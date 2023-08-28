Фронтальное веб-хранилище в контексте фронтенд-веб-разработки относится к набору клиентских технологий и методов, которые позволяют веб-приложениям хранить данные непосредственно в браузере пользователя. Этот механизм хранения позволяет веб-приложениям сохранять пользовательские данные и предпочтения, кэшировать ресурсы и улучшать общее взаимодействие с пользователем. В условиях растущей зависимости от обработки на стороне клиента и растущей сложности веб-приложений интерфейсное веб-хранилище теперь является важнейшим компонентом современной веб-разработки, позволяя разработчикам создавать многофункциональные приложения с улучшенной производительностью и оперативностью. Например, платформа no-code AppMaster использует интерфейсное веб-хранилище для оптимизации взаимодействия с пользователем, предоставляя быструю, эффективную и интерактивную среду для создания веб-приложений и мобильных приложений.

Существует два основных метода внешнего веб-хранилища: локальное хранилище и сеансовое хранилище, оба являются частью API веб-хранилища. Локальное хранилище — это хранилище «ключ-значение», которое сохраняет данные во время сеансов браузера и обеспечивает долгосрочное хранение данных на стороне клиента. Данные, хранящиеся в локальном хранилище, не имеют срока действия и доступны до тех пор, пока пользователь не очистит их вручную или веб-приложение не удалит их программно. Этот метод особенно полезен для сохранения пользовательских настроек, поддержания состояний аутентификации и кэширования ресурсов для автономного доступа. С другой стороны, хранилище сеансов — это временное хранилище значений ключей, в котором хранятся данные только на время одного сеанса браузера. Как только пользователь закрывает браузер, данные, хранящиеся в хранилище сеансов, автоматически удаляются. Он идеально подходит для хранения конфиденциальной информации и отслеживания активности пользователей в течение одного сеанса просмотра, не влияя при этом на конфиденциальность и безопасность пользователей.

Методы внешнего веб-хранилища предлагают несколько преимуществ по сравнению с традиционными альтернативами, такими как хранилище на основе файлов cookie и хранилище на стороне сервера. По сравнению с файлами cookie, как локальное, так и сеансовое хранилище обеспечивают более высокие пределы хранения, обычно около 5–10 МБ на домен, что позволяет хранить больший объем данных, не влияя на производительность веб-сайта. Более того, они ограничивают доступ к данным исключительно на стороне клиента, предотвращая передачу конфиденциальной информации в заголовках HTTP при нескольких запросах. Это повышает безопасность данных и снижает нагрузку на сервер за счет снижения объема данных, передаваемых в каждом запросе.

Использование внешнего веб-хранилища может дать многочисленные преимущества в веб-приложениях, созданных на платформе AppMaster. Например, данные, кэшированные в локальном хранилище, могут ускорить загрузку и отображение веб-страниц, напрямую способствуя улучшению пользовательского опыта. Хранилище сеансов может хранить временные данные, такие как входные значения формы или выбор пользователя, гарантируя, что пользователи не потеряют важную информацию при навигации по приложению. Между тем, локальное хранилище можно использовать для сохранения пользовательских настроек, сохраняя персонализированные настройки и конфигурации при нескольких посещениях. Более того, внешнее веб-хранилище может помочь обеспечить автономный доступ и синхронизировать пользовательские данные на разных устройствах за счет эффективного кэширования ресурсов и данных приложений.

Также важно учитывать некоторые ограничения и проблемы безопасности при использовании внешнего веб-хранилища. Поскольку данные, хранящиеся в локальном и сеансовом хранилище, доступны через JavaScript, они уязвимы для атак с использованием межсайтовых сценариев (XSS), если не приняты надлежащие меры безопасности. Кроме того, веб-хранилище ограничено определенным доменом, что ограничивает обмен данными между разными доменами. Наконец, правила конфиденциальности пользователей, такие как GDPR, требуют, чтобы веб-разработчики обеспечивали согласие пользователей перед сохранением какой-либо личной информации в своих браузерах.

В заключение, Frontend Web Storage играет ключевую роль в современной веб-разработке, предоставляя универсальный и удобный механизм хранения данных на стороне клиента. Используя возможности локального хранилища и хранилища сеансов, разработчики могут создавать веб-приложения с улучшенной производительностью, оперативностью и удобством взаимодействия с пользователем. Такие платформы, как AppMaster, обеспечивают плавную интеграцию методов внешнего веб-хранилища при разработке веб- и мобильных приложений, используя эти технологии для увеличения скорости и экономической эффективности разработки приложений при минимизации технического долга. Таким образом, понимание и эффективное использование внешнего веб-хранилища является бесценным набором навыков для веб-разработчиков, а также пользователей платформ no-code, которые хотят создавать масштабируемые, многофункциональные и ориентированные на пользователя приложения.