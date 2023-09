Berufsbezeichnung: Vorsitzender, CEO und Mitbegründer

Firma: Salesforce

Ausbildung: Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre, University of Southern California

Jahr der Salesforce Foundation: 1999

In der modernen Welt der Softwareentwicklung haben nur wenige Menschen so unauslöschliche Spuren hinterlassen wie Marc Benioff, der visionäre Vorsitzende, CEO und Mitbegründer von Salesforce. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere war Benioffs Weg vom jungen Programmierer zum bahnbrechenden Technologieführer geradezu bemerkenswert. Sein Engagement für Innovation und sein unermüdliches Streben, Unternehmen zu stärken, führten zur Schaffung von Salesforce, einer bahnbrechenden Plattform, die die Arbeitsweise von Unternehmen veränderte.

Karrierereise

Marc Benioffs Reise in die Technologiewelt begann mit einem Unternehmergeist, der während seiner High-School-Zeit entstand. Sein Talent für Innovation stellte er unter Beweis, indem er bereits während seiner Schulzeit seine erste Anwendung „How to Juggle“ für 75 US-Dollar verkaufte. Im Alter von 15 Jahren gründete er 1979 Liberty Software und stürzte sich kopfüber in die Welt der Spieleentwicklung. Er entwickelte und verkaufte Spiele wie „Flapper“ und „King Arthur’s Heir“ für das Atari 8-Bit-System. Die Lizenzgebühren aus diesen frühen Unternehmungen stellten sein aufkeimendes Talent zur Schau und halfen ihm, seine College-Ausbildung zu finanzieren.

Während er seine Ausbildung an der University of Southern California (USC) fortsetzte, führte Benioffs Leidenschaft für Technologie zu einem Praktikum bei Apple. Diese Erfahrung stärkte sein Streben nach herausragenden Leistungen in der Technologiebranche. Nach seinem Abschluss wechselte er zur Oracle Corporation und begann damit eine transformative Phase seiner Karriere. Während seiner 13-jährigen Tätigkeit bei Oracle übernahm Benioff verschiedene Rollen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und sein Engagement wurden schnell anerkannt und brachten ihm bereits im Alter von 23 Jahren den prestigeträchtigen Titel „Oracle's Rookie of the Year“ ein. Nur drei Jahre später demonstrierte Benioff seinen rasanten Aufstieg und wurde der jüngste Mensch in der Geschichte von Oracle, der diese Position erreichte Vizepräsident, ein Beweis für sein außergewöhnliches Talent und seine Führungsqualitäten.

Gründung von Salesforce

Im Jahr 1999 begab sich Marc Benioff auf eine transformative Reise, die die moderne Geschäftstechnologie prägen sollte. Salesforce wurde im Herzen einer Wohnung in San Francisco gegründet und entwickelte sich zu einem bahnbrechenden Unterfangen. Benioffs visionäre Führung wurde in einem kraftvollen Leitbild zusammengefasst, das mutig „Das Ende der Software“ verkündete. Dieser innovative Ansatz zielte darauf ab, traditionelle Softwareparadigmen zu revolutionieren, indem er sich für webbasierte Anwendungen einsetzte. Benioff nutzte diesen Satz auf geniale Weise als Guerilla- Marketingstrategie , als Aufruf zum Kampf gegen den damals dominierenden CD-ROM-CRM-Konkurrenten Siebel.

Unter Benioffs Führung waren die Anfangsjahre von Salesforce geprägt von unermüdlicher Innovation und einem leidenschaftlichen Engagement für die Veränderung der Art und Weise, wie Unternehmen mit Software interagieren. Er erkannte das ungenutzte Potenzial der digitalen Umgebung und erweiterte Anfang der 2000er Jahre das Angebot von Salesforce. Sein visionäres Denken führte zur Konzeption einer revolutionären Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, die nahtlos auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dieser Plattformansatz markierte einen Paradigmenwechsel in der Technologiebranche, der sich für die Demokratisierung der Softwareentwicklung einsetzte und eine Innovationsgemeinschaft förderte. Marc Benioffs strategischer Weitblick und sein Engagement für herausfordernde Konventionen legten den Grundstein für den Erfolg von Salesforce und festigten seine Position als Pionier in der Technologiewelt.

