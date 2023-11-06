أدوات اختبار قابلية التوسع هي تطبيقات برمجية متخصصة مصممة للتحقق من الحفاظ على أداء التطبيق واستجابته أو تحسينهما مع زيادة الطلب على التطبيق في سياق النشر على نطاق واسع. إنها تلعب دورًا حاسمًا في ضمان تجربة المستخدم المثلى والتنفيذ الناجح، وكذلك في استيعاب النمو المستقبلي وتقليل الديون الفنية. يتم استخدام هذه الأدوات من قبل مطوري البرامج ومهندسي ضمان الجودة (QA) لمحاكاة الأحمال المتوقعة وغير المتوقعة، وتقييم استهلاك الموارد، وتحديد الاختناقات، والكشف عن مجالات التحسين المحتملة لتعزيز قابلية التوسع في التطبيقات.

مع تزايد الطلب على حلول البرمجيات القابلة للتطوير في عالم اليوم الرقمي بشكل متزايد، أصبح اختبار قابلية التوسع عنصرًا حاسمًا في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2021، مع توقع نمو برمجيات المؤسسات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 10.8% من عام 2020 حتى عام 2021. ويسلط هذا الاعتماد الهائل على البرمجيات الضوء على أهمية توظيف قابلية التوسع أدوات الاختبار للتأكد من أن التطبيقات يمكنها التعامل مع النمو المتوقع والطلبات بسلاسة.

تختلف وظائف وإمكانيات أدوات اختبار قابلية التوسع بشكل كبير، ولكنها تتضمن عادةً ميزات مثل توليد التحميل ومراقبة الموارد ووقت الاستجابة وتحديد عنق الزجاجة وإنشاء التقارير. تتضمن بعض أدوات اختبار قابلية التوسع الأكثر شيوعًا في السوق Apache JMeter وGatling وLoadRunner وTaurus وغيرها.

في جوهر اختبار قابلية التوسع، توجد القدرة على محاكاة الأحمال المختلفة وضبط حجم الطلبات وتعقيدها ديناميكيًا لمحاكاة ظروف الحياة الواقعية بدقة. يتيح ذلك للمطورين وفرق ضمان الجودة تحديد ومعالجة الاختناقات ومشكلات الأداء بشكل استباقي، مما يؤدي إلى تطبيق أكثر استقرارًا وأداءً وقابلية للتطوير. وبالتالي، بمساعدة أدوات اختبار قابلية التوسع، يمكن للمطورين تحديد المجالات التي قد يحتاج فيها التطبيق إلى التحسين بكفاءة، بدءًا من إعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتقليل استعلامات قاعدة البيانات إلى تحسين اتصالات الشبكة أو زيادة موارد الأجهزة عند الحاجة.

أحد الجوانب الحاسمة لاختبار قابلية التوسع هو تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة (KPIs) لقياسها ومراقبتها. عادةً، تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية هذه وقت الاستجابة والإنتاجية ومعدل الخطأ واستخدام الموارد (وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة والقرص). يمكن عادةً دمج أدوات اختبار قابلية التوسع في SDLC لالتقاط مؤشرات الأداء الرئيسية هذه بشكل استباقي، مما يوفر رؤى قيمة يمكنها اتخاذ قرارات أكثر استنارة مع تقدم التطبيق خلال مراحل تطوير خطوط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD).

في سياق منصة AppMaster no-code ، تُعرف التطبيقات التي تم إنشاؤها بقدرتها الرائعة على التوسع وقابلية التكيف مع العديد من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. يمكّن النظام الأساسي المطورين من إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات REST ونقاط endpoints WSS بشكل مرئي، كل ذلك أثناء إدارة عمليات ترحيل مخطط قاعدة البيانات وإنشاء وثائق التفاخر (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة). AppMaster قادر على إنشاء تطبيقات في العديد من لغات البرمجة والأطر والمكتبات، مثل Go (golang) وVue3 وJS/TS وKotlin و SwiftUI ، مما يلبي بشكل فعال مجموعة واسعة من تفضيلات التطوير.

تضمن منصة AppMaster أن قابلية التوسع والأداء للتطبيقات التي تم إنشاؤها تلبي أعلى المعايير من خلال تجديد التطبيقات باستمرار من الصفر عند ظهور تغييرات لإزالة أي ديون فنية. من خلال دمج أدوات اختبار قابلية التوسع ضمن البيئة القوية للنظام الأساسي، يمكن للمستخدمين التحقق بسرعة من قدرات تطبيقاتهم في ظل مجموعة متنوعة من الأحمال وظروف الضغط، مما يمنع تدهور الأداء أو تجارب المستخدم السلبية الناجمة عن الاختناقات غير المتوقعة.

خلاصة القول، تعد أدوات اختبار قابلية التوسع ضرورية للتحقق من قدرة التطبيق على التعامل مع النمو في الطلب والموارد، مما يضمن تجربة المستخدم المثلى. يتطلب الاستخدام الواسع النطاق للحلول البرمجية في جميع أنحاء العالم استخدام هذه الأدوات لتحديد ومعالجة اختناقات الأداء بشكل استباقي، مما يضمن أن التطبيقات قادرة على التوسع لتتوافق مع متطلبات البيئات الديناميكية الحالية. في منصات مثل AppMaster ، تلعب هذه الأدوات دورًا مهمًا في الحفاظ على أعلى مستويات أداء التطبيق واستقراره وقابلية التوسع.