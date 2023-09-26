يعد اختبار الأداء، في سياق اختبار البرامج وضمان الجودة، جانبًا حاسمًا في عملية تطوير البرامج الشاملة. إنها طريقة منهجية تهدف إلى تقييم والتحقق من الاستقرار والسرعة والاستجابة وقابلية التوسع لتطبيق برمجي أو نظام أو مكون في ظل مجموعة محددة مسبقًا من ظروف التحميل والضغط والتحمل. في الأساس، يتم إجراء اختبار الأداء للتأكد من أن البرنامج يلبي معايير الأداء المطلوبة ويوفر تجربة مستخدم مرضية للمستخدمين النهائيين.

الهدف الأساسي من اختبار الأداء هو تحديد ومعالجة اختناقات الأداء، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم الشاملة وسمعة العلامة التجارية ونتائج الأعمال. فهو يساعد فريق التطوير على اكتشاف المشكلات المحتملة بشكل استباقي، مثل أوقات الاستجابة البطيئة، وتعطل التطبيقات، والاستهلاك المرتفع للموارد، وتدهور النظام، التي قد تنشأ في سيناريوهات العالم الحقيقي.

يشمل اختبار الأداء فئات فرعية مختلفة، بما في ذلك:

اختبار التحميل: يركز هذا على تقييم التطبيق البرمجي تحت حمل محدد، غالبًا ما يكون عددًا مستهدفًا من المستخدمين أو المعاملات المتزامنة، للتأكد من أنه يمكنه التعامل بكفاءة مع حركة مرور المستخدم المتوقعة.

اختبار الإجهاد: يتضمن ذلك إخضاع النظام لظروف تحميل شديدة، تتجاوز قدرته المصممة، لتحديد الحد الأعلى لأدائه وتحديد نقطة الانهيار مع توقع نقاط الضعف المحتملة.

اختبار التحمل: يتم إجراؤه لتقييم قدرة البرنامج على الحفاظ على مستوى الأداء المطلوب على مدى فترة ممتدة واكتشاف المشكلات التي قد تنشأ بسبب الاستخدام لفترة طويلة، مثل تسرب الذاكرة أو تدهور النظام.

اختبار Spike: يهدف إلى تقييم سلوك النظام في ظل التقلبات المفاجئة في حركة المستخدم أو أنماط عبء العمل لضمان استجابته واستقراره.

اختبار الحجم: يركز هذا على اختبار التطبيق البرمجي بكمية كبيرة من البيانات للتحقق من قدرته على معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها بفعالية وكفاءة.

اختبار قابلية التوسع: يتضمن ذلك قياس قدرة النظام على استيعاب عدد متزايد من المستخدمين أو المعاملات أو البيانات، دون المساس بالأداء.

تتضمن عملية اختبار الأداء عادةً الخطوات التالية:

تحديد أهداف ومعايير الأداء بناءً على متطلبات العمل وتوقعات المستخدم النهائي ومعايير الصناعة. تحديد الوظائف الهامة وسيناريوهات المستخدم ومقاييس الأداء المطلوب اختبارها. إنشاء اختبارات الأداء وملفات تعريف عبء العمل ومجموعات بيانات الاختبار التي تحاكي ظروف العالم الحقيقي. تنفيذ اختبارات الأداء في بيئة خاضعة للرقابة باستخدام أدوات إدارة الاختبار وأنظمة المراقبة المناسبة. تحليل نتائج الاختبار وتحديد مشكلات الأداء وإنشاء تقارير مفصلة لمشاركتها مع فريق التطوير وأصحاب المصلحة. تنفيذ التحسينات أو التعديلات أو الإصلاحات اللازمة وإعادة اختبار البرنامج للتحقق من صحة أدائه المحسن.

في منصة AppMaster no-code ، يعد اختبار الأداء جانبًا أساسيًا من عملية تطوير البرامج، حيث تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات حقيقية من المتوقع أن تقدم أداءً عاليًا ونزاهة. تم تصميم تطبيقات AppMaster مع قابلية التوسع وكفاءة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، والأطر التي تعتمد على الخادم مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

تتيح مجموعة أدوات AppMaster القوية no-code للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون القلق بشأن تعقيدات اختبار الأداء. يضمن النظام الأساسي اختبار التطبيقات التي تم إنشاؤها وتحسينها لمختلف سيناريوهات اختبار الأداء. علاوة على ذلك، يعمل AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، وبالتالي توفير عملية تطوير سلسة للتطبيقات.

من خلال تنفيذ اختبار الأداء، يتيح AppMaster عملية تطوير تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وشاملة. تضمن المنصة أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تلبي معايير الأداء المطلوبة وتوفر تجربة مستخدم مُرضية للمستخدمين النهائيين، حتى في ظل أعباء العمل الصعبة وسيناريوهات حركة المرور العالية. ونتيجة لذلك، يلعب AppMaster دورًا حيويًا في جعل تطوير التطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.