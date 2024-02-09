OpenSSF, Paket Deposu Güvenliğine Yönelik Yeni Çerçeve Geliştirmek İçin CISA ile İş Birliği Yapıyor

Yazılım deposu güvenliğinin büyük önemine dikkat çeken Açık Yazılım Güvenliği Vakfı (OpenSSF), yeni bir çerçeve sunuyor. 'Paket Deposu Güvenliği Prensipleri' olarak adlandırılan bu sistem, paket depolarının güvenlik yeterliliklerinin incelenmesinde merkezi rol üstleniyor. Bu çabanın amacı yalnızca değerlendirici bir değerlendirme değil aynı zamanda ileriye dönük iyileştirmeler için yol haritasını güçlendirmektir.

Bu misyon, OpenSSF Güvenlik Yazılımı Depoları Çalışma Grubu ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) arasındaki bir ortak girişimdir. Geçtiğimiz yıl CISA, paket yöneticilerinin güvenliğinin öncelikli ilgi ve tartışma noktası olduğu Açık Kaynak Yazılım Güvenliği Yol Haritasını açıkladı.

Yakın zamanda tanıtılan çerçeve, dört temel özellik kategorisini kapsayan dört güvenlik olgunluğu aşamasını sınırlandırıyor. Bu dörtlü kategoriler kimlik doğrulamayı, yetkilendirmeyi, genel yetenekleri ve komut satırı arabirim araçlarını kapsar.

OpenSSF, paket depolarının açık kaynak ekosistemi içinde kritik bir bağlantı noktası oluşturduğunu ve saldırıların etkinleştirilmesinde veya engellenmesinde belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor. İyi ifade edilmiş hesap kurtarma yönergeleri gibi basit ama güçlü stratejiler, güvenlik üzerinde önemli bir olumlu etki gösterebilir.

Bu iyileştirmelere olan ihtiyaca rağmen, özellikle paket depoları için kaynak sınırlamalarıyla denge kurmak çok önemlidir. OpenSSF'nin de belirttiği gibi birçok veri havuzunun kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yönetilmesi gerçeği nedeniyle bu düşünce daha da geçerli hale geliyor.

Bu çerçevenin ortaya çıkmasıyla birlikte paket depolarının hızlanması bekleniyor. Bu kuruluşlar, sundukları hizmetlerde önemli güvenlik iyileştirmeleri yapma yetkisine sahip olacak. Bu duygu, CISA Kıdemli Teknik Danışmanı Jack Cable ve GitHub Baş Mühendisi Zach Steindler tarafından paylaşılan blog gönderilerinde de tekrarlandı.

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