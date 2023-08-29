مقاييس أداء الواجهة الأمامية هي سمات قابلة للقياس الكمي تعمل على تقييم الكفاءة والفعالية وتجربة المستخدم الشاملة لتطبيقات الويب وصفحات الويب من منظور جانب العميل. تساعد هذه المقاييس المطورين والمصممين وفرق المنتجات على تحديد اختناقات الأداء وتحديد أولويات التحسينات وقياس التقدم نحو تحقيق أهداف أداء محددة. نظرًا لأن أداء الواجهة الأمامية يؤثر بشكل مباشر على الاحتفاظ بالمستخدمين ومعدلات التحويل ورضا المستخدم بشكل عام، فإنه يعد جانبًا مهمًا لتطوير الويب الحديث.

في منصة AppMaster no-code ، نفخر بقدرتنا على إنشاء تطبيقات لا تلبي متطلبات العملاء فحسب، بل تتفوق أيضًا في أداء الواجهة الأمامية، مما يضمن تطبيقات ويب سريعة التحميل وسريعة الاستجابة وجذابة للمستخدمين النهائيين.

هناك العديد من مقاييس أداء الواجهة الأمامية الرئيسية التي يجب على المطورين وفرق المنتجات مراقبتها وتحسينها لتوفير تجربة مستخدم مُرضية. تتضمن بعض هذه المقاييس المهمة ما يلي:

تحميل مقاييس الأداء: تركز هذه الفئة من المقاييس على قياس الوقت المستغرق لتحميل وعرض المحتوى المطلوب على الشاشة. تتضمن بعض مقاييس التحميل الشائعة ما يلي:

أول طلاء محتوى (FCP): يقيس هذا الوقت المستغرق لعرض العنصر الأول (نص أو صورة أو قماش) على الشاشة. يعد FCP مؤشرًا مهمًا لسرعة التحميل المدركة وله تأثير كبير على رضا المستخدم.

يقيس هذا الوقت المستغرق لعرض العنصر الأول (نص أو صورة أو قماش) على الشاشة. يعد FCP مؤشرًا مهمًا لسرعة التحميل المدركة وله تأثير كبير على رضا المستخدم. الطلاء الهادف الأول (FMP): يقوم FMP بتقييم الوقت المستغرق لعرض الجزء الأكثر أهمية من المحتوى على الشاشة. عادةً ما يكون هذا الجزء الغني بالمعلومات هو هدف المستخدم الأساسي ويؤثر على معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين والتحويل.

يقوم FMP بتقييم الوقت المستغرق لعرض الجزء الأكثر أهمية من المحتوى على الشاشة. عادةً ما يكون هذا الجزء الغني بالمعلومات هو هدف المستخدم الأساسي ويؤثر على معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين والتحويل. وقت التفاعل (TTI): يقيس TTI مقدار الوقت المستغرق حتى تصبح الصفحة تفاعلية بالكامل، بما في ذلك عناصر مثل الأزرار والروابط وحقول الإدخال. يؤدي TTI الأقصر إلى موقع أكثر استجابة، مما يؤدي إلى تحسين مشاركة المستخدم ورضاه.

عرض مقاييس الأداء: تقوم هذه الفئة من المقاييس بتقييم كفاءة المتصفحات في معالجة وعرض محتوى صفحة الويب. تتضمن بعض مقاييس العرض المهمة ما يلي:

مؤشر السرعة: يقيس مؤشر السرعة مدى سرعة ملء المحتوى المرئي للصفحة. فهو يقيس كيفية إدراك المستخدمين لسرعة تحميل محتوى الصفحة، حيث تشير قيم الفهرس المنخفضة إلى أوقات تحميل أسرع.

يقيس مؤشر السرعة مدى سرعة ملء المحتوى المرئي للصفحة. فهو يقيس كيفية إدراك المستخدمين لسرعة تحميل محتوى الصفحة، حيث تشير قيم الفهرس المنخفضة إلى أوقات تحميل أسرع. أول خمول لوحدة المعالجة المركزية: يقوم هذا المقياس بتقييم الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية إلى الحد الأدنى، مما يعني أن معظم عناصر واجهة المستخدم قابلة للاستخدام، وتستجيب الصفحة بسرعة معقولة لإدخال المستخدم.

يقوم هذا المقياس بتقييم الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية إلى الحد الأدنى، مما يعني أن معظم عناصر واجهة المستخدم قابلة للاستخدام، وتستجيب الصفحة بسرعة معقولة لإدخال المستخدم. معدل الإطارات (FPS): قياس عدد الإطارات في الثانية التي يعرضها المتصفح، يضمن معدل الإطارات الأعلى انتقالات ورسوم متحركة وتمرير أكثر سلاسة، مما يساهم في تجربة مستخدم أكثر مرونة.

مقاييس أداء وقت التشغيل: تركز هذه الفئة من المقاييس على أداء تنفيذ كود Javascript والعناصر التفاعلية الأخرى المضمنة في تطبيق الويب. تتضمن مقاييس وقت التشغيل المهمة ما يلي:

وقت الموضوع الرئيسي: يقيس الوقت الذي يستغرقه الموضوع الرئيسي للمتصفح، وهو المسؤول عن عرض وتنفيذ JavaScript. يشير وقت الخيط الرئيسي الأقصر إلى سرعة العرض والاستجابة.

يقيس الوقت الذي يستغرقه الموضوع الرئيسي للمتصفح، وهو المسؤول عن عرض وتنفيذ JavaScript. يشير وقت الخيط الرئيسي الأقصر إلى سرعة العرض والاستجابة. المهام الطويلة: المهام الطويلة هي مهام المتصفح التي تستغرق أكثر من 50 مللي ثانية لإكمالها في الموضوع الرئيسي. يساهم العدد الكبير من المهام الطويلة في نشر الصفحات غير المرغوب فيها، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أقل استجابة وأقل سلاسة.

المهام الطويلة هي مهام المتصفح التي تستغرق أكثر من 50 مللي ثانية لإكمالها في الموضوع الرئيسي. يساهم العدد الكبير من المهام الطويلة في نشر الصفحات غير المرغوب فيها، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أقل استجابة وأقل سلاسة. إجمالي وقت الحظر (TBT): يقيس TBT إجمالي مقدار الوقت الذي تم فيه حظر سلسلة الرسائل الرئيسية بسبب المهام الطويلة، مما يعيق التفاعل والعرض. يؤدي تقليل TBT إلى تحسين استجابة الموقع وتجربة المستخدم بشكل عام.

في الختام، تعد مقاييس أداء الواجهة الأمامية ضرورية لتقييم وتحسين تجربة العميل لتطبيقات الويب. في AppMaster ، نحن نلبي هذه الحاجة من خلال التأكد من أن تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام منصتنا تعرض أداءً عالي المستوى في كل جانب قابل للقياس. من خلال المراقبة المستمرة لمعايير الأداء هذه وتحسينها، يمكن للمطورين وفرق المنتجات تحسين تجربة المستخدم ورضاه والاحتفاظ به بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى تطبيقات وأعمال أكثر نجاحًا.