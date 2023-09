Coleta de requisitos de baixo código

A coleta de requisitos Low-code é uma abordagem sistemática para obter, analisar e documentar os objetivos de alto nível e as especificações granulares necessárias para projetar, desenvolver e implantar um aplicativo low-code. Esta etapa inicial crucial no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) facilita um processo de desenvolvimento mais eficiente, eficaz e preciso, descrevendo claramente as expectativas e recursos da solução pretendida, minimizando assim falhas de comunicação, erros e retrabalho.

No contexto de plataformas de desenvolvimento low-code como o AppMaster, o levantamento de requisitos é especialmente importante, pois as capacidades e limitações da plataforma escolhida impactam diretamente na viabilidade e no sucesso da solução proposta. Plataformas Low-code como AppMaster oferecem um conjunto de recursos versáteis, porém específicos de domínio, capacitando os desenvolvedores a criar aplicativos personalizáveis ​​e de implantação rápida, com tempos e custos de desenvolvimento reduzidos.

O processo de coleta de requisitos low-code normalmente é executado de maneira colaborativa e em várias etapas, envolvendo as partes interessadas do projeto, como gerentes de projeto, desenvolvedores, analistas de negócios e usuários finais. Este exercício incentiva uma discussão robusta sobre a visão do projeto, o escopo técnico, a estratégia de implementação e os critérios de aceitação, levando, em última análise, a um conjunto bem definido de requisitos funcionais e não funcionais e orientando as fases subsequentes de design e desenvolvimento.

Um aspecto essencial da coleta de requisitos low-code é compreender as capacidades e restrições específicas da plataforma low-code empregada. Por exemplo, AppMaster oferece recursos poderosos como modelagem visual de dados, design de processos de negócios, API REST e suporte WebSocket e compatibilidade com várias tecnologias, incluindo Go, JavaScript, TypeScript, Kotlin e Swift. No entanto, essas vantagens devem ser levadas em consideração juntamente com as limitações de trabalhar com bancos de dados compatíveis com Postgres e aderir à estrutura de aplicativos móveis orientada por servidor do AppMaster.

Além disso, dada a natureza ágil do desenvolvimento low-code, a recolha de requisitos deve ser abordada com flexibilidade, antecipando a necessidade de acomodar mudanças e iterar continuamente. A capacidade do AppMaster de regenerar aplicativos do zero em 30 segundos permite que os desenvolvedores respondam rapidamente às mudanças nos requisitos ou desenvolvimentos na indústria, promovendo assim um processo de desenvolvimento mais adaptável e reduzindo a probabilidade de acumulação de dívida técnica.

A coleta de requisitos Low-code geralmente consiste em diversas atividades principais, incluindo:

Identificação das partes interessadas: Determine quem tem envolvimento ou interesse direto ou indireto no projeto e em seu resultado, como membros da equipe do projeto, usuários finais, patrocinadores ou autoridades reguladoras. Condução de entrevistas e workshops: Participe de discussões individuais ou em grupo com as partes interessadas para coletar sistematicamente seus insights, expectativas, restrições e prioridades relacionadas ao projeto. Documentando Requisitos: Crie um documento abrangente, estruturado e inequívoco especificando os requisitos funcionais e não funcionais necessários para orientar o design e o desenvolvimento do aplicativo low-code . Este documento pode incluir casos de uso, histórias de usuários, diagramas de fluxo de processos, wireframes, maquetes ou protótipos. Avaliando e priorizando requisitos: Avalie o feedback das partes interessadas, realize uma análise de viabilidade e priorize os requisitos de acordo com o escopo, as restrições e os objetivos do projeto. Obtenção de validação e aprovação: Compartilhe os requisitos documentados e priorizados com as partes interessadas para obter seu acordo e adesão, garantindo que todas as partes compartilhem um entendimento comum dos objetivos e especificações do projeto. Manutenção e gerenciamento de requisitos: Revise, revise e mantenha regularmente a documentação de requisitos durante todo o processo de desenvolvimento à medida que surgem novas informações, prioridades ou restrições.

Concluindo, a coleta de requisitos low-code é uma etapa preparatória crucial no processo de desenvolvimento low-code, garantindo que uma compreensão clara, abrangente e precisa dos objetivos e especificações do projeto seja estabelecida desde o início. Ao envolver as partes interessadas relevantes, explorar e documentar minuciosamente os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação pretendida e adotar uma abordagem flexível e iterativa, os desenvolvedores que utilizam plataformas low-code como o AppMaster podem navegar pelas restrições e capitalizar as oportunidades oferecidas por essas ferramentas poderosas para fornecer soluções de software personalizadas, escaláveis, econômicas e de rápida implantação.