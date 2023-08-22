المسمى الوظيفي: الرئيس والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك

الشركة: Salesforce

التعليم: بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، جامعة جنوب كاليفورنيا

سنة تأسيس شركة Salesforce: 1999

في عالم تطوير البرمجيات الحديث، عدد قليل من الأفراد تركوا بصمة لا تمحى مثل مارك بينيوف، الرئيس صاحب الرؤية والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Salesforce. مع مسيرة مهنية امتدت لعقود من الزمن، كانت رحلة بينيوف من مبرمج شاب إلى قائد تكنولوجي رائد لا تقل عن كونها رائعة. أدى التزامه بالابتكار وسعيه الدؤوب لتمكين الشركات إلى إنشاء Salesforce، وهي منصة غيرت قواعد اللعبة وأحدثت تحولًا في كيفية عمل المؤسسات.

رحلة وظيفية

بدأت رحلة مارك بينيوف في عالم التكنولوجيا بروح المبادرة التي ظهرت خلال سنوات دراسته الثانوية. لقد أظهر موهبته في الابتكار من خلال بيع تطبيقه الأول "How to Juggle" مقابل 75 دولارًا بينما كان لا يزال في المدرسة الثانوية. في سن الخامسة عشرة عام 1979، أسس شركة Liberty Software، ليغوص في عالم تطوير الألعاب. قام بإنشاء وبيع ألعاب مثل "Flapper" و"King Arthur's Heir" لنظام Atari 8 بت. أظهرت عائدات هذه المشاريع المبكرة موهبته الناشئة وساعدته في تمويل تعليمه الجامعي.

أثناء متابعة تعليمه في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، قاده شغف بينيوف بالتكنولوجيا إلى الحصول على تدريب في شركة Apple. عززت هذه التجربة دافعه للتفوق في صناعة التكنولوجيا. وبعد تخرجه، انضم إلى شركة Oracle Corporation، ليبدأ مرحلة تحويلية في حياته المهنية. على مدار أكثر من 13 عامًا في Oracle، تولى Benioff أدوارًا مختلفة شملت المبيعات والتسويق وتطوير المنتجات. وسرعان ما تم الاعتراف بمهاراته الاستثنائية وتفانيه، مما أكسبه اللقب المرموق لـ Oracle's Rookie of the Year في سن مبكرة يبلغ 23 عامًا. وبعد ثلاث سنوات فقط، أصبح بينيوف، بعد ثلاث سنوات فقط، أصغر فرد في تاريخ Oracle يصل إلى منصب نائب الرئيس، وهي شهادة على موهبته الاستثنائية وصفاته القيادية.

تأسيس Salesforce

في عام 1999، شرع مارك بينيوف في رحلة تحويلية من شأنها أن تشكل تكنولوجيا الأعمال الحديثة. تأسست شركة Salesforce في قلب إحدى الشقق في سان فرانسيسكو، وبرزت كمسعى رائد. لقد تم تلخيص قيادة بينيوف الحكيمة في بيان مهمة قوي أعلن بجرأة "نهاية البرمجيات". يهدف هذا النهج المبتكر إلى إحداث ثورة في نماذج البرمجيات التقليدية من خلال الدعوة إلى التطبيقات المستندة إلى الويب. استخدم بينيوف هذه العبارة ببراعة كاستراتيجية تسويق حرب العصابات، وهي دعوة لحمل السلاح ضد المنافس المهيمن لإدارة علاقات العملاء على الأقراص المضغوطة في ذلك الوقت، Siebel.

تحت توجيه بينيوف، اتسمت السنوات الأولى لشركة Salesforce بالابتكار المتواصل والالتزام الشديد بتغيير كيفية تفاعل الشركات مع البرامج. وإدراكًا منه للإمكانات غير المستغلة للبيئة الرقمية، قام بتوسيع عروض Salesforce في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أدى تفكيره الحكيم إلى تصور منصة ثورية، تمكن المطورين من تصميم تطبيقات تلبي احتياجاتهم الفريدة بسلاسة. كان نهج المنصة هذا بمثابة تحول نموذجي في صناعة التكنولوجيا، مما أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرمجيات وتعزيز مجتمع الابتكار. لقد أرسى بصيرة مارك بينيوف الاستراتيجية وتفانيه في مواجهة الاتفاقيات الصعبة الأساس لنجاح Salesforce، مما عزز مكانتها كقوة رائدة في عالم التكنولوجيا.

