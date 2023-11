Eine Argumentliste, auch Parameterliste oder Signatur genannt, ist eine Kernkomponente benutzerdefinierter Funktionen in der Softwareentwicklung. Es definiert die Eingabevariablen, die eine Funktion benötigt, um ihre Hauptaufgabe auszuführen und eine erwartete Ausgabe zurückzugeben. Benutzerdefinierte Funktionen, insbesondere solche, die mit der no-code Plattform AppMaster erstellt wurden, basieren auf diesen Argumentlisten, um eine vielseitige und sichere Methode der Interaktion zwischen verschiedenen Teilen der Anwendungslogik bereitzustellen und gleichzeitig die für die Funktion spezifische Datentransformationslogik zu kapseln.

Eine klar definierte Argumentliste spielt eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung des Entwicklungsprozesses, der Verbesserung der Codelesbarkeit und der Verbesserung der Gesamtqualität der Software. Die Argumentliste stellt sicher, dass die richtigen Datentypen als Eingabe für die Funktion bereitgestellt werden, schützt so vor unvorhergesehenen Fehlern und vereinfacht den Debugging-Prozess. Bei Großprojekten, die aus komplexen Interaktionsmustern und mehreren verbundenen Funktionen bestehen, wird dies noch wichtiger.

Argumentlisten können basierend auf ihrem erwarteten Verhalten in zwei Typen eingeteilt werden: Eingabeargumente (auch Parameter genannt) und Ausgabeargumente (auch Rückgabewerte oder Ergebnisse genannt). Innerhalb der AppMaster Plattform werden beide Arten von Argumenten im Business Process Designer und anderen Komponenten wie Web BP Designer, Mobile BP Designer und REST API visuell dargestellt.

Eingabeargumente sind die primären Variablen, die beim Aufruf der Funktion übergeben werden. Diese Argumente dienen als Ausgangspunkt für die Kernlogik der Funktion und können aus einer breiten Palette von Datentypen bestehen, beispielsweise Zahlen, Zeichenfolgen, Arrays und Objekten. Benutzerdefinierte Funktionen in AppMaster können mehrere Eingabeargumente akzeptieren, wodurch Entwickler flexiblere und anpassungsfähigere Anwendungen entwerfen können.

Ausgabeargumente hingegen repräsentieren das Endergebnis der Funktion. Sobald die Funktion die Eingabeargumente verarbeitet und ihre beabsichtigte Operation ausgeführt hat, gibt sie einen einzelnen Ausgabewert oder eine strukturierte Ausgabe zurück, beispielsweise ein Objekt oder ein Array. Diese Ausgabe kann dann von anderen Komponenten in der Anwendung verwendet werden, um weitere Logik anzutreiben oder Daten auf der Benutzeroberfläche anzuzeigen.

Zusätzlich zur Definition der Datentypen für Eingabe- und Ausgabeargumente kann die Argumentliste auch optionale Parameter mit Standardwerten enthalten. Diese Standardwerte ermöglichen eine reibungslosere Integration der benutzerdefinierten Funktion in den breiteren Anwendungskontext. Beispielsweise könnte in der Argumentliste einer benutzerdefinierten Funktion zur Berechnung von Steuern ein Standardwert für den Steuersatz angegeben sein. Immer wenn die Funktion ohne einen bestimmten Steuersatz aufgerufen wird, kann sie auf diesen Standardwert zurückgreifen und so ein konsistentes Verhalten in der gesamten Anwendung gewährleisten.

Darüber hinaus können Argumentlisten in benutzerdefinierten Funktionen Typprüfungen und optionale Typanmerkungen nutzen und so die Sicherheit und Wartbarkeit des Codes erhöhen. Typanmerkungen helfen Entwicklern, die erwarteten Eingabe- und Ausgabedatentypen zu verstehen, wodurch potenzielle Fehler reduziert und Codeüberprüfungen vereinfacht werden. Darüber hinaus ermöglichen sie Intellisense- und Autovervollständigungsfunktionen, wodurch der Entwicklungsprozess schneller und effizienter wird.

Mithilfe der AppMaster Plattform können Entwickler mithilfe verschiedener visueller Tools, wie drag-and-drop Komponenten zum Entwerfen von Benutzeroberflächen und visuellen Tools zum Erstellen von Geschäftsprozessen, benutzerdefinierte Funktionen mit Argumentlisten erstellen. Durch diesen Ansatz entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Codebearbeitung, sodass sich Entwickler mehr auf das Design, die Logik und die Funktionalität der Anwendung konzentrieren können.

Als vielseitige no-code Plattform unterstützt AppMaster verschiedene Datentypen wie Zahlen, Zeichenfolgen, Arrays, Objekte und mehr für Eingabe- und Ausgabeargumente in benutzerdefinierten Funktionen. Mit dieser Funktion können Entwickler komplexe Anwendungen erstellen, die gängigen Programmierpraktiken entsprechen, und so die nahtlose Integration und Wiederverwendbarkeit benutzerdefinierter Funktionen erleichtern, was wiederum die Wartbarkeit des Codes fördert und technische Schulden reduziert.

Darüber hinaus stellt die Unterstützung von AppMaster für gängige Mobil- und Webanwendungs-Frameworks wie Vue3 für Webanwendungen und Kotlin/ Jetpack Compose und SwiftUI für Android bzw. iOS sicher, dass benutzerdefinierte Funktionen mit Argumentlisten, die innerhalb der AppMaster Plattform generiert werden, hochleistungsfähig sind. effizient und kompatibel mit modernen Anwendungsentwicklungspraktiken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Argumentlisten ein grundlegender Baustein beim Entwurf benutzerdefinierter Funktionen innerhalb der AppMaster no-code Plattform und der Softwareentwicklung im Allgemeinen sind. Sie ermöglichen es Entwicklern, wiederverwendbaren, sauber gekapselten Code mit reduzierten Fehlerraten und verbesserter Wartbarkeit über die gesamte Lebensdauer einer Anwendung zu erstellen. Durch die Nutzung der visuellen Tools von AppMaster können Entwickler hochgradig individuelle Anwendungen mit komplexen und gut strukturierten Argumentlisten erstellen, die mehrere Branchen und Anwendungsfälle abdecken.