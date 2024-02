OpenSSF collabora con CISA per sviluppare un nuovo framework per la sicurezza dei repository di pacchetti

Puntando i riflettori sull'importanza fondamentale della sicurezza degli archivi software, la Open Software Security Foundation (OpenSSF) sta introducendo un nuovo framework. Questo sistema, denominato "Principi per la sicurezza dei repository di pacchetti", assume il ruolo centrale nel controllo delle competenze di sicurezza dei repository di pacchetti. L’obiettivo di questo sforzo non è solo una valutazione valutativa, ma anche quello di rafforzare la tabella di marcia per potenziali miglioramenti.

Questa missione è una joint venture tra il Security Software Repositories Working Group di OpenSSF e la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA). L'anno scorso, CISA ha presentato la Roadmap per la sicurezza del software open source, in cui la sicurezza dei gestori di pacchetti era un punto di interesse e di discussione primario.

Il quadro recentemente introdotto delimita quattro fasi di maturità della sicurezza, che abbracciano quattro categorie di funzionalità cardinali. Queste quattro categorie incapsulano l'autenticazione, l'autorizzazione, le funzionalità generali e gli strumenti dell'interfaccia della riga di comando.

OpenSSF sottolinea che i repository di pacchetti rappresentano un punto critico all'interno dell'ecosistema open source, svolgendo un ruolo decisivo nel consentire o respingere gli attacchi. Strategie semplici ma efficaci, come linee guida per il recupero degli account ben articolate, possono dimostrare un impatto positivo sostanziale sulla sicurezza.

Nonostante la necessità di questi miglioramenti, trovare un equilibrio con le limitazioni delle risorse è fondamentale, soprattutto per i repository di pacchetti. Questa considerazione diventa ancora più pertinente in quanto molti repository sono gestiti da organizzazioni no-profit, come sottolineato da OpenSSF.

Con l'avvento di questo framework, si prevede un'accelerazione del ritmo per i repository di pacchetti. Queste strutture avranno il potere di apportare miglioramenti significativi alla sicurezza all’interno delle loro offerte. Questo sentimento è stato ripreso da Jack Cable, Senior Technical Advisor presso CISA e Zach Steindler, Principal Engineer presso GitHub, nel loro post sul blog condiviso.

