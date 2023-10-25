في سياق الوظائف المخصصة، المعلمة هي متغير يعمل كمدخل لوظيفة، مما يسمح للوظيفة بتلقي البيانات ومعالجتها بناءً على القيمة التي تم تمريرها. تُستخدم المعلمات لتخصيص سلوك الوظيفة أو توفير مدخلات محددة أو تقديم بيانات يمكن أن تؤثر على مخرجات الوظيفة. إنها ضرورية لتصميم وتنفيذ أجزاء معيارية من التعليمات البرمجية عبر أجزاء مختلفة من التطبيق. في تطوير البرمجيات، خاصة على الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يؤدي استخدام المعلمات إلى تحسين المرونة وقابلية الصيانة وقابلية التوسع للتطبيقات المطورة.

يمكن أن تكون المعلمات من أنواع بيانات مختلفة، مثل الأعداد الصحيحة، أو أرقام الفاصلة العائمة، أو السلاسل، أو القيم المنطقية، أو حتى الكائنات والمصفوفات المعقدة. في بعض لغات البرمجة - بما في ذلك تلك التي تستخدمها منصة AppMaster للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول - من الممكن أيضًا أن يكون لديك معلمات اختيارية، مما يسمح بحذف قيم الوسيطات عند استدعاء الوظيفة. في حالة عدم توفير المعلمة الاختيارية، يتم استخدام قيمة افتراضية لتوفير المعلومات المفقودة.

عند تصميم وظائف مخصصة لتطبيقات AppMaster ، يمكن للمطورين استخدام أداة BP Designer المرئية الخاصة بالنظام الأساسي لإنشاء تمثيلات مرئية للوظيفة، والتي تتضمن تحديد معلمات الإدخال والإخراج. تتم الإشارة إلى معلمات الإدخال بواسطة مجموعة من الرموز لتمثيل نوع البيانات المطلوب للوسيطة المعنية. بمجرد تحديد معلمات الإدخال، يصبح من الأسهل ربط الوظيفة المخصصة بمختلف المكونات والوظائف الأخرى داخل التطبيق، مما يسمح بالتكامل السلس وإمكانية إعادة الاستخدام عبر أجزاء مختلفة من المشروع.

في تطبيقات الواجهة الخلفية التي أنشأها AppMaster، يتم عادةً تمرير المعلمات عبر طلبات HTTP إلى endpoints REST API أو endpoints WSS، اعتمادًا على بروتوكول الاتصال المختار. يمكن العثور على هذه المعلمات في أجزاء مختلفة من الطلب، مثل URI أو سلسلة الاستعلام أو نص الرسالة. تستخدم وظائف الواجهة الخلفية بعد ذلك هذه المعلمات لتنفيذ إجراءات محددة، مثل الاستعلام عن قاعدة البيانات، أو معالجة البيانات، أو استدعاء وظائف أخرى. تتيح المعلمات التي تم تمريرها تخصيص معالجة المعلومات وحركتها في حالة معينة، مما يجعل الوظيفة أكثر قابلية للتكيف ونموذجية وفعالة.

بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تم تطويرها على AppMaster ، يتم استخدام المعلمات لنقل المعلومات المهمة المشتركة بين المكونات والشاشات المختلفة أو لتمرير البيانات من مكون واجهة المستخدم (UI) إلى وظيفة مسؤولة عن معالجة البيانات. مثال على ذلك في تطوير الويب هو عندما يرسل المستخدم نموذجًا، ويتم تمرير قيم الإدخال كمعلمات إلى وظيفة تقوم بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة ومعالجتها. في تطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لتمرير المعلمات تمكين التنقل السلس للمستخدم بين الشاشات المختلفة، مثل مشاركة المعلومات من شاشة قائمة المنتجات إلى شاشة تفاصيل المنتج.

نظرًا لأهمية المعلمات في تطوير الوظائف المخصصة، يعد فهم أفضل الممارسات لاختيار أسماء المعلمات المناسبة والقيم الافتراضية وأنواع البيانات أمرًا بالغ الأهمية. يوصى بالالتزام باصطلاح التسمية القياسي الذي يعكس غرض المعلمة ونوع البيانات، لمنع الارتباك وضمان سهولة قراءة الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على عدد المعلمات في الوظيفة عند الحد الأدنى واستخدام القيم الافتراضية للمعلمات الاختيارية يمكن أن يساعد في تقليل تعقيد التعليمات البرمجية والمساعدة في قابلية صيانتها.

باختصار، تلعب المعلمات دورًا أساسيًا في تطوير الوظائف المخصصة في النظام الأساسي AppMaster no-code ، مما يسمح بتنفيذ أجزاء من التعليمات البرمجية قابلة للتطوير والصيانة وإعادة الاستخدام عبر مشاريع مختلفة. تعمل المعلمات على تسهيل حركة المعلومات ومعالجتها بين الأجزاء المختلفة للتطبيق، مما يؤدي إلى تعزيز التنوع والنمطية في البرامج المطورة. من خلال فهم أهمية استخدام المعلمات وأفضل ممارساته، يمكن للمطورين تحسين عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير وإنشاء حلول برمجية عالية الجودة وفعالة باستخدام AppMaster.