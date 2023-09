Die Erfassung von Low-code Anforderungen ist ein systematischer Ansatz zur Ermittlung, Analyse und Dokumentation der übergeordneten Ziele und detaillierten Spezifikationen, die für den Entwurf, die Entwicklung und die Bereitstellung einer low-code Anwendung erforderlich sind. Dieser entscheidende Vorschritt im Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) ermöglicht einen effizienteren, effektiveren und genaueren Entwicklungsprozess, indem er die Erwartungen und Merkmale der beabsichtigten Lösung klar darlegt und so Missverständnisse, Fehler und Nacharbeiten minimiert.

Im Kontext von low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster ist die Anforderungserfassung besonders wichtig, da die Fähigkeiten und Einschränkungen der gewählten Plattform direkten Einfluss auf die Machbarkeit und den Erfolg der vorgeschlagenen Lösung haben. Low-code Plattformen wie AppMaster bieten einen vielseitigen und dennoch domänenspezifischen Funktionsumfang, der es Entwicklern ermöglicht, anpassbare, schnell einsetzbare Anwendungen mit reduzierten Entwicklungszeiten und -kosten zu erstellen.

Der low-code Anforderungserfassungsprozess wird in der Regel in einem mehrstufigen, kollaborativen Verfahren durchgeführt, an dem Projektbeteiligte wie Projektmanager, Entwickler, Geschäftsanalysten und Endbenutzer beteiligt sind. Diese Übung fördert eine ausführliche Diskussion der Vision, des technischen Umfangs, der Implementierungsstrategie und der Akzeptanzkriterien des Projekts, die letztendlich zu einem klar definierten Satz funktionaler und nichtfunktionaler Anforderungen führt und als Leitfaden für die nachfolgenden Entwurfs- und Entwicklungsphasen dient.

Ein wesentlicher Aspekt der Erfassung von low-code Anforderungen ist das Verständnis der spezifischen Fähigkeiten und Einschränkungen der verwendeten low-code Plattform. AppMaster bietet beispielsweise leistungsstarke Funktionen wie visuelle Datenmodellierung, Geschäftsprozessdesign, REST-API- und WebSocket-Unterstützung sowie Kompatibilität mit mehreren Technologien, darunter Go, JavaScript, TypeScript, Kotlin und Swift. Diese Vorteile sollten jedoch neben den Einschränkungen der Arbeit mit Postgres-kompatiblen Datenbanken und der Einhaltung des servergesteuerten mobilen App-Frameworks von AppMaster berücksichtigt werden.

Darüber hinaus sollte angesichts der agilen Natur der low-code Entwicklung die Anforderungserfassung flexibel angegangen werden und die Notwendigkeit antizipieren, Änderungen zu berücksichtigen und kontinuierlich zu iterieren. Die Fähigkeit von AppMaster, Anwendungen innerhalb von 30 Sekunden von Grund auf neu zu generieren, ermöglicht es Entwicklern, schnell auf sich ändernde Anforderungen oder Entwicklungen in der Branche zu reagieren, wodurch ein anpassungsfähigerer Entwicklungsprozess gefördert und die Wahrscheinlichkeit einer Anhäufung technischer Schulden verringert wird.

Die Erfassung Low-code Anforderungen besteht normalerweise aus mehreren Schlüsselaktivitäten, darunter:

Identifizierung von Stakeholdern: Bestimmen Sie, wer direkt oder indirekt an dem Projekt und seinem Ergebnis beteiligt oder interessiert ist, z. B. Projektteammitglieder, Endbenutzer, Sponsoren oder Regulierungsbehörden. Durchführung von Interviews und Workshops: Nehmen Sie an Einzel- oder Gruppendiskussionen mit Stakeholdern teil, um systematisch deren Erkenntnisse, Erwartungen, Einschränkungen und Prioritäten im Zusammenhang mit dem Projekt zu sammeln. Anforderungen dokumentieren: Erstellen Sie ein umfassendes, strukturiertes und eindeutiges Dokument, in dem die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen spezifiziert werden, die für den Entwurf und die Entwicklung der low-code Anwendung erforderlich sind. Dieses Dokument kann Anwendungsfälle, User Stories, Prozessflussdiagramme, Wireframes, Mockups oder Prototypen enthalten. Anforderungen bewerten und priorisieren: Bewerten Sie das Feedback der Stakeholder, führen Sie eine Machbarkeitsanalyse durch und priorisieren Sie Anforderungen entsprechend dem Umfang, den Einschränkungen und den Zielen des Projekts. Validierung und Genehmigung einholen: Teilen Sie die dokumentierten und priorisierten Anforderungen mit den Stakeholdern, um deren Zustimmung und Zustimmung zu gewinnen und sicherzustellen, dass alle Parteien ein gemeinsames Verständnis der Ziele und Spezifikationen des Projekts haben. Anforderungen pflegen und verwalten: Überprüfen, überarbeiten und pflegen Sie die Anforderungsdokumentation während des gesamten Entwicklungsprozesses regelmäßig, wenn neue Informationen, Prioritäten oder Einschränkungen auftreten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfassung low-code Anforderungen ein entscheidender vorbereitender Schritt im low-code Entwicklungsprozess ist und sicherstellt, dass von Anfang an ein klares, umfassendes und genaues Verständnis der Ziele und Spezifikationen des Projekts entsteht. Durch die Einbindung relevanter Stakeholder, die gründliche Untersuchung und Dokumentation der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen der beabsichtigten Anwendung sowie die Übernahme eines flexiblen, iterativen Ansatzes können Entwickler low-code Plattformen wie AppMaster nutzen, die Einschränkungen überwinden und die Möglichkeiten nutzen, die diese leistungsstarken Tools bieten Bereitstellung maßgeschneiderter, skalierbarer, kostengünstiger und schnell einsetzbarer Softwarelösungen.