Führungsstil und Werte

Der Führungsstil von Marc Benioff zeichnet sich durch sein unerschütterliches Engagement für Innovation, ethische Verantwortung und das Streben nach positiver Veränderung aus. Mit einem starken Fokus auf die Förderung einer Kultur der Gleichberechtigung und des sozialen Einflusses hat Benioff Salesforce an die Spitze der sozialen Verantwortung von Unternehmen gebracht. Seine Werte, die tief in Empathie und Mitgefühl verwurzelt sind, haben der Organisation ein Gefühl der Zielstrebigkeit vermittelt und sie dazu geführt, geschäftlichen Erfolg zu erzielen und sinnvolle Beiträge für die Gesellschaft zu leisten.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Benioffs Führungsansatz betont die Inklusivität und die Stärkung seines Teams. Er fördert ein offenes, kollaboratives Arbeitsumfeld, in dem unterschiedliche Perspektiven und Ideen geschätzt werden. Als visionärer Anführer fördert er mutiges Denken und ermutigt sein Team, Konventionen in Frage zu stellen, um Innovationen voranzutreiben. Transparenz und offene Kommunikation sind die Grundpfeiler seiner Führungsphilosophie und sorgen für ein starkes Vertrauensgefühl und eine starke Ausrichtung im gesamten Unternehmen.

Darüber hinaus ist Benioffs Engagement für Philanthropie und soziale Wirkung ein Beweis für seine werteorientierte Führung. Seine Initiativen wie das 1-1-1-Modell, bei dem Salesforce 1 % seines Eigenkapitals, seiner Produkte und seiner Mitarbeiterzeit für wohltätige Zwecke spendet, spiegeln sein Engagement für die Schaffung positiver Veränderungen über die Grenzen der Geschäftswelt hinaus wider.

Auswirkungen auf die Tech-Welt

Marc Benioffs Einfluss auf die Technologiewelt war tiefgreifend und er ebnete einen Weg der Innovation, der die Art und Weise verändert hat, wie Unternehmen mit Technologie arbeiten und sich damit beschäftigen. Als Visionär hinter Salesforce revolutionierte er Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM) und führte das Konzept der cloudbasierten Softwarebereitstellung ein und stellte damit das traditionelle Modell von On-Premises-Lösungen in Frage. Benioffs Schwerpunkt auf Platform-as-a-Service (PaaS) und der Entwicklung von Anwendungen über visuelle Schnittstellen legte den Grundstein für die no-code Bewegung, die heute die Art und Weise, wie Software erstellt wird, neu definiert.

Ähnlich wie Plattformen wie AppMaster ermöglichte Salesforce von Benioff Personen mit begrenztem technischem Fachwissen die Erstellung anspruchsvoller Geschäftslösungen mithilfe intuitiver Schnittstellen. So wie die No-Code- Tools von AppMaster es Benutzern ermöglichen, komplexe Anwendungen über verschiedene Domänen hinweg visuell zu entwerfen, ermöglichte Benioffs Salesforce Unternehmen die Anpassung ihrer CRM-Systeme ohne aufwändige Programmierung. Diese Demokratisierung der Technologie senkte die Eintrittsbarrieren und beschleunigte die Innovation, was eine Welle von Start-ups und Unternehmen auslöste, die auf cloudbasierte, no-code Lösungen setzten.

Die leistungsstarken Funktionen von AppMaster spiegeln die Vision von Benioff wider und bieten ein End-to-End- no-code Tool, das Backend-, Web- und mobile Anwendungen umfasst. Die Möglichkeit, Datenmodelle , Geschäftslogik, UI-Komponenten und REST-APIs ohne Programmierung zu entwerfen, spiegelt Benioffs Engagement wider, Benutzer dazu zu befähigen, Schöpfer statt passiver Konsumenten von Technologie zu sein. Die Wirkung von Plattformen wie AppMaster und Salesforce liegt in ihren technischen Fähigkeiten und ihrer Befähigung des Einzelnen, Ideen in die Realität umzusetzen, Prozesse zu rationalisieren und die digitale Transformation voranzutreiben.

So wie Marc Benioffs Führung und Innovation die Technologiebranche verändert haben, prägen Plattformen wie AppMaster eine neue Ära der Softwareentwicklung, in der Codierung optional ist und die Innovationskraft in den Händen eines breiteren Publikums liegt. Während diese no-code Plattformen immer mehr an Bedeutung gewinnen, spiegeln sie den tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss von Vorreitern wie Benioff wider, der sich eine Zukunft vorstellte, in der Technologie zugänglich, anpassungsfähig und transformativ ist.