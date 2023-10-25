وظيفة نقية

في سياق الوظائف المخصصة، تعتبر الوظيفة النقية نوعًا من الوظائف ذات خاصيتين أساسيتين: الحتمية وعدم وجود آثار جانبية. إنه يلعب دورًا مهمًا في نموذج البرمجة الوظيفية، مما يوفر أساسًا لإمكانية التنبؤ وقابلية الاختبار وقابلية الصيانة في تطوير البرمجيات. تلتزم منصة AppMaster no-code بأفضل ممارسات البرمجة، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات فعالة وموثوقة عبر مختلف المجالات.

تشير الحتمية إلى خاصية الدالة التي، عند إعطاء نفس المدخلات، تنتج دائمًا نفس المخرجات. بمعنى آخر، يتم تحديد مخرجات الوظيفة فقط من خلال قيم الإدخال الخاصة بها ولا تتأثر بأي حالة أو عوامل خارجية. يوفر هذا ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاختبار وتصحيح الأخطاء، حيث يمكن فحص الوظيفة الحتمية بدقة من خلال مقارنات بسيطة بين المدخلات والمخرجات.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار دالة تحسب مربع عدد صحيح:

وظيفة مربع (خ) { العودة س * س؛ }

تعتبر الدالة المربعة حتمية لأنها تُرجع دائمًا نفس النتيجة لنفس قيمة الإدخال. نظرًا للمدخل 3، فإنه سينتج دائمًا المخرج 9، بغض النظر عن أي عوامل خارجية أو تغييرات في حالة التطبيق.

ويعني عدم وجود آثار جانبية أن الوظيفة النقية لا تغير أي حالة خارجية أو تنتج أي تغييرات ملحوظة خارج نطاقها. وبشكل أكثر تحديدًا، فهو لا يقوم بتعديل أي من قيم الإدخال أو المتغيرات العامة، ولا يتفاعل مع الأنظمة الخارجية مثل قواعد البيانات أو أنظمة الملفات أو اتصالات الشبكة. تضمن هذه الخاصية عزل سلوك الوظيفة، مما يسهل التفكير والتنبؤ بعواقب استدعاء الوظيفة.

بالاستمرار في مثال الدالة المربعة، فإنها تلبي معيار عدم وجود آثار جانبية لأنها لا تعدل أي حالة خارجية أو تنفذ أي عمليات إدخال/إخراج. إنه يعمل فقط على قيمة الإدخال، ويترك بقية حالة التطبيق دون تغيير.

تتضمن الأمثلة الأخرى للوظائف النقية العمليات الحسابية ومعالجة السلسلة وتحويلات البيانات التي لا تتضمن أي حسابات ذات حالة أو عمليات إدخال/إخراج.

توفر الوظائف النقية العديد من الفوائد الرئيسية في تطوير البرمجيات. إحدى هذه المزايا هي إمكانية إعادة الاستخدام . نظرًا لأن الوظائف البحتة تركز فقط على مدخلاتها ومخرجاتها، فيمكن إعادة استخدامها بسهولة عبر أجزاء مختلفة من التطبيق دون التسبب في تأثيرات غير مقصودة أو ترابطات. علاوة على ذلك، تميل الوظائف النقية إلى أن تكون صغيرة ومركزة نسبيًا، مما يعزز مبدأ التصميم المعياري الذي يشجع على فصل الاهتمامات وتقليل تعقيد التعليمات البرمجية.

فائدة أخرى للوظائف البحتة هي قابلية الاختبار . نظرًا لحتميتها وعدم وجود آثار جانبية، يمكن اختبار الوظائف النقية بسهولة عبر أساليب الاختبار الآلي، مثل اختبار الوحدة أو الاختبار القائم على الممتلكات. تعمل الطبيعة المتوقعة للوظائف النقية على تبسيط عملية إنشاء حالة الاختبار وتساعد على اكتشاف المشكلات في وقت مبكر من دورة التطوير.

تعمل الوظائف البحتة أيضًا على تمكين تقنيات التحسين المختلفة، مثل الحفظ، والذي يتضمن التخزين المؤقت لنتائج استدعاءات الوظائف لتجنب الحسابات الزائدة عن الحاجة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسينات كبيرة في الأداء في الحالات التي يتم فيها تمرير نفس قيم الإدخال بشكل متكرر إلى الوظيفة.

وأخيرًا، تجعل الوظائف الخالصة البرامج أكثر قابلية للصيانة من خلال تعزيز البساطة وسهولة القراءة والتصميم القائم على الوحدات النمطية. ونتيجة لذلك، يمكن لمهندسي البرمجيات فهم التعليمات البرمجية وتعديلها وتوسيعها بسهولة أكبر، مع تقليل مخاطر إدخال الأخطاء والديون الفنية.

في منصة AppMaster ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مزايا الوظائف النقية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية للخادم وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. ومن خلال دمج أفضل الممارسات هذه، تعرض التطبيقات التي تم إنشاؤها أداءً رائعًا وقابلية للتوسعة وخصائص الصيانة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمشاريع عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.