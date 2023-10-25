طريقة التسلسل

تسلسل الأساليب، المعروف أيضًا باسم تسلسل الوظائف أو الواجهة بطلاقة، هو أسلوب برمجة أنيق يسمح باستدعاءات أساليب متعددة لكائن واحد أو وظيفة واحدة يتم ربطها معًا في تعبير واحد. في سياق الوظائف المخصصة في الأنظمة no-code مثل AppMaster ، يعمل تسلسل الطرق على تبسيط العمليات المعقدة عن طريق تقسيمها إلى سلسلة من الخطوات الأصغر والأكثر قابلية للإدارة والمرتبطة معًا في سلسلة. يتم اعتماد هذه الممارسة على نطاق واسع في العديد من لغات البرمجة وأطر العمل، مثل JavaScript وPython وjQuery وVue وغيرها.

في تسلسل الطريقة، يتم إرجاع الكائن الذي يتم التصرف عليه بواسطة كل وظيفة تسمى، مما يتيح استدعاء استدعاءات الطريقة اللاحقة مباشرة على نفس الكائن. يعزز نمط التصميم هذا سهولة القراءة وقابلية الصيانة عن طريق تقليل الحاجة إلى المتغيرات المتوسطة وتقليل تكرار التعليمات البرمجية. يمكن أن يؤدي إلى تصميمات تعليمات برمجية نظيفة وفعالة تعكس التسلسل المنطقي للعمليات بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

من الأمثلة المعروفة على تسلسل الأساليب في المكتبات المستخدمة على نطاق واسع jQuery، وهي مكتبة JavaScript شائعة لمعالجة DOM ومعالجة الأحداث. تستخدم jQuery بشكل كبير تسلسل الأساليب، مما يسمح للمطورين بتنفيذ سلسلة من العمليات على مجموعة من العناصر المحددة ببيان واحد. على سبيل المثال:

$("#container").css("color", "red").fadeIn(500).delay(2000).fadeOut(500);

في هذا المثال، نقوم أولاً بتحديد عنصر بمعرف "حاوية"، ثم نطبق عليه سلسلة من الأساليب المتسلسلة، مثل تغيير لون خاصية CSS إلى اللون الأحمر، وتلاشي العنصر، وتأخير عملية التلاشي، وأخيرا يتلاشى العنصر. تقوم كل طريقة بإرجاع نفس كائن jQuery، مما يسمح باستدعاء الأساليب اللاحقة على نفس الكائن في نفس التعبير.

في قلب تسلسل الطريقة، يكمن مفهوم الثبات ومبادئ البرمجة الوظيفية. في البرمجة الوظيفية، من الضروري إنشاء وظائف لا تغير المدخلات المحددة بل ترجع نسخة محدثة جديدة من بيانات الإدخال. يتيح مفهوم هياكل البيانات غير القابلة للتغيير أن يكون تسلسل الأساليب فعالاً وسهل التفكير فيه، حيث يصبح ناتج إحدى الوظائف مدخلاً للوظيفة التالية في السلسلة دون أي آثار جانبية.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لتطوير تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، تحتضن بشكل كامل تسلسل الأساليب كجزء لا يتجزأ من عملية إنشاء الوظائف المخصصة. تسمح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster للمستخدمين بصياغة منطق أعمال معقد من خلال تحديد وظائف مخصصة باستخدام واجهة مستخدم بديهية بصريًا. يمكن تنظيم هذه الوظائف المخصصة وتنفيذها بالتسلسل، مع الاستفادة الكاملة من مبدأ تسلسل الطريقة لإنشاء وصيانة تطبيقات سريعة الاستجابة وتفاعلية بسهولة.

فكر في مثال حيث يريد المرء استرداد قائمة سجلات العملاء من قاعدة بيانات، وتصفيتها حسب عمر العميل، وفرز النتائج حسب اسم العميل، وأخيرًا ترقيم النتائج. باستخدام تسلسل الأساليب في وظيفة مخصصة في AppMaster ، يمكن للمطور تحقيق ذلك بسلاسة:

appMaster.db .fetchCustomers() .filterByAge(18) .sortByName("ASC") .صفحات(1, 10);

في هذا المثال، تقوم وظيفة fetchCustomers باسترداد بيانات العميل من قاعدة البيانات، والتي يتم تمريرها بعد ذلك إلى وظيفة filterByAge، التي تقوم بتصفية نتائج قاعدة البيانات حسب معلمة العمر المتوفرة (العملاء الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر). يتم إرجاع القائمة المسماة التي تم فرزها وتمريرها إلى وظيفة ترقيم الصفحات، والتي ستعرض بعد ذلك النتائج وفقًا لمعلمات ترقيم الصفحات المحددة (10 سجلات لكل صفحة، بدءًا من الصفحة الأولى).

مع تزايد الحاجة إلى المرونة والكفاءة، أصبح تسلسل الأساليب أحد الأصول القيمة في عالم تطوير البرمجيات، حيث يقدم فوائد عديدة، مثل تحسين إمكانية القراءة وقابلية الصيانة وتقليل تعقيد التعليمات البرمجية، من بين أمور أخرى. يؤدي اعتماد تسلسل الأساليب في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster إلى تعزيز تجربة التطوير، وتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قوية وحديثة بسرعة وبساطة أكبر.