra i loro team, inclusi sviluppatori, analisti aziendali e project manager, poiché tutti possono partecipare allo sviluppo e alla gestione delle applicazioni. Ciò favorisce l’innovazione, facilita l’identificazione di nuove opportunità di business e aiuta a creare una cultura del lavoro inclusiva basata sul digitale.

Con una crescente attenzione alla trasformazione digitale in vari settori, le piattaforme low-code rappresentano un’opportunità senza precedenti per le PMI di sfruttare la tecnologia per migliorare i propri processi, rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e stare al passo con la concorrenza. Considerati i numerosi vantaggi e le capacità ineguagliabili offerte dalle piattaforme low-code come AppMaster, è evidente che le PMI Low-code detengono un potenziale significativo per plasmare il futuro dello sviluppo software e guidare la rivoluzione digitale in corso.

In conclusione, le PMI Low-code sono piccole e medie imprese che si affidano a piattaforme di sviluppo low-code per creare e mantenere applicazioni che soddisfino le loro esigenze specifiche riducendo allo stesso tempo i costi e i tempi di sviluppo. Queste piattaforme, come AppMaster, consentono alle aziende con risorse e competenze tecniche limitate di sviluppare un'ampia gamma di applicazioni personalizzate e gestirle con facilità. Con l’aumento della domanda di soluzioni digitali, le piattaforme low-code sono pronte ad aiutare le PMI a rimanere competitive e a trasformare le loro operazioni, contribuendo in definitiva alla crescita complessiva del mercato low-code.