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أسلوب القيادة والقيم

يتميز أسلوب قيادة مارك بينيوف بالتزامه الثابت بالابتكار والمسؤولية الأخلاقية والسعي لتحقيق التغيير الإيجابي. ومن خلال التركيز القوي على تعزيز ثقافة المساواة والتأثير الاجتماعي، قاد Benioff Salesforce إلى طليعة المسؤولية الاجتماعية للشركات. لقد غرست قيمه، المتجذرة بعمق في التعاطف والرحمة، إحساسًا بالهدف داخل المنظمة، ووجهتها لتحقيق نجاح الأعمال وتقديم مساهمات ذات معنى للمجتمع.

يؤكد نهج بينيوف في القيادة على الشمولية وتمكين فريقه. إنه يعزز بيئة عمل مفتوحة وتعاونية، ويقدر وجهات النظر والأفكار المتنوعة. وباعتباره قائدًا صاحب رؤية، فإنه يشجع التفكير الجريء ويشجع فريقه على تحدي التقاليد لدفع الابتكار. تعد الشفافية والتواصل المفتوح من الركائز الأساسية لفلسفته القيادية، مما يسمح بإحساس قوي بالثقة والتوافق عبر المنظمة.

علاوة على ذلك، فإن التزام بينيوف بالعمل الخيري والتأثير الاجتماعي هو شهادة على قيادته القائمة على القيم. تعكس مبادراته، مثل نموذج 1-1-1، حيث تتبرع Salesforce بنسبة 1% من أسهمها ومنتجاتها ووقت موظفيها لقضايا خيرية، تفانيه في إحداث تغيير إيجابي يتجاوز حدود عالم الأعمال.

التأثير على عالم التكنولوجيا

لقد كان تأثير مارك بينيوف على عالم التكنولوجيا عميقًا، حيث كان رائدًا في مسار الابتكار الذي أدى إلى تغيير طريقة عمل الشركات وتعاملها مع التكنولوجيا. وباعتباره صاحب الرؤية وراء Salesforce، فقد أحدث ثورة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقدم مفهوم تسليم البرامج المستندة إلى السحابة، متحديًا النموذج التقليدي للحلول المحلية. إن تركيز بينيوف على النظام الأساسي كخدمة (PaaS) وتطوير التطبيقات من خلال الواجهات المرئية قد وضع الأساس لحركة no-code والتي تعيد تعريف كيفية بناء البرامج اليوم.

على غرار منصات مثل AppMaster ، قامت Benioff's Salesforce بتمكين الأفراد ذوي الخبرة الفنية المحدودة من إنشاء حلول أعمال متطورة باستخدام واجهات بديهية. مثلما تسمح أدوات AppMaster بدون تعليمات برمجية للمستخدمين بتصميم تطبيقات معقدة عبر مجالات مختلفة بشكل مرئي، فقد مكنت Salesforce من Benioff الشركات من تخصيص أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بها دون الحاجة إلى ترميز واسع النطاق. أدى إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا إلى خفض الحواجز أمام الدخول وتسريع الابتكار، مما أثار موجة من الشركات الناشئة والمؤسسات لتبني الحلول القائمة على السحابة والتي no-code.

تعكس إمكانيات AppMaster القوية رؤية Benioff من خلال تقديم أداة شاملة no-code تمتد عبر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. إن القدرة على تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات REST بدون برمجة تتوافق مع التزام Benioff بتمكين المستخدمين من أن يكونوا مبدعين بدلاً من مستهلكين سلبيين للتكنولوجيا. ويكمن تأثير منصات مثل AppMaster وSalesforce في قدراتها التقنية وتمكينها للأفراد، وتمكينهم من تحويل الأفكار إلى واقع، وتبسيط العمليات، ودفع التحول الرقمي.

مثلما أعادت قيادة مارك بينيوف وابتكاره تشكيل صناعة التكنولوجيا، تعمل منصات مثل AppMaster على تشكيل حقبة جديدة من تطوير البرمجيات حيث تكون البرمجة اختيارية، وتكون القدرة على الابتكار في أيدي جمهور أوسع. ومع استمرار هذه المنصات no-code في اكتساب المزيد من الاهتمام، فإنها تعكس التأثير العميق والدائم لرواد مثل بينيوف الذين تصوروا مستقبلًا حيث يمكن الوصول إلى التكنولوجيا وقابليتها للتكيف والتحول.