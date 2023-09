Bereitstellungsbild

Ein Deployment Image bezieht sich im Zusammenhang mit der Softwarebereitstellung auf eine eigenständige, vorkonfigurierte Softwareeinheit, die für die Bereitstellung auf Zielsystemen oder der Zielinfrastruktur zusammengestellt und verpackt wird. Das Image enthält normalerweise alle erforderlichen Daten, Dateien, Bibliotheken, Umgebungseinstellungen und Abhängigkeiten, die erforderlich sind, um eine Anwendung auf verschiedenen Plattformen oder Umgebungen konsistent auszuführen. Diese Paketeinheit stellt sicher, dass die Anwendung nahtlos und ohne Abhängigkeitsprobleme oder Konfigurationskonflikte ausgeführt wird, wodurch der Bereitstellungsprozess rationalisiert und unerwartete Fehler oder Ausfälle minimiert werden.

Bereitstellungsimages spielen in modernen Softwareentwicklungspraktiken wie Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD) eine entscheidende Rolle, da sie Entwicklern die schnelle und konsistente Bereitstellung ihrer Anwendungen in mehreren Umgebungen ermöglichen. Die Verwendung von Bereitstellungs-Images ist aufgrund der weit verbreiteten Einführung von Containerisierungstechnologien wie Docker und Kubernetes, die stark auf der Bereitstellung von Anwendungen mithilfe von Container-Images basieren, immer beliebter geworden.

Das Erstellen eines Bereitstellungsimages umfasst in der Regel eine Reihe von Schritten, beginnend mit der Auswahl eines geeigneten Basisimages, das normalerweise das Betriebssystem und die relevanten Laufzeitumgebungen umfasst, die von der Anwendung benötigt werden. Beispielsweise werden in der no-code Plattform von AppMaster Backend-Anwendungen mit der Programmiersprache Go generiert, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework erstellt und mobile Anwendungen verwenden Kotlin und Jetpack Compose für Android oder SwiftUI für iOS. Daher würde ein Basis-Image für eine AppMaster Backend-Anwendung die notwendigen Komponenten und Bibliotheken enthalten, die für die Go-Sprache und die Laufzeitumgebung spezifisch sind.

Als Nächstes werden der Quellcode, die Bibliotheken und alle zusätzlichen Dateien der Anwendung, die während der Laufzeit benötigt werden, zum Basis-Image hinzugefügt. Anschließend werden die erforderlichen Umgebungseinstellungen und Konfigurationen angegeben, die für die ordnungsgemäße Funktion der Anwendung erforderlich sind. Das Ergebnis ist ein vollständiges, eigenständiges Abbild der Anwendung, das mit minimalem Aufwand auf Zielsystemen oder Infrastruktur bereitgestellt werden kann.

Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung von Bereitstellungsimages im Softwarebereitstellungsprozess ist das Konzept der Unveränderlichkeit. Unveränderlichkeit stellt sicher, dass sich ein einmal erstelltes Bereitstellungsimage während seines Lebenszyklus nicht ändert, wodurch das Risiko von Umgebungsabweichungen eliminiert und Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Umgebungen oder Plattformen reduziert werden. Dies schafft einen vorhersehbaren Bereitstellungsprozess und stellt sicher, dass immer dieselbe Version der Anwendung auf verschiedenen Instanzen bereitgestellt wird.

Darüber hinaus fördern Bereitstellungsimages auch die Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit von Anwendungen. Durch den Einsatz von Container-Orchestrierungssystemen wie Kubernetes können Bereitstellungs-Images automatisch skaliert werden, um den Anforderungen der Anwendung zu entsprechen, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Dies ist besonders in Hochlastszenarien von Vorteil, da so sichergestellt wird, dass die Anwendung auch unter hoher Last reaktionsfähig und effizient bleibt.

Die no-code Plattform von AppMaster basiert auf dem Deployment-Image-Konzept, bei dem Backend-Anwendungen in Docker-Container gepackt werden, sobald der Kunde auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt. Dadurch können AppMaster Kunden ihre Anwendungen bei Bedarf nahtlos in Cloud-Umgebungen oder sogar in der lokalen Infrastruktur bereitstellen. Da das Bereitstellungsimage alle erforderlichen Komponenten, Bibliotheken und Konfigurationen enthält, können Benutzer sicher sein, dass ihre Anwendungen auf ihren Bereitstellungszielen konsistent und zuverlässig ausgeführt werden.

Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen Kunden, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel ihrer mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen, alles dank der Verwendung von Bereitstellungsimages und deren Unveränderlichkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Bereitstellungsimage ein wesentlicher Aspekt moderner Softwarebereitstellungspraktiken ist, der eine konsistente, zuverlässige und skalierbare Anwendungsbereitstellung über verschiedene Umgebungen und Plattformen hinweg gewährleistet. Durch die Integration von Bereitstellungs-Images in Plattformen wie AppMaster können Entwickler ihre Bereitstellungsprozesse optimieren, unerwartete Fehler minimieren und sicherstellen, dass ihre Anwendungen unabhängig vom Bereitstellungsziel reibungslos und effizient laufen.