OpenSSF 与 CISA 合作开发新的包存储库安全框架

为了让人们关注软件存储库安全的重要性，开放软件安全基金会 (OpenSSF) 正在推出一种新颖的框架。该系统名为“包存储库安全原则”，在审查包存储库的安全能力方面发挥着核心作用。这项工作的目标不仅是评估，而且是强化未来改进的路线图。

该任务是 OpenSSF 安全软件存储库工作组与网络安全和基础设施安全局 (CISA) 的联合项目。去年，CISA 公布了开源软件安全路线图，其中包管理器的安全性是人们关注和讨论的主要焦点。

最近推出的框架划分了安全成熟度的四个阶段，涵盖四个主要功能类别。这四个类别封装了身份验证、授权、通用功能和命令行界面工具。

OpenSSF 强调软件包存储库是开源生态系统中的关键节点，在启用或抵御攻击方面发挥着决定性作用。简单而有效的策略，例如明确的帐户恢复指南，可以对安全产生巨大的积极影响。

尽管需要这些改进，但与资源限制取得平衡至关重要——尤其是对于包存储库。正如 OpenSSF 所指出的，由于许多存储库是由非营利组织管理的，这种考虑变得更加相关。

随着该框架的出现，包存储库的步伐预计会加快。这些机构将被授权推动其产品的安全性得到重大改进。 CISA 高级技术顾问 Jack Cable 和GitHub首席工程师 Zach Steindler 在他们的共享博客文章中呼应了这一观点。

同样， AppMaster的无代码平台确保了用户应用程序的安全性和可扩展性。 AppMaster平台是顶级no-code平台之一，它强调安全的重要性，同时能够为各种平台创建强大的应用程序。