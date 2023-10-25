المسند ذو الترتيب العالي (HOP) هو مسند يأخذ واحدًا أو أكثر من المسندات كوسيطات إدخال ويقوم إما بإرجاع مسند أو قيمة منطقية كمخرجاته. في سياق الوظائف المخصصة في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للمسندات ذات الترتيب الأعلى أن تزيد بشكل كبير من التعبير وقابلية إعادة الاستخدام لمنطق الأعمال، وبالتالي تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة بسهولة. تعمل HOPs على تسهيل التجريد والتحليل الوظيفي للظروف المعقدة في العمليات التجارية والمكونات الأخرى، مما يحسن إمكانية صيانة التعليمات البرمجية والنمطية.

في علوم الكمبيوتر والمنطق، المسندات هي وظائف ترجع صحيحًا أو خطأ بناءً على قيم إدخال معينة. يعتمد المسند ذو الترتيب الأعلى على مفهوم المسندات باستخدام المسندات كمعلمات إدخال نفسها. وهذا يسمح بقدر أكبر من القدرة على التكيف والمرونة في بناء أنظمة منطقية معقدة. باستخدام مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster ، أصبح من الممكن إنشاء HOPs وإدارتها بطريقة بديهية وفعالة. يسمح AppMaster أيضًا للمستخدمين بإنشاء مسندات مخصصة ذات ترتيب أعلى والاستفادة من المسندات المضمنة لتحقيق المزيد من مكاسب الإنتاجية.

فكر في مثال لتطبيق ويب سلة التسوق. قد يرغب المطور في تطبيق خصومات وضرائب مختلفة بناءً على موقع العميل أو نوع المنتجات التي يتم شراؤها. من خلال إنشاء مسند ذو ترتيب أعلى يأخذ مجموعة من القواعد المستندة إلى المسند كمدخلات، يمكن للمطور تحديد القواعد القابلة للتطبيق وتعديلها بسهولة لسيناريوهات المتسوقين المختلفة. من خلال هذا النهج، يمكن فصل المنطق الأساسي بشكل واضح، وبالتالي تعزيز إمكانية إعادة الاستخدام والتركيب.

يستفيد AppMaster من المسندات ذات الترتيب العالي لتبسيط عملية التطوير عن طريق إنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من المخططات المرئية. في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير على المخطط، يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات من الصفر في أقل من 30 ثانية، وبالتالي تجنب الديون الفنية. يقوم AppMaster أيضًا تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لتحسين تجربة المطور وتقليل وقت التطوير.

يمكن أن تكون فوائد دمج HOPs داخل AppMaster متعددة. أولاً وقبل كل شيء، توفر المسندات ذات الترتيب الأعلى وسيلة لتغليف المنطق المعقد وزيادة إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية، مما يجعل التطبيقات أكثر قابلية للصيانة وقدرة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة. ثانيًا، يتيح استخدام HOPs للمطورين تطبيق مبادئ البرمجة الوظيفية، مما قد يؤدي إلى اختبار أسهل وتصحيح الأخطاء والاستدلال حول التعليمات البرمجية. وأخيرًا، من خلال دمج HOPs بسلاسة في مصمم BP المرئي، يعمل AppMaster على تمكين المطورين من التركيز بشكل أكبر على ترجمة متطلبات العمل إلى تطبيقات وتقليل القلق بشأن تعقيدات تفاصيل التنفيذ ذات المستوى الأدنى.

نظرًا للطلب المتزايد على حلول البرامج متعددة الاستخدامات التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، تتيح المسندات ذات الترتيب العالي لـ AppMaster للمطورين المواطنين تحقيق أهدافهم بأقل قدر من الخبرة في البرمجة. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster البديهية التي تدعم المسندات ذات الترتيب العالي، يمكن للمطورين تبسيط عملية إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة. تساهم سهولة استخدام ومرونة HOPs ضمن منصة AppMaster بشكل كبير في تقديم حلول برمجية أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات مقارنة بالطرق التقليدية.

لتلخيص ذلك، توفر المسندات ذات الترتيب الأعلى في سياق الوظائف المخصصة في النظام الأساسي AppMaster no-code وسيلة قوية لاستخلاص وتفكيك منطق الأعمال المعقد. من خلال دمج HOPs في مصمم BP المرئي، يمكن للمطورين إنشاء المزيد من التطبيقات القابلة للصيانة والوحدات والقابلة للتطوير مع تقليل وقت التطوير والتكاليف. من خلال تسخير قوة HOPs، تمكن منصة AppMaster المطورين من التركيز على فهم وترجمة متطلبات العمل إلى حلول برمجية فعالة وقابلة لإعادة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائهم.