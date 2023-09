SSR (renderização do lado do servidor)

A renderização do lado do servidor (SSR) refere-se à técnica de renderização de páginas da web no servidor antes de serem enviadas ao navegador do cliente. Isso permite que os aplicativos da web sejam otimizados para melhor desempenho, tempos de carregamento inicial e eficácia de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO). Em uma abordagem SSR, o servidor cuida tanto do processo de renderização quanto da entrega do conteúdo HTML totalmente formado ao navegador do cliente, melhorando a experiência do usuário ao reduzir o tempo que o cliente leva para renderizar a página e exibi-la.

Considerando a importância da experiência do usuário e do SEO no cenário digital atual, o SSR tornou-se um aspecto crucial do desenvolvimento de sites. Isto é particularmente verdadeiro para aplicações web que exigem processamento JavaScript extensivo do lado do cliente, onde o SSR pode reduzir significativamente a carga de trabalho no dispositivo do usuário, acelerando o tempo de carregamento inicial e garantindo que os mecanismos de pesquisa possam rastrear e indexar facilmente o conteúdo do site.

Na AppMaster, entendemos a importância do SSR na otimização de aplicações web, e nossa plataforma integra perfeitamente técnicas de SSR para melhorar o desempenho dos produtos finais. Com AppMaster, os usuários podem criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (chamamos de Processos de Negócios) via BP Designer visual, API REST e WSS Endpoints, criando aplicações web dinâmicas e interativas. Nossa abordagem SSR eficiente garante que os usuários possam criar aplicativos rápidos, eficientes e altamente eficazes em SEO.

Uma das principais vantagens de usar SSR é que ele melhora a métrica TTFB (Time to First Byte), que é uma medida do tempo que leva para o navegador de um usuário receber o primeiro byte de dados do servidor. Por sua vez, isso impacta positivamente a velocidade de renderização inicial e o desempenho geral do site. Além disso, o SSR elimina a necessidade de renderização do lado do cliente pelo navegador, o que significa que os usuários com dispositivos e conexões de Internet mais lentos ainda podem desfrutar de uma experiência responsiva. Essa otimização ajuda a aumentar o envolvimento e a satisfação geral do usuário, levando a taxas de retenção mais altas e melhores resultados de negócios.

Embora o SSR geralmente consuma mais recursos para o servidor, práticas modernas de desenvolvimento e tecnologias eficientes do lado do servidor (como Go) permitem alta simultaneidade e excelentes tempos de resposta. Isso elimina possíveis gargalos e garante que o servidor possa lidar com um grande volume de solicitações simultâneas e, ao mesmo tempo, renderizar e entregar conteúdo em tempo hábil. Como resultado, os aplicativos gerados pelo AppMaster demonstram escalabilidade incrível para casos de uso corporativos e de alta carga.

Além de melhorar o desempenho e a experiência do usuário, o SSR também é benéfico do ponto de vista de SEO. Mecanismos de pesquisa como o Google contam com a capacidade de rastrear e indexar o conteúdo de sites para determinar suas classificações nos resultados de pesquisa. Ao renderizar a página da web no lado do servidor e fornecer conteúdo HTML totalmente formado, o SSR garante que os mecanismos de pesquisa possam analisar e compreender facilmente a estrutura e o conteúdo do site. Em última análise, isso leva a melhores classificações da página de resultados do mecanismo de pesquisa (SERP), direcionando o tráfego orgânico e melhorando a visibilidade geral do aplicativo.

A integração do SSR em uma aplicação web existente pode ser um processo complexo; entretanto, a plataforma AppMaster simplifica a integração por meio de seu ambiente de desenvolvimento visual abrangente. Os processos automatizados do AppMaster geram a infraestrutura necessária de back-end, front-end e API para incorporar perfeitamente o SSR ao aplicativo final. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem em criar a experiência de usuário perfeita sem a necessidade de amplo conhecimento de programação no servidor.

Além disso, a capacidade do AppMaster de regenerar aplicativos do zero elimina qualquer dívida técnica associada à implementação de SSR. Isso significa que, à medida que são feitas alterações nos requisitos do aplicativo ou surgem novas tecnologias, o SSR pode ser perfeitamente integrado e atualizado para manter o aplicativo otimizado e com desempenho.

Concluindo, a renderização do lado do servidor (SSR) é um aspecto vital do desenvolvimento de sites modernos que garante desempenho ideal, experiência do usuário e otimização de mecanismo de pesquisa. Ao usar a plataforma no-code do AppMaster, os desenvolvedores podem incorporar facilmente técnicas de SSR em seus aplicativos da web, garantindo uma experiência perfeita e otimizada para seus usuários e melhorando suas classificações nos mecanismos de pesquisa. Com AppMaster à sua disposição, os desenvolvedores podem criar soluções de software abrangentes e escaláveis ​​que aproveitam totalmente os benefícios do SSR, dando aos seus aplicativos a vantagem necessária para se destacarem no competitivo cenário digital atual.