يعد اختبار قبول المستخدم (UAT) مرحلة حاسمة في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) التي تضمن أن البرنامج المطور يلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات المستخدمين المقصودين. إنها مرحلة الاختبار النهائية التي يتم تنفيذها من قبل المستخدمين النهائيين أو ممثليهم قبل نشر البرنامج للتحقق من أن الحل يعمل كما هو متوقع في سيناريوهات العالم الحقيقي. يعد إجراء UAT أمرًا ضروريًا للتأكد من أن البرنامج مناسب للغرض ويمكنه تنفيذ وظائفه المقصودة بنجاح، وبالتالي زيادة رضا المستخدم وتقليل مخاطر مشكلات ما بعد النشر.

يختلف اختبار UAT عن مراحل الاختبار الأخرى، مثل اختبار الوحدة والتكامل واختبار النظام، حيث يركز على وجهة نظر المستخدم ويستخدم سيناريوهات واقعية بدلاً من حالات الاختبار التقليدية. يعد هذا النهج مفيدًا في تحديد المشكلات التي ربما لم تكن واضحة خلال مراحل الاختبار السابقة، مما يؤدي إلى حل برمجي أكثر قوة وموثوقية. AppMaster ، كونه نظامًا no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يدمج UAT في عملية الاختبار الخاصة به لضمان توافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع متطلبات المستخدم وتوقعاته.

يتم تسليط الضوء على أهمية UAT في SDLC من خلال الأبحاث والإحصاءات المختلفة. اقترحت دراسة أجراها IEEE عام 2017 أن المشاريع التي تطبق UAT بشكل مناسب واجهت عيوبًا برمجية أقل بنسبة 5.5% بعد النشر. بالإضافة إلى ذلك، قدّر تقرير عام 2018 الصادر عن اتحاد جودة برمجيات تكنولوجيا المعلومات (CISQ) أن البرامج ذات الجودة الرديئة تكلف المؤسسات الأمريكية حوالي 2.84 تريليون دولار، مما يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى عمليات UAT دقيقة لتجنب تكبد هذه النفقات.

يتكون اختبار UAT من عدة خطوات، بما في ذلك التخطيط وتصميم سيناريوهات الاختبار وتنفيذها والإبلاغ عن نتائج الاختبار والحصول على تعليقات المستخدمين. تتضمن هذه العملية عادةً أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل مديري المشاريع ومحللي الأعمال ومختبري البرامج والمطورين والمستخدمين النهائيين أو ممثلي العملاء. في مرحلة التخطيط، يتم تحديد نطاق وأهداف UAT، مما يضمن التركيز الواضح على متطلبات المستخدم بناءً على احتياجاتهم الوظيفية وغير الوظيفية. خلال هذه المرحلة، يتم أيضًا تحديد عوامل مختلفة، مثل أدوار المستخدم والمسؤوليات وبيئات الاختبار.

يتضمن تصميم سيناريوهات الاختبار وحالات الاختبار تحديد مواقف الاستخدام في العالم الحقيقي وتفصيل خطوات تنفيذها. قد تشمل سيناريوهات الاختبار العمليات الروتينية، وشروط الحدود، وتغيرات إدخال البيانات لضمان التغطية الشاملة. يجب أن تكون هذه السيناريوهات مستمدة من وثائق المتطلبات، مثل قصص المستخدم أو حالات الاستخدام أو مواصفات متطلبات النظام (SRS).

في مرحلة التنفيذ، يتم تنفيذ سيناريوهات الاختبار بواسطة المستخدمين النهائيين أو ممثليهم باستخدام البرنامج، مما يؤدي إلى تكرار ظروف التشغيل الواقعية. تساعد هذه الخطوة في تحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على تجربة المستخدم، مثل سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والاستجابة. يتم توثيق أي مشكلات يتم اكتشافها أثناء عملية الاختبار وإبلاغ فريق التطوير بها لحلها. قد يحتاج الفريق إلى إجراء تكرارات متعددة لعملية الاختبار حتى يتم اعتبار البرنامج مقبولاً.

عند الانتهاء بنجاح من مرحلة UAT، يتم الإبلاغ عن نتائج الاختبار، إلى جانب تعليقات المستخدمين، وتحليلها. يستخدم الفريق هذه المعلومات لضمان معالجة جميع المشكلات التي تم تحديدها، وإدراج اقتراحات المستخدمين، ويكون البرنامج جاهزًا للنشر في النهاية. عادةً ما يقوم أصحاب المصلحة بالتوقيع على اختبار UAT في هذه المرحلة، للإشارة إلى أن البرنامج يلبي المتطلبات المتفق عليها ويمكنه المتابعة إلى مرحلة النشر.

يمكن رؤية مثال على تنفيذ UAT الناجح في AppMaster ، حيث توفر المنصة القدرة على تصميم واختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل مرئي باستخدام نهج no-code. تتيح هذه الطريقة المبتكرة عملية UAT مبسطة من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم دون كتابة أي تعليمات برمجية، مما يقلل بشكل كبير من جهد الاختبار والوقت اللازم لتحسين التطبيقات. علاوة على ذلك، بينما يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات من الصفر لكل تغيير في المخططات، فإن النظام الأساسي يزيل بشكل فعال الديون الفنية، مما يضمن بقاء البرنامج محدثًا وموثوقًا للمستخدمين.

في الختام، يعد اختبار قبول المستخدم (UAT) عنصرًا لا غنى عنه في SDLC، حيث يلعب دورًا حاسمًا في ضمان الجودة الشاملة وفعالية تطبيقات البرامج. ومن خلال إشراك المستخدمين النهائيين في عملية الاختبار ومعالجة توقعاتهم، يمكن للمؤسسات تعزيز رضا المستخدمين وتقليل مشكلات ما بعد النشر وضمان إطلاق البرنامج بنجاح. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، من خلال منهجها no-code ، على تبسيط عملية UAT، مما يمكّن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقات عالية الجودة مع زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف.