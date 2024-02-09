يتعاون OpenSSF مع CISA لتطوير إطار عمل جديد لأمن مستودع الحزم

من خلال تسليط الضوء على الأهمية القصوى لأمن مستودعات البرمجيات، تقدم مؤسسة أمن البرمجيات المفتوحة (OpenSSF) إطار عمل جديد. يأخذ هذا النظام، المسمى "مبادئ أمان مستودع الحزم"، الدور المركزي في فحص الكفاءات الأمنية لمستودعات الحزم. الهدف من هذا المسعى ليس مجرد تقييم تقييمي ولكن أيضًا تعزيز خارطة الطريق للتحسينات المحتملة.

هذه المهمة عبارة عن مشروع مشترك بين مجموعة عمل مستودعات برامج الأمان التابعة لـ OpenSSF ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA). في العام الماضي، كشفت CISA عن خارطة طريق لأمن البرمجيات مفتوحة المصدر، حيث كان أمن مديري الحزم نقطة اهتمام ومناقشة رئيسية.

ويحدد إطار العمل الذي تم تقديمه مؤخرًا أربع مراحل من النضج الأمني، والتي تشمل أربع فئات من الميزات الأساسية. تتضمن هذه الفئات الرباعية المصادقة والترخيص والقدرات العامة وأدوات واجهة سطر الأوامر.

يؤكد OpenSSF على أن مستودعات الحزم تشكل منعطفًا حاسمًا داخل النظام البيئي مفتوح المصدر، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الهجمات أو صدها. يمكن أن تظهر الاستراتيجيات البسيطة والفعالة، مثل إرشادات استرداد الحساب المفصلة جيدًا، تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الأمان.

على الرغم من الحاجة إلى هذه التحسينات، فإن تحقيق التوازن مع محدودية الموارد أمر بالغ الأهمية - خاصة بالنسبة لمستودعات الحزم. ويصبح هذا الاعتبار أكثر أهمية نظرًا لحقيقة أن العديد من المستودعات تتم إدارتها من قبل منظمات غير ربحية، كما أشار OpenSSF.

مع ظهور هذا الإطار، من المتوقع تسارع وتيرة مستودعات الحزم. سيتم تمكين هذه المؤسسات من إجراء تحسينات أمنية كبيرة ضمن عروضها. وقد ردد جاك كيبل، كبير المستشارين الفنيين في CISA، وزاك ستيندلر، المهندس الرئيسي في GitHub ، هذا الشعور في منشور مدونتهما المشتركة.